Orion Innovation nommée leader dans la liste Global Outsourcing 100 2024 de l'IAOP

L'entreprise est récompensée dans quatre catégories éminentes

EDISON, New Jersey, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (Orion), une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée leader mondiale de l'externalisation par l'International Association of Outsourcing Professionals® (IAOP®) dans sa liste Global Outsourcing 100® 2024. C'est la huitième année consécutive et la quinzième fois en tout que l'entreprise figure sur la liste.

La liste Global Outsourcing 100 de l'IAOP® est une reconnaissance prestigieuse qui honore les meilleures entreprises d'externalisation au monde pour leur engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et de l'amélioration continue. Orion a reçu les plus hautes distinctions dans quatre catégories éminentes : Excellence soutenue, Références clients, Prix & certifications et Programmes pour l'innovation.

« Nous sommes fiers d'être de nouveau reconnus pour notre excellence en matière d'externalisation des services informatiques et du développement de produits, a déclaré Alex Bogachek, président d'Orion pour l'Europe. Figurer dans la liste Global Outsourcing 100® pour la huitième fois consécutive témoigne de notre excellence continue dans le développement de solutions de pointe et transformatrices pour les clients du monde entier. »

« Notre mantra d'agilité ajustée, combiné à notre portée géographique unique et à notre expertise approfondie dans le domaine, s'avère essentiel à notre succès continu et à notre réputation en tant que leader de l'industrie, a déclaré Raj Patil, directeur général d'Orion. Je suis extrêmement fier de nos 6 400 collaborateurs mondiaux dont les connaissances approfondies du domaine, l'expertise en matière de conception et les capacités d'ingénierie avancée nous aident à faire progresser les objectifs commerciaux de nos clients. »

La liste Global Outsourcing 100 de l'IAOP® est une ressource précieuse pour les entreprises qui cherchent à identifier et à s'associer aux principaux prestataires de services d'externalisation au monde. Le fait qu'Orion Innovation figure régulièrement dans cette liste démontre la capacité de l'entreprise à fournir des services et une expertise de haute qualité pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux.

« Au cours d'une année caractérisée par d'importantes perturbations numériques, la liste Global Outsourcing 100® 2024 souligne le succès et l'adaptabilité remarquables des prestataires de services et des conseillers. La liste de cette année célèbre les organisations qui ont non seulement prospéré, mais qui ont aussi excellé, innové et établi de nouvelles normes industrielles dans cette nouvelle ère, a déclaré Debi Hamill, directrice générale de l'IAOP. Nous adressons nos plus sincères félicitations à Orion Innovation pour avoir obtenu une place bien méritée parmi les meilleurs au monde. »

Pour plus d'informations sur la liste Global Outsourcing 100 2024, veuillez consulter le site de l'IAOP à l'adresse suivante : www.iaop.org .

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de livraison en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs de la haute technologie, des télécommunications et des médias, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé. Pour plus d'informations, consultez le site : www.orioninc.com .

À propos de l'IAOP

L'IAOP est LA communauté de l'approvisionnement, dont le cœur est la collaboration, qui permet d'obtenir des résultats commerciaux et sociétaux exceptionnels. Nos membres et affiliés dans le monde entier approfondissent leurs connaissances lors des conférences de l'IAOP, apprennent lors des réunions de sections de l'IAOP, se forment et obtiennent des certifications lors des cours et des ateliers de l'IAOP, et se connectent via les réseaux sociaux de l'IAOP, le tout dans un seul objectif : de meilleurs résultats commerciaux. Que vous soyez client, fournisseur ou conseiller, que vous découvriez les modèles commerciaux collaboratifs tels que l'externalisation ou que vous soyez un professionnel expérimenté, l'IAOP vous met, vous et votre organisation, en relation avec notre communauté mondiale croissante et vous offre les ressources dont vous avez besoin pour obtenir les résultats que votre entreprise mérite et exige. Pour plus d'informations et pour savoir comment vous pouvez vous impliquer, consultez le site : www.IAOP.org .