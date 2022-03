United Way Worldwide объявляет о создании фонда United for Ukraine

АЛЕГЗАНДРИЯ (шт. Виргиния, США), 7 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Организация United Way Worldwide сегодня объявила о создании фонда помощи в связи с острым и нарастающим гуманитарным кризисом, разворачивающимся в результате конфликта на Украине.

Создаваемый организацией United Way Worldwide фонд United for Ukraine будет оказывать экстренную помощь в виде предоставления транспорта, укрытий, продовольствия и медикаментов, важнейших средств для ухода за детьми, в частности детского питания.

«Нет никаких сомнений в том, что эта ситуация развивается динамически и меняется с каждым часом. Несмотря на то что потребности велики и, по всей вероятности, будут только нарастать и меняться с течением времени, мы будем готовы оказывать поддержку людям, оказавшимся в кризисной ситуации, — заявила президент и генеральный директор United Way Worldwide Анджела Ф. Уильямс (Angela F. Williams). — Организация United Way готова мобилизовать все неравнодушные силы нашего мирового сообщества, чтобы помочь облегчить страдания тех, чья жизнь радикально изменилась и чье будущее остается неопределенным».

Менее чем за неделю Украину покинули более миллиона человек, и ожидается, что до завершения конфликта это число возрастет до 4 миллионов. Наибольшее число перемещенных лиц предположительно придется на соседние страны: Польшу, Румынию и Венгрию.

В связи с миграцией людей в безопасные места по всей Европе надежные партнеры United Way на местах, а именно United Way Romania в Румынии, United Way Hungary в Венгрии и Fundacja Dobrych Inicjatyw (Фонд добрых инициатив) в Польше, работают с местными партнерами над определением потребностей на местах и оказанием неотложной и долгосрочной помощи тем, кто оказался в уязвимом положении в результате боевых действий.

Желающие внести свой вклад в фонд United for Ukraine могут сделать свои пожертвования здесь:

United for Ukraine Fund.

