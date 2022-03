United Way Worldwide ogłasza uruchomienie funduszu United for Ukraine

ALEXANDRIA, Wirginia, 4 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Sieć United Way Worldwide ogłosiła dzisiaj utworzenie funduszu pomocowego w odpowiedzi na pilny i rosnący kryzys humanitarny wywołany trwającym konfliktem na Ukrainie.

Fundusz United for Ukraine (Zjednoczeni dla Ukrainy) sieci United Way Worldwide zapewni natychmiastową pomoc w postaci transportu, schronienia, żywności i leków oraz dostawy kluczowych towarów dla dzieci, takich jak mleko dla niemowląt.

„Z pewnością sytuacja jest dynamiczna i zmienia się z godziny na godzinę. I chociaż potrzeby są ogromne i prawdopodobnie z czasem będą tylko rosnąć i ewoluować, my nie ustaniemy w wysiłkach, by wspierać tych, którzy zmagają się z tym kryzysem – powiedziała Angela F. Williams, prezes i dyrektor generalna United Way Worldwide. - Organizacja United Way jest gotowa, by przekuć empatię naszej globalnej społeczności w pomoc dla tych, których życie legło w gruzach, a przyszłość jest nieznana".

W ciągu niecałego tygodnia z Ukrainy wyjechało ponad milion ludzi, a zanim zakończy się konflikt liczba ta może wzrosnąć nawet do 4 milionów. Prawdopodobnie bezpośredni sąsiedzi Ukrainy – Polska, Rumunia i Węgry – będą mierzyć się z największym napływem wysiedleńców.

Gdy wiele osób szuka bezpiecznego schronienia, przemierzając Europę, zaufani partnerzy United Way – United Way Romania, United Way Hungary i Fundacja Dobrych Inicjatyw z Polski – wspólnie z lokalnymi partnerami, starają się określić bieżące potrzeby i przygotować pilną i długoterminową pomoc niezbędną dla tych, których bezpieczeństwu zagrażają prowadzone walki.

Każdy, kto chciałby wesprzeć Fundusz United for Ukraine, może przekazywać swoje datki pod adresem: Fundusz United for Ukraine

United Way

United Way walczy o zdrowie, edukację i stabilizację finansową każdej osoby we wszystkich społecznościach. Dzięki globalnemu zasięgowi i realnym lokalnym działaniom, zmieniamy na lepsze życie 48 milionów ludzi rocznie. United Way to największa na świecie organizacja non-profit finansowana ze środków prywatnych, obecna w 95% społeczności w USA oraz w 40 innych krajach i terytoriach. To właśnie dlatego zostaliśmy wybrani przez 2,5 miliona wolontariuszy, 7,7 milionów darczyńców i 45 tys. partnerów korporacyjnych. W związku z pandemią COVID-19 pomagamy ludziom zostać w domu, uzupełniać zapasy, chronić swoje życie i zatrudnienie. Pracujemy też na rzecz odpornych na problemy i równościowych społeczności. Więcej informacji na stronie internetowej UnitedWay.org . Obserwuj nas w serwisach: @United Way i #LiveUnited.

KONTAKT: Southerlyn Reisig, United Way Worldwide, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych , tel. (703) 836-7882

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95321/united_way_worldwide_logo.jpg

SOURCE United Way Worldwide