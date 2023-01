ORFALI BROS BISTRO OCUPA O NO.1 CONFORME LISTA MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS DE 2023

O Orfali Bros Bistro , de Dubai , nos Emirados Árabes Unidos, foi eleito The Best Restaurant in Middle East & North Africa 2023

ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- As celebridades culinárias do mundo dos restaurantes se reuniram esta noite em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para a segunda edição da premiação Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, com o patrocínio da S.Pellegrino & Acqua Panna. Restaurantes de 14 cidades foram eleitos os 50 melhores destinos gastronômicos da região do MENA em um evento realizado em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, culminando no anúncio do restaurante No.1 da região, o Orfali Bros Bistro.

O Orfali Bros Bistro, um bistrô gastronômico não licenciado e cozinha de teste localizado no bairro contemporâneo Wasl 51 de Dubai, foi fundado em 2021 por três irmãos originários da Síria: Mohammad, Wassim e Omar Orfali. O menu apresenta pratos com um tema central do Oriente Médio homenageando as raízes de Aleppo dos irmãos, ao mesmo tempo em que captura o multiculturalismo e o espírito vanguardista de Dubai.

O requintado restaurante indiano Trèsind Studio em The Palm Jumeirah, Dubai, conquistou o No.2, seguido pelo Fusions by Tala em Manama (No.3). Veja a lista completa aqui.

William Drew, diretor de conteúdo do Middle East & North Africa's 50 Best Best Restaurants, disse: "É uma grande honra anunciar que o Orfali Bros Bistro conquistou o No.1. Com certeza, isso estabelece um novo padrão em criatividade, inovação e apresentação de alimentos, juntamente com um estilo de serviço intimista, e estamos entusiasmados em celebrar seu brilhantismo ao lado de tantos outros na região."

