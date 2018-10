Organizaciones comunitarias del área de Houston invitan a la comunidad a unirse al esfuerzo de NIH para la medicina de precisión

HOUSTON, 24 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Esta semana, organizaciones comunitarias en Houston serán anfitriones de la exhibición All of Us Journey de los Institutos Nacionales de Salud (NIH pos sus siglas en inglés). El All of Us Journey es una exhibición itinerante e interactiva para fomentar la concientización sobre el Programa Científico All of Us, dirigido por los NIH. El All of Us es un esfuerzo sin precedente para recopilar datos genéticos, biológicos, ambientales, de salud y de estilo de vida de 1 millón o más de voluntarios que viven en los Estados Unidos. El objetivo final del programa es acelerar la investigación y mejorar la salud.

All of Us busca transformar la relación entre investigadores y participantes al hacerlos colaboradores para guiar los avances, los objetivos del programa, y el retorno responsable de la información derivada de la investigación científica. Estos esfuerzos buscan crear confianza entre las poblaciones que históricamente no han sido representadas en la investigación científica. All of Us busca reflejar la rica diversidad de los Estados Unidos, para garantizar que cada comunidad esté incluida en estudios que conduzcan a una mejor salud para las generaciones futuras. Los participantes tendrán acceso a su información médica, al resumen de los datos sobre toda la comunidad participante, y a la información sobre estudios y conclusiones derivadas de All of Us.

"Cada uno de nosotros es único, pero vivimos en una era de la medicina en que fundamentalmente se ignoran nuestras diferencias", afirmó Eric Dishman, director del Programa Científico All of Us. "Estoy vivo hoy gracias a la medicina de precisión y pienso que todos merecen la misma oportunidad, sin importar el color de su piel, su situación económica, edad, sexo o género. En otras palabras, esto realmente nos incluirá a todos".

"El futuro de la medicina será el tratamiento y la prevención adaptados al individuo. Pero ese futuro solo se logrará con la participación de diversas comunidades en esfuerzos como el Programa Científico All of Us", dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (la Alianza).

Varios socios de All of Us, incluyendo la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, el Community Council, Delta Research and Educational Foundation, Día de la Mujer Latina y la National Baptist Convention, USA, Incorporated, organizarán eventos comunitarios en Houston desde el 27 de octubre hasta el 11 de noviembre del 2018. Otros socios del programa All of Us en Houston incluyen Black Greek Letter Consortium, Centerlink, League of United Latin American Citizens (LULAC), National Hispanic Council on Aging, UnidosUS, WebMD, W. Montague Cobb / National Medical Association, y YMCA de Greater Houston.

Visite joinallofus.org/en/journey para obtener información sobre dónde encontrar la exhibición de All of Us Journey en Houston. Para obtener más información sobre el programa, visite JoinAllofUs.org. También puede unirse a la conversación en las redes sociales usando los hashtags #JoinAllofUs o #ParticipaEnAllofUs.

