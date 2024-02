Orion Innovation nommée dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 d'Everest Group dans les services de données et d'analyse

ZURICH, 12 février 2024 /PRNewswire/ -- Orion Innovation (« Orion »), une importante entreprise de services de transformation numérique et de développement de produits, a annoncé avoir été nommée dans la prestigieuse évaluation PEAK Matrix® d'Everest Group pour 2023. Orion est reconnu comme un concurrent majeur dans les services de données et d'analyse (D&A) pour les entreprises du marché intermédiaire du classement PEAK Matrix® 2023.

PEAK-2023 Data and Analytics (D&A) Services for Mid-market Enterprises

La reconnaissance de ses services de données et d'analyse (D&A) témoigne de la solide expérience d'Orion en matière de fourniture de solutions de D&A complètes et étendues. Dans le rapport, Everest Group souligne les vastes capacités d'Orion en matière de D&A, notamment son expertise en gestion et ingénierie des données, en intelligence économique et en visualisation, ainsi qu'en analyse avancée et en IA/ML. Le rapport met également en évidence l'empreinte mondiale d'Orion, qui offre un mélange équilibré de ressources onshore, nearshore et offshore.

« Être reconnu comme un concurrent majeur par Everest Group reflète nos capacités solides et croissantes dans le domaine des données et de l'analyse, a déclaré Rajul Rana, directeur de la technologie d'Orion. Nous travaillons avec nos clients pour fournir des plateformes de données modernes basées sur des plateformes de premier plan comme Microsoft Azure, AWS, Databricks, Snowflake, etc. Cette reconnaissance motive notre équipe à innover continuellement et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

« L'orientation client d'Orion Innovation ainsi que l'étendue et la profondeur de son portefeuille de données et d'analyses lui ont permis de s'imposer comme un partenaire fiable pour ses clients, a déclaré Vishal Gupta, vice-président d'Everest Group. Un autre facteur de différenciation clé pour Orion Innovation est l'accent mis sur le développement des talents et les investissements en L&D pour les dernières technologies telles que l'IA générative. Collectivement, cela a permis à Orion Innovation à devenir un concurrent majeur dans les services de données et d'analyse (D&A) pour les entreprises du marché intermédiaire du classement PEAK Matrix® 2023 d'Everest Group. »

La matrice PEAK fournit une évaluation objective et basée sur des données des fournisseurs de services et de technologies en fonction de leur capacité globale et de leur impact sur les différents marchés mondiaux de services. L'Everest Group utilise un cadre exclusif pour évaluer le succès relatif sur le marché et la capacité globale des fournisseurs de technologies et de services technologiques sur la base des performances, des expériences, des capacités et des connaissances.

À propos d'Orion Innovation

Orion Innovation (« Orion ») est une entreprise leader dans le domaine des services de transformation numérique et de développement de produits. Ancrée dans la réflexion sur l'ingénierie et la conception, ainsi que dans une combinaison unique d'agilité, d'échelle et de maturité, son équipe d'environ 6 400 associés aide les entreprises du Fortune 1000 à améliorer leur efficacité, à enrichir l'expérience des clients et à développer de nouvelles offres numériques.

Pour obtenir plus d'informations, consultez https://orioninc.com

Contact pour les médias :

Joe LoBello

LoBello Communications

[email protected]