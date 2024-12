Orion Innovation und der Königliche Belgische Fußballverband starten das Projekt Fenix, um das digitale Ökosystem des belgischen Fußballs zu revolutionieren

BRÜSSEL, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation und Produktentwicklung, hat sich mit dem Königlich-Belgischen Fußballverband (RBFA) zusammengetan, um das Projekt Fenix umzusetzen: eine Initiative zur Revolutionierung der digitalen Infrastruktur des belgischen Fußballs. Das Herzstück dieser Transformation ist die Grassroots Plattform von Orion, ein leistungsstarkes Sportsystem, das entwickelt wurde, um die Abläufe zu digitalisieren und zu optimieren und die Erfahrungen auf allen Ebenen des Fußballs in Belgien zu verbessern. Das Projekt Fenix wird den RBFA in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und wichtige Initiativen umzusetzen, um die Beteiligung zu erhöhen und die Zukunft des Fußballs zu fördern.

From left to right: Palwinder Chahal, Head of UK & Europe Sports, Orion Innovation; Peter Willems, CEO, RBFA; Satish Kumar, EVP - Head of Sales and Sports & Entertainment, Orion Innovation; Pascale Van Damme, President, RBFA; and Arnaud Lieutenant, Digital, Innovation and Technology Director, RBFA

Verbesserte Erfahrung für Stakeholder

Eines der Hauptziele des Projekts Fenix ist es, die Erfahrungen aller am belgischen Fußball Beteiligten zu verbessern – Spieler, Trainer, Ligafunktionäre und Verwalter auf allen Spielebenen, von der Jugend bis zu den Profis. Das System wird kritische Daten zentralisieren, Echtzeit-Einblicke ermöglichen und die RBFA in die Lage versetzen, strategische Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen, die Talententwicklung und das Engagement in der Gemeinschaft zu treffen. Das System ist flexibel und kann an die sich ändernden Anforderungen der Fußballwelt angepasst werden, während es sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt.

Ob bei der Leitung eines Basisvereins oder der Überwachung des Ligabetriebs – die Benutzererfahrung wird intuitiv und effizient sein und allen Teilnehmern am Spiel zugutekommen. Jugendspieler können sich effizienter und mit weniger Zeitaufwand anmelden und ihre Fortschritte verfolgen, und Trainer erhalten Echtzeitinformationen über die Verfügbarkeit von Spielern, um eine vollständige Teilnahme zu gewährleisten. Auf professioneller Ebene wird das System Verletzungen, berufliche Meilensteine, Statistiken und Disziplinardaten (gelbe Karten) zur laufenden Analyse erfassen.

Arnaud Lieutenant, Direktor für Digitales, Innovation und Technologie beim RBFA, sagte: „Die Plattform wird als Ökosystem dienen, das Einheit, Effizienz und kontinuierliches Wachstum innerhalb der belgischen Fußballlandschaft fördert. Er steht für unser Engagement für eine Zukunft, in der die Verwaltung des Fußballs nicht nur funktional, sondern auch engagiert und unterstützend ist, angetrieben durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und ihren Mitgliedern."

Mehr über die Partnerschaft erfahren Sie hier.

Datengestützte Einblicke für Fußballwachstum

Das Projekt Fenix wird den RBFA mit fortschrittlichen Datenanalysefunktionen ausstatten, die eine fundierte Entscheidungsfindung und strategische Planung ermöglichen. Durch die Nutzung von Daten zu Teilnehmerzahlen, Spielerengagement und Ligakennzahlen kann die RBFA Wachstumschancen erkennen, Basisprogramme optimieren und Strategien entwickeln, die den langfristigen Erfolg fördern.

Rationalisierte Verwaltung: Zeit und Ressourcen sparen

Das Projekt Fenix wird den Verwaltungsaufwand für die Mitarbeiter des RBFA, die regionalen Fußballverbände und die Vereinsverwalter erheblich verringern. Mit Hilfe der Grassroots and Pro Sports Plattform von Orion wird das Projekt die Registrierung von Spielern, die Zertifizierung von Trainern, die Verwaltung von Wettbewerben und die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften optimieren. Durch diese Automatisierung werden Zeit und Ressourcen gespart, so dass sich die Fußballadministratoren auf strategischere Ziele konzentrieren können, z. B. auf das Wachstum des Fußballs und die Verbesserung der Beteiligung im ganzen Land.

Mit der Unterstützung von Grassroots Plattform von Orion

Das Herzstück von Projekt Fenix ist die Grassroots Plattform von Orion, eine weltweit anerkannte Lösung, die von Sportorganisationen auf der ganzen Welt zur Verwaltung von Spielern, Vereinen, Wettkämpfen und Daten eingesetzt wird. Diese Plattform wird das Rückgrat des neuen digitalen Ökosystems der RBFA bilden und eine nahtlose Integration des Fußballbetriebs auf allen Ebenen ermöglichen.

„Wir sind stolz darauf, mit dem RBFA zusammenzuarbeiten, um ihre digitale Transformation voranzutreiben", sagt Satish Kumar, geschäftsführender Vizepräsident – Leiter der BU Vertrieb und Sport & Entertainment, Leiter von Orion. „Das Projekt Fenix wird die Fußballverwaltung in Belgien vereinfachen und dafür sorgen, dass wichtige Prozesse gestrafft werden, was allen Beteiligten Zeit und Mühe erspart."

In den letzten drei Jahrzehnten hat Orion mit Sportorganisationen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und ihnen geholfen, ihre digitale Reise zu bewältigen. Durch die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Verbänden und Dachverbänden, darunter einige der zehn führenden nationalen Fußballverbände der FIFA, hat Orion unschätzbare Einblicke in die Bedeutung der Entwicklung an der Basis gewonnen und eine Plattform entwickelt, die speziell darauf ausgerichtet ist, die Daten der Basis für die Entwicklung des Sports zu nutzen.

„Das Engagement von Orion für die Entwicklung an der Basis spiegelt unseren breiteren Auftrag wider: die Nutzung von Spitzentechnologie, um das langfristige Wachstum der Sportbeteiligung und des Engagements zu fördern", fügte Kumar hinzu.

Das Projekt Fenix ist ein gemeinsames Projekt des RBFA und Orion, wobei beide Organisationen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Plattform den spezifischen Bedürfnissen des belgischen Fußballs entspricht. Regelmäßige Workshops und Feedback-Sitzungen werden dazu beitragen, die Plattform an die sich entwickelnden Ziele der RBFA anzupassen. Die Skalierbarkeit der Plattform macht sie zu einem potenziellen Modell für andere Sportverbände auf der ganzen Welt.

Informationen zu RBFA

Als größter Sportverband des Landes mit mehr als einer halben Million Mitgliedern vertritt der Königliche Belgische Fußballverband 4.000 Fußballvereine. Gemeinsam mit den Regionalverbänden ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) und Voetbal Vlaanderen organisiert die RBFA rund 12.000 Spiele pro Wochenende, darunter natürlich auch die Spiele unserer Nationalmannschaften. Die belgischen Red Devils und die Red Flames sind unsere Botschafter.

Informationen zu Orion Innovation

Orion Innovation („Orion") ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Transformation und Produktentwicklung. Das Team von über 6.400 Mitarbeitern hat seine Wurzeln in der Technik und im Design Thinking. Es unterstützt Fortune-1000-Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue digitale Angebote zu entwickeln – und das mit einer einzigartigen Kombination aus Agilität, Größe und Reife. Über seine Lieferzentren in Nordamerika, Europa, Indien und Lateinamerika betreut Orion Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Medien und Technologie, Industrie, Konsumgüter und Technologie, professionelle Dienstleistungen, Sport und Unterhaltung, Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie Bildung. Weitere Informationen finden Sie unter www.orioninc.com.

