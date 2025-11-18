Orion Innovation fortalece su Consejo de Administración con Melanie Kalmar y Randy Kern

Orion Innovation fortalece su Consejo de Administración con la incorporación de los veteranos de la industria Melanie Kalmar y Randy Kern

Estos nuevos nombramientos refuerzan el compromiso de Orion con el crecimiento, el liderazgo tecnológico y la expansión de su impacto global en datos, inteligencia artificial y la nube

ISELIN, N.J., 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), empresa líder en ingeniería de software basada en datos e inteligencia artificial, anunció hoy el nombramiento de Melanie Kalmar y Randy Kern a su Consejo de Administración. Ambos son ejecutivos tecnológicos de gran trayectoria con amplia experiencia liderando iniciativas globales de transformación digital, ingeniería e innovación en empresas Fortune 500.

Melanie Kalmar y Randy Kern

Kalmar y Kern proporcionarán orientación estratégica a medida que Orion continúa expandiendo su liderazgo en innovación de datos, IA y la nube, impulsando la misión de la compañía de ayudar a sus clientes a modernizarse, innovar y crecer.

Melanie Kalmar es una destacada ejecutiva de tecnología con casi cuatro décadas en Dow, donde recientemente ocupó el cargo de vicepresidenta corporativa, directora de Información (CIO) y directora digital. Dirigió iniciativas globales de transformación digital que abarcaron estrategia de TI, ciberseguridad, IA/GenAI y fusiones y adquisiciones importantes. Reconocida con el premio ORBIE a laCIO Nacional del Año e incluida en la lista Forbes CIO Next de los 50 líderes tecnológicos más importantes, Kalmar también es una defensora apasionada de las mujeres en la tecnología, las carreras STEM y el desarrollo comunitario.

Randy Kern aporta más de tres décadas de liderazgo tecnológico en Marqeta, Salesforce y Microsoft. Ha dirigido organizaciones de ingeniería de software, nube e infraestructura a gran escala, impulsando avances en escalabilidad, arquitectura y modernización empresarial. Kern es ampliamente reconocido por su profunda experiencia técnica y su enfoque colaborativo para impulsar la transformación.

Carlo Padovano , presidente y socio de One Equity Partners (OEP), afirmó que estos nombramientos fortalecen la amplia experiencia del Consejo en tecnología y transformación empresarial. "La experiencia combinada de Randy y Melanie mejorará la dirección estratégica de Orion a medida que la compañía continúa innovando, escalando y ofreciendo valor tangible a clientes en todo el mundo", declaró.

Brian Bronson , consejero delegado de Orion Innovation, comentó que la empresa está encantada de dar la bienvenida a ambos líderes. "Melanie y Randy aportan una increíble combinación de visión y experiencia práctica que nos ayudará a seguir siendo diferentes e innovadores en el mercado. Su experiencia en liderazgo y su comprensión de la transformación empresarial ayudarán a Orion a fortalecer nuestras alianzas con los clientes y acelerar nuestro crecimiento".

Kalmar explicó sentirse honrada de unirse al Consejo de Administración de Orion en un momento crucial para el rápido crecimiento e innovación de la empresa. "El enfoque de Orion en la transformación tecnológica y su agilidad para trabajar con los clientes la convierten en un actor formidable en el nuevo mundo centrado en los datos y la IA".

Kern añadió: "Orion está redefiniendo la forma en que las empresas aprovechan la tecnología para innovar y escalar. Me entusiasma contribuir a fortalecer sus capacidades y ofertas de ingeniería y datos para impulsar la próxima generación de soluciones digitales".

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation ofrece soluciones de última generación en datos, IA, nube, experiencia digital y ciberseguridad, impulsando a las organizaciones a innovar, escalar y adoptar las tecnologías del futuro. Con una amplia experiencia en ingeniería de software y un profundo conocimiento de los desafíos específicos de cada sector, desarrollamos productos y soluciones basados en datos que mejoran la experiencia del cliente, aceleran el crecimiento e impulsan el valor a largo plazo. Visualiza el futuro. Crea lo que importa. Para más información, visita www.orioninc.com .

Acerca de One Equity Partners

One Equity Partners ("OEP") es una firma de capital privado especializada en el mercado medio, enfocada en los sectores industrial, sanitario y tecnológico en Norteamérica y Europa. La firma busca crear empresas líderes en el mercado mediante la identificación y ejecución de fusiones y adquisiciones transformadoras. OEP es un socio de confianza con un proceso de inversión diferenciado, un equipo sénior amplio y consolidado, y una trayectoria comprobada en la generación de valor a largo plazo para sus socios. Desde 2001, la firma ha completado más de 400 transacciones a nivel mundial. OEP, fundada en 2001, se separó de JP Morgan en 2015. La firma tiene oficinas en Nueva York, Chicago, Frankfurt y Ámsterdam. Para más información, visite www.oneequity.com .

