Orion Innovation ernennt Brian Bronson zum Chief Executive Officer

Führungskraft aus der Technologiebranche soll nächste Phase des Unternehmenswachstums vorantreiben

EDISON, N.J., 14. November 2024 /PRNewswire/ – Orion Innovation („Orion"), ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung, gab heute die Ernennung von Brian Bronson zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. Mit über 25 Jahren Führungserfahrung in globalen Technologiesektoren wird Bronson die nächste Wachstums- und Transformationsphase von Orion leiten und sich dabei auf den Ausbau der digitalen Fähigkeiten und der Marktpräsenz des Unternehmens konzentrieren. Brian tritt die Nachfolge von Raj Patil an, der in eine beratende Funktion beim Unternehmen und bei One Equity Partners wechseln wird.

Brian Bronson, Chief Executive Officer, Orion Innovation

„Brians beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Förderung von profitablem Wachstum und der Leitung umfangreicher organisatorischer Veränderungen macht ihn zur idealen Führungskraft für das nächste Kapitel von Orion", sagte Carlo Padovano, Partner bei One Equity Partners und Lead Director von Orion Innovation. „Seine umfassende Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, GenAI und digitale Transformation passt perfekt zu unserer Vision für die Zukunft von Orion.

Im Namen des Orion-Vorstands möchte ich Raj für seine Führungsqualitäten und sein Engagement bei der Entwicklung von Orion zu einem Marktführer danken. Raj wird in eine beratende Funktion für das Unternehmen und One Equity Partners wechseln."

„Ich fühle mich geehrt, diese Aufgabe zu übernehmen, und freue mich auf die enormen Möglichkeiten, die sich Orion bieten", sagte Bronson. „Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Fundament mit einer Reihe erstklassiger Kunden, einer globalen Bereitstellungsplattform und einem talentierten Team mit tiefem Fachwissen und technischen Kenntnissen aufgebaut. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern, wenn wir unseren Kunden transformative Lösungen anbieten, Innovationen vorantreiben und unsere Fähigkeiten erweitern."

Bevor er zu Orion kam, war Brian als EVP für US Telecom, Media und Entertainment bei Capgemini tätig. Darüber hinaus leitete er die Integration und Umsetzung des globalen Ingenieurdienstleistungsgeschäfts von Capgemini in Nord- und Südamerika sowie in Asien. Dazu gehörte die Förderung des Wachstums in vielen Branchen durch die Nutzung innovativer Fähigkeiten im Zusammenhang mit 5G, Konnektivität und Software-Produktentwicklung. Zuvor leitete er als President und CEO von Radisys, einem führenden Anbieter offener Telekommunikationslösungen, den strategischen Wandel des Unternehmens von einem Hardware-Unternehmen zu einem Anbieter von Spitzensoftware und Basistechnologien für die Telekommunikations-, Technologie- und Medizinbranche. Diese Transformation gipfelte im Verkauf von Radisys an Reliance Industries im Jahr 2018, was einen erfolgreichen Ausstieg für das Unternehmen bedeutete.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation („Orion") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Das Team aus rund 6400 Mitarbeitern, das seine Wurzeln in der Technik und im Design Thinking hat, unterstützt Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln. Über seine Lieferzentren in Nordamerika, EMEA, Indien und Lateinamerika betreut Orion ein Klientel aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie, Sport und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie auf www.orioninc.com.

Informationen zu One Equity Partners

One Equity Partners („OEP") ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Bereiche Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, durch die Identifizierung und Durchführung von transformativen Unternehmenszusammenschlüssen marktführende Unternehmen aufzubauen. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess, einem breit gefächerten und erfahrenen Team und einer etablierten Erfolgsbilanz, die langfristige Werte für seine Partner schafft. Seit 2001 hat das Unternehmen weltweit mehr als 400 Transaktionen abgeschlossen. OEP wurde 2001 gegründet und 2015 von JP Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen hat Büros in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter www.oneequity.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2558003/Orion_Innovation.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4953138/Orion_Innovation_Logo.jpg