Optimisation du CO2 - module de la NDC Simulation Suite développé par MIBCON NDC

« Avec ce module, il est possible de collecter automatiquement les données de CO2 des matières premières, de calculer l'empreinte carbone totale du berceau à la porte au niveau des produits finis ou des catégories de produits, et de comparer différentes compositions ou variantes de produits. Tout cela en conservant la piste d'audit complète du calcul. Grâce à cela, nous donnons à nos clients une capacité inégalée de gérer, prévoir et surveiller leur empreinte carbone, », déclare Vladislav Štefaňák, directeur général de MIBCON NDC. « En outre, l'impact global sur la production de CO2 peut être analysé en fonction des matériaux les plus intensifs en carbone et des types de facteurs d'émission. »

Karel Jiřík, chef de produit chez MIBCON NDC, ajoute : «Ce module vous donne également la possibilité d'établir des rapports sur les trois champs d'application des facteurs d'émission répartis par usines de production ou unités commerciales, et de contrôler automatiquement la disponibilité des données d'entrée de CO2 et la fiabilité du calcul. À la fin du processus, tout produit fini peut également être équipé du certificat CO2 généré automatiquement, indiquant l'intensité carbone totale du produit. »

Qu'est-ce qui différencie le produit de ses concurrents ?

« La beauté réside dans sa simplicité et sa rapidité de calcul », explique Karel Jiřík avec enthousiasme. « De la collecte des données à la génération du rapport, tout fonctionne automatiquement avec un besoin minimal d'interaction humaine. Les résultats sont disponibles quasiment en temps réel, quelle que soit la granularité et la complexité de la nomenclature. »

« Je pense qu'un ciblage précis des initiatives de durabilité et la sélection des stratégies les plus efficaces en termes de coûts et d'impact deviennent de plus en plus importants, car de nombreuses entreprises sont contraintes de reconsidérer leurs objectifs en matière d'empreinte carbone dans l'ombre des très malheureuses semaines passées. Je ne voudrais tout simplement pas que l'incroyable élan écologique de ces dernières années s'estompe maintenant. Et c'est pourquoi nous avons créé ce produit. C'est devenu un peu une affaire personnelle », a-t-il ajouté.

Le module d'optimisation du CO2 est l'un des quatre modules (calcul du coût des produits, gestion du BoM, optimisation du CO2, stratégie des fournisseurs) de l'ensemble de la suite de simulation NDC.

Les modules peuvent être librement combinés, mais l'ensemble de la NDC Simulation Suite permet aux entreprises disposant d'un vaste portefeuille de produits d'effectuer automatiquement des simulations complètes des processus de production. Elle permet de simuler et de prédire immédiatement l'impact de tout changement dans la production afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour prendre les bonnes mesures.

« En fonction de vos objectifs et de votre écosystème organisationnel, vous pouvez combiner les données de CO2 avec d'autres modules pour pouvoir simuler et contrôler l'ensemble du processus de production. Tous les modules de l'ensemble NDC Simulation peuvent être déployés dans pratiquement n'importe quel environnement technologique car ils prennent en charge la plupart des normes d'intégration couramment utilisées », a déclaré Vladislav Štefaňák.

Karel Jiřík conclut que « dans l'ensemble, la NDC Simulation Suite fournit des simulations de production en temps réel dans un environnement intégré et centré sur l'utilisateur - afin que vous puissiez identifier les meilleurs produits et stratégies opérationnelles avec un investissement opérationnel minimal en temps et en efforts ! »

