Organizace United Way Worldwide oznamuje spuštění fondu United for Ukraine

ALEXANDRIA, Va., 7. března 2022 /PRNewswire/ -- Organizace United Way Worldwide dnes oznámila, že v reakci na naléhavou a stále se zhoršující humanitární krizi, která vzniká v důsledku konfliktu na Ukrajině, založila fond pomoci.

Fond organizace United Way Worldwide s názvem United for Ukraine (Společně pro Ukrajinu) poskytne okamžitou pomoc zajištěním dopravy, ubytování, potravin, léků a nezbytných potřeb pro péči o děti, jako jsou například kojenecké výživy.

„Není pochyb o tom, že situace je nestálá a mění se z hodiny na hodinu. I když pomoci je potřeba hodně, časem jí bude potřeba ještě více a potřeby lidí se budou měnit, budeme vždy připraveni podpořit všechny, kdo se ocitli v krizi," říká Angela F. Williams, prezidentka a generální ředitelka United Way Worldwide. „Organizace United Way je připravena zmobilizovat veškerou pomoc našeho globálního společenství a přispět tak ke zmírnění utrpení všech, kterým válka rozvrátila život a teď čelí nejisté budoucnosti."

Za necelý týden už z Ukrajiny uprchlo více než milion lidí a očekává se, že do konce konfliktu jejich počet vzroste na 4 miliony. Největší příliv vysídlených osob lze očekávat v zemích bezprostředně s Ukrajinou sousedících, tedy v Polsku, Rumunsku a Maďarsku.

Zatímco lidé migrují do bezpečí po celé Evropě, důvěryhodní partneři United Way, jako jsou United Way Romania, United Way Hungary nebo Fundacja Dobrych Inicjatyw (Nadace Dobré iniciativy) v Polsku, spolupracují přímo na místě s tamními organizacemi. Mohou tak zjistit, co lidé přímo tam zrovna potřebují a řešit okamžitou i dlouhodobou pomoc pro všechny, koho boje uvrhly do nejistoty.

Pokud chcete do fondu United for Ukraine přispět, může to udělat zde:

Fond United for Ukraine .

