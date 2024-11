Orion Innovation nomme Brian Bronson au poste de directeur général

Un cadre dirigeant et leader de l'industrie technologique pour conduire la prochaine phase de croissance de l'entreprise

EDISON, New Jersey, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une société de services de transformation numérique et de développement de produits de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian Bronson au poste de directeur général, à compter d'aujourd'hui. Avec plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs technologiques mondiaux, M. Bronson dirigera la prochaine phase de croissance et de transformation d'Orion, en se concentrant sur l'expansion des capacités numériques de l'entreprise et de sa présence sur le marché. Brian succède à Raj Patil, qui jouera désormais un rôle consultatif auprès de l'entreprise et de One Equity Partners.

Brian Bronson, Chief Executive Officer, Orion Innovation

« Les antécédents impressionnants de Brian en matière de croissance rentable et de transformation organisationnelle à grande échelle font de lui le dirigeant idéal pour le prochain chapitre d'Orion », a déclaré Carlo Padovano, partenaire de One Equity Partners et directeur principal d'Orion Innovation. « Sa profonde expertise en matière d'ingénierie produit, d'adoption de l'IA générative et de transformation numérique correspond parfaitement à notre vision de l'avenir d'Orion.

Au nom du conseil d'administration d'Orion, j'aimerais remercier Raj pour sa direction et son dévouement qui ont contribué à faire d'Orion un leader du marché. Raj jouera désormais un rôle consultatif auprès de l'entreprise et de One Equity Partners. »

« Je suis honoré d'assumer cette fonction et enthousiasmé par les formidables opportunités qui s'offrent à Orion », a déclaré M. Bronson. « L'entreprise a bâti une assise impressionnante avec une liste de clients de premier ordre, une plateforme de livraison mondiale et une équipe talentueuse dotée d'une expertise approfondie en matière de domaine et d'ingénierie. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos employés, nos clients et nos partenaires afin d'offrir des solutions transformatrices à nos clients, de stimuler l'innovation et de développer nos capacités. »

Avant de rejoindre Orion, Brian a occupé le poste de vice-président exécutif pour les télécommunications, les médias et le divertissement aux États-Unis chez Capgemini. Il a en outre dirigé l'intégration et l'exécution de l'activité mondiale de services d'ingénierie de Capgemini dans les Amériques et en Asie. Il s'agissait notamment de stimuler la croissance dans de nombreuses industries en tirant parti de capacités innovantes liées à la 5G, à la connectivité et à l'ingénierie des produits logiciels. Auparavant, en tant que président-directeur général de Radisys, l'un des principaux fournisseurs de solutions de télécommunications ouvertes, il a encadré la transformation stratégique de l'entreprise, qui est passée d'une société de matériel informatique à un fournisseur de logiciels de pointe et de technologies génériques pour les secteurs des télécommunications, de la technologie et de la médecine. Cette transformation a abouti à la vente de Radisys à Reliance Industries en 2018, marquant une sortie réussie pour l'entreprise.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est un chef de file des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 collaborateurs aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience client et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de fourniture situés en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie, du sport et du divertissement, des services professionnels, des services financiers et des soins de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orioninc.com.

À propos de One Equity Partners

One Equity Partners (« OEP ») est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui se concentre sur les secteurs de l'industrie, de la santé et de la technologie en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise cherche à créer des sociétés leaders sur le marché en identifiant et en réalisant des regroupements d'entreprises transformateurs. OEP est un partenaire de confiance qui dispose d'un processus d'investissement différencié, d'une vaste équipe expérimentée et d'une expérience reconnue en matière de création de valeur à long terme pour ses partenaires. Depuis 2001, le cabinet a réalisé plus de 400 transactions dans le monde entier. OEP, fondé en 2001, s'est séparé de JP Morgan en 2015. Le cabinet a des bureaux à New York, Chicago, Francfort et Amsterdam. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.oneequity.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2558003/Orion_Innovation.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2195243/4953138/Orion_Innovation_Logo.jpg