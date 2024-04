Orion Innovation als führendes Unternehmen in der IAOP-Liste der Global Outsourcing 100 für 2024 aufgeführt

Erhält Auszeichnungen in vier verschiedenen Bewertungskategorien

EDISON, N.J., 25. April 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (Orion), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, gab heute bekannt, dass es von der International Association of Outsourcing Professionals® (IAOP®) auf ihrer 2024 Global Outsourcing 100®-Liste zu einem der weltweit führenden Outsourcing-Unternehmen ernannt wurde. Dies ist das achte Jahr in Folge und das fünfzehnte Mal insgesamt, dass das Unternehmen in dieser Liste aufgeführt wird.

Die IAOP® Global Outsourcing 100-Liste ist eine prestigeträchtige Auszeichnung, die die weltweit besten Outsourcing-Unternehmen für ihr Engagement für Spitzenleistungen, Innovation und kontinuierliche Verbesserung würdigt. Orion erhielt die höchsten Auszeichnungen in vier verschiedenen Bewertungskategorien: Nachhaltige Spitzenleistungen, Kundenreferenzen, Auszeichnungen und Zertifizierungen sowie Programme für Innovation.

„Wir sind stolz darauf, erneut für unsere herausragenden Leistungen im Bereich IT-Services und Produktentwicklungs-Outsourcing ausgezeichnet zu werden", so Alex Bogachek, Präsident für Europa bei Orion. „Dass wir zum achten Mal in Folge in die Global Outsourcing 100®-Liste aufgenommen wurden, ist ein Beweis für unsere kontinuierliche Exzellenz bei der Entwicklung von innovativen und transformativen Lösungen für Kunden weltweit."

„Unser Mantra der Agilität bei gleichzeitiger Skalierung, kombiniert mit unserer einzigartigen geografischen Präsenz und tiefgreifenden Fachkenntnissen, erweist sich als entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg und unsere Position als Branchenführer", sagte Raj Patil, CEO von Orion. „Ich bin sehr stolz auf unsere 6.400 Mitarbeiter weltweit, die mit ihrem fundierten Fachwissen, ihrer Erfahrung und ihren fortschrittlichen technischen Fähigkeiten dazu beitragen, dass wir die Geschäftsziele unserer Kunden erreichen."

Die IAOP® Global Outsourcing 100-Liste ist eine wertvolle Ressource für Unternehmen, die die weltweit besten Outsourcing-Anbieter identifizieren und mit ihnen zusammenarbeiten möchten. Die kontinuierliche Aufnahme von Orion Innovation in diese Liste unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige Dienstleistungen und Fachwissen zu liefern, um seine Kunden beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen.

„In einem Jahr, das von erheblichen digitalen Umwälzungen geprägt ist, unterstreicht der Global Outsourcing 100® 2024 den bemerkenswerten Erfolg und die Anpassungsfähigkeit von Dienstleistern und Beratern. Die diesjährige Liste würdigt Organisationen, die nicht nur erfolgreich sind, sondern auch herausragende Leistungen erbracht haben, innovativ sind und in dieser neuen Ära neue Industriestandards gesetzt haben", erklärte Debi Hamill, CEO der IAOP. „Wir gratulieren Orion Innovation ganz herzlich zu diesem wohlverdienten Platz unter den Besten der Welt."

Weitere Informationen zur „The 2024 Global Outsourcing 100"-Liste finden Sie auf der IAOP-Website unter www.iaop.org.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation („Orion") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Mit seinen Wurzeln in der Technik und im Design Thinking sowie einer einzigartigen Kombination aus Agilität, Skalierbarkeit und Reife unterstützt das Team aus rund 6.400 Mitarbeitern Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln. Über seine Lieferzentren in Nordamerika, EMEA, Indien und Lateinamerika betreut Orion Kunden aus den Bereichen Hi-Tech, Telekommunikation und Medien, Sport und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.com.

Informationen zu IAOP

IAOP ist DIE Sourcing-Community, deren Kernstück die Zusammenarbeit ist und die außergewöhnliche geschäftliche und gesellschaftliche Ergebnisse erzielt. Unsere Mitglieder und Partner auf der ganzen Welt vertiefen ihre Kenntnisse auf IAOP-Konferenzen, lernen auf IAOP-Kapitaltreffen, lassen sich in IAOP-Kursen und -Workshops schulen und zertifizieren und knüpfen Kontakte über die sozialen Medien der IAOP – alles mit einem Ziel: bessere Geschäftsergebnisse. Egal, ob Sie Kunde, Anbieter oder Berater sind, ob Sie neu in kooperativen Geschäftsmodellen wie Outsourcing sind oder ein erfahrener Profi, die IAOP verbindet Sie und Ihre Organisation mit unserer wachsenden globalen Gemeinschaft und den Ressourcen, die Sie benötigen, um die Ergebnisse zu erzielen, die Ihr Unternehmen verdient und verlangt. Weitere Informationen und wie Sie sich beteiligen können, finden Sie unter www.IAOP.org.

