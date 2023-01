ORFALI BROS BISTRO CONSIGUE EL LUGAR NO.1 DE LA LISTA MENA'S 50 BEST RESTAURANTS DE 2023

Orfali Bros Bistro en Dubái, EAU, es nombrado The Best Restaurant in Middle East & North Africa 2023

ABU DABI, EAU, 30 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Las estrellas culinarias del mundo de los restaurantes se reunieron en la capital de los EAU, Abu Dabi, para la segunda edición de los premios Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna. Restaurantes de 14 ciudades han sido elegidos como los 50 mejores destinos gastronómicos en la región MENA en un evento organizado en colaboración con el Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, que culminó con el anuncio del restaurante No.1 en la región, Orfali Bros Bistro.

Orfali Bros Bistro, un bistró gastronómico y 'test kitchen' que no sirve alcohol, es ubicado en el barrio contemporáneo Wasl 51 de Dubái y fue fundado en el año 2021 por tres hermanos originarios de Siria: Mohammad, Wassim y Omar Orfali. El menú presenta platos con un tema central de Oriente Medio que rinde homenaje a las raíces alepinas de los hermanos, a la vez que captura el multiculturalismo y el espíritu vanguardista de Dubái.

El elegante restaurante indio Trèsind Studio en Palm Jumeirah, Dubái, gana el puesto No.2, seguido de Fusions by Tala en Manama (No.3). Vea la lista completa aquí.

William Drew, director de contenido de Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, dice: "Es un gran honor anunciar que Orfali Bros Bistro ha conseguido el puesto No.1. No hay duda de que marca un nuevo estándar en creatividad, innovación y presentación de platos, combinado con un estilo de servicio íntimo, y nos entusiasma celebrar su excelencia junto con otros restaurantes de la región".

