Orion Innovation et la Royal Belgian Football Association lancent le projet Fenix pour révolutionner l'écosystème numérique du football belge

BRUXELLES, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), un leader mondial des services de transformation numérique et de développement de produits, s'est associé à la Royal Belgian Football Association (RBFA) pour mettre en œuvre le projet Fenix, une initiative destinée à révolutionner l'infrastructure numérique du football belge. Au cœur de cette transformation se trouve la Grassroots Platform (plateforme de base) d'Orion, un système sportif puissant conçu pour numériser et optimiser les opérations et améliorer les expériences à tous les niveaux du football en Belgique. Le projet Fenix permettra à la RBFA de prendre des décisions éclairées et de mettre en œuvre des initiatives clés afin d'accroître la participation et d'assurer l'avenir du football.

From left to right: Palwinder Chahal, Head of UK & Europe Sports, Orion Innovation; Peter Willems, CEO, RBFA; Satish Kumar, EVP - Head of Sales and Sports & Entertainment, Orion Innovation; Pascale Van Damme, President, RBFA; and Arnaud Lieutenant, Digital, Innovation and Technology Director, RBFA

Une expérience améliorée pour les parties prenantes

L'un des principaux objectifs du projet Fenix est d'améliorer l'expérience de toutes les personnes impliquées dans le football belge, qu'il s'agisse des joueurs, des entraîneurs, des responsables de la ligue ou des administrateurs, et ce à tous les niveaux, des jeunes aux professionnels. Le système centralisera les données essentielles, donnera accès à des informations en temps réel et permettra à la RBFA de prendre des décisions stratégiques concernant l'affectation des ressources, le développement des talents et l'engagement communautaire. La flexibilité du système peut être personnalisée pour répondre aux besoins évolutifs du paysage footballistique, tout en s'intégrant de manière transparente aux systèmes existants.

Qu'il s'agisse de gérer un club de base ou de superviser les opérations d'une ligue, l'expérience utilisateur sera intuitive et efficace, au bénéfice de tous les participants au jeu. Les jeunes joueurs peuvent s'inscrire et suivre leurs progrès plus efficacement et plus rapidement, et les entraîneurs disposeront d'informations en temps réel sur la disponibilité des joueurs afin d'assurer leur pleine participation. Au niveau professionnel, le système suivra les blessures, les étapes professionnelles, les statistiques et les données disciplinaires (cartons jaunes) en vue d'une analyse continue.

Arnaud Lieutenant, directeur du numérique, de l'innovation et de la technologie à la RBFA, a déclaré : « La plateforme servira d'écosystème qui favorise l'unité, l'efficacité et la croissance continue dans le paysage du football belge. Il représente notre engagement pour un avenir où l'administration du football est non seulement fonctionnelle, mais aussi engageante et solidaire, grâce à une collaboration étroite entre les fédérations et leurs membres. »

Des données pour la croissance du football

Le projet Fenix fournira à la RBFA des capacités d'analyse de données avancées, qui permettront une prise de décision éclairée et une planification stratégique. En exploitant les données sur les taux de participation, l'engagement des joueurs et les indicateurs des ligues, la RBFA sera en mesure d'identifier les opportunités de croissance, d'optimiser les programmes de base et de développer des stratégies qui conduiront à un succès à long terme.

Une administration rationalisée : gagner du temps et économiser des ressources

Le projet Fenix réduira considérablement la charge administrative du personnel de la RBFA, des associations régionales de football et des administrateurs de clubs. Grâce à la plateforme de sport de base et de sport professionnel d'Orion, le projet permettra de rationaliser l'enregistrement des joueurs, la certification des entraîneurs, la gestion des compétitions et le contrôle de la conformité. Cette automatisation permettra de gagner du temps et d'économiser des ressources, ce qui permettra aux administrateurs du football de se concentrer sur des objectifs plus stratégiques, tels que le développement du jeu et l'amélioration de la participation dans tout le pays.

La Grassroots Platform d'Orion au service du projet

Au cœur du projet Fenix se trouve la Grassroots Platform d'Orion, une solution mondialement reconnue et utilisée par les organisations sportives du monde entier pour gérer les joueurs, les clubs, les compétitions et les données. Cette plateforme servira d'épine dorsale au nouvel écosystème numérique de la RBFA, afin de permettre une intégration transparente des opérations footballistiques à tous les niveaux.

« Nous sommes fiers de nous associer à la RBFA pour conduire sa transformation numérique », a déclaré Satish Kumar, vice-président exécutif - responsable des ventes et des sports et divertissements d'Orion. « Le projet Fenix simplifiera l'administration du football en Belgique, en veillant à ce que les processus essentiels soient rationalisés, ce qui permettra à toutes les parties concernées de gagner du temps et d'économiser des efforts. »

Ces 30 dernières années, Orion a travaillé en partenariat avec des organisations sportives du monde entier, les aidant à naviguer dans leur parcours numérique. Grâce à une étroite collaboration avec de nombreuses fédérations et instances dirigeantes, y compris certaines des associations nationales de football les plus importantes de la FIFA, Orion a acquis une connaissance inestimable de l'importance du développement à partir de la base et a créé une plateforme spécialement conçue pour exploiter les données de la base afin de développer les sports.

« L'engagement d'Orion en faveur du développement à partir de la base reflète notre mission plus large : tirer parti d'une technologie de pointe pour stimuler la croissance à long terme de la participation et de l'engagement dans le sport », a ajouté M. Kumar.

Le projet Fenix est le fruit d'une collaboration entre la RBFA et Orion, les deux organisations travaillant ensemble pour veiller à ce que la plateforme réponde aux besoins spécifiques du football belge. Des ateliers réguliers et des séances de retour d'information permettront d'adapter la plateforme aux objectifs évolutifs de la RBFA. La nature évolutive de la plateforme en fait un modèle potentiel pour d'autres fédérations sportives dans le monde.

À propos de la RBFA

Plus grande fédération sportive du pays, avec plus d'un demi-million de membres, la Royal Belgian Football Association représente 4 000 clubs de football. En collaboration avec les fédérations régionales ACFF (Association des clubs francophones de football) et Voetbal Vlaanderen, la RBFA organise environ 12 000 matches par weekend, y compris, bien sûr, les matches de nos équipes nationales. Les Diables rouges belges et les Red Flames sont nos ambassadeurs.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est un chef de file des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans l'ingénierie et la réflexion conceptuelle, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe de plus de 6 400 collaborateurs aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience de leurs clients et à développer de nouvelles offres numériques. Grâce à ses centres de livraison en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Amérique latine, Orion sert des clients dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, des médias et de la technologie, de l'industrie, de la technologie grand public, des services professionnels, des sports et divertissements, des soins de santé et des sciences de la vie, et de l'éducation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.orioninc.com.

