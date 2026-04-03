ORS™ Haircare 與 Crystal Renée Hayslett 共同創作的 ORS Unapologetic™ 科學實證頭髮留長與造型系列，將美髮標準推上新高

ORS Unapologetic™ 由演員、監製兼慈善家 Crystal Renee Hayslett 參與共同創作，結合文化、科學與卓越效能，研發出經科研驗證的精準配方，專為捲髮及曲髮而設，旨在支持頭皮健康、強韌髮質及長度維持。

芝加哥2026年4月3日 /美通社/ -- 在捲曲髮質護理領域備受信賴的領導品牌 ORS Haircare™ 宣佈推出全新系列 ORS Unapologetic™。此系列以科學實證為本，專注頭髮留長與造型效果，由 Crystal Renée Hayslett 共同創作而成。

我們與一支由擁有並會護理捲曲髮質的有色人種女性組成的創新團隊合作開發此系列，充分體現對捲髮及曲髮的透徹認識。 承載數十年專業知識及尖端配方科學，此系統巧妙融合精選成分與豐潤植物養分，成就卓爾不凡的護髮效能。

Crystal Renee Hayslett 出任 ORS Unapologetic 系列代言人

Hayslett 憑著在 BET 劇集《Sistas》和《Zatima》中的演出而為人熟悉。在整個產品開發過程中，她與 ORS 緊密合作，將自己的親身體會、嚴格要求以及絕不妥協的態度，注入產品誕生的每個環節。

在開發過程中，Hayslett 親自用自己的原生頭髮測試每種配方的無數個改良版，評估範圍包括保濕力、捲度線條以至強韌度及易梳程度等。 如果某個配方在效果和表現上未達其要求，便會退回以再作改良。

Hayslett 表示：「效果未達，恕不通過。 就是這麼簡單。 長久以來，捲曲髮質客群在選擇高級護髮產品時，總是要順應主流或被迫將就。」

品牌認為，論及捲髮及曲髮人人各持己見，惟並非所有意見，都能化作真正見效的解決良方。 ORS Unapologetic™ 專為勇於展現原生捲曲髮質、掌握美麗主導權的女性而設，她們同時追求真正有益頭髮健康、有研究支持且效果出眾的產品。

有別於許多只著重香氣或即時修飾效果的美髮產品，ORS Unapologetic™ 特別為真正關注頭髮健康的愛好者而設計——這群女性非常重視頭皮健康、強韌髮絲，並希望透過科學實證配方和經驗證的成分，達到真正的留長效果。

Hayslett 是 ORS Unapologetic™ 的共同創作者，由頭到尾深入參與了整個研發過程。 由最初的概念商討、成分挑選，以至大規模的產品測試，她一直與 ORS 團隊合作，以確保每種配方都能達到她所堅持的效能標準。

系列的核心靈魂，是直接源自洪都拉斯的百分百正宗 Batana Oil（巴塔納油）。這種珍貴難求的護髮瑰寶，素以其修復損傷、深層滋潤，以及令髮絲日漸強韌健康的卓越功效而備受推崇。

Batana Oil 再配合 ORS® ProLength™ Blend，這款專利複合油配方能夠滋養毛囊、促進頭皮健康，並由髮根至髮尾全面強化髮絲，有助頭髮健康生長和提升留長效果。

Hayslett 說：「與 ORS 的這次攜手，是我心之所繫。 Unapologetic 的意義，在於打破門檻限制，致力擁抱真正見效的產品。 我們潛心鑽研成分，反覆驗證配方，精益求精，不斷蛻變，直至我們確信產品足以真正守護頭髮健康。」

此首發系列涵蓋六款產品，締造由潔淨至造型的完整護理流程。整套配合使用，能令頭髮日益強韌健康，留長效果亦更臻理想。

系列陣容如下：

三合一奇蹟護理 (3-in-1 Miracle Conditioning Treatment)（5 安士，12.99 美元） – 這款同時適用於頭髮和頭皮的多功能護理產品，質感由固態轉化為油狀，能軟化髮絲、撫平打結並強化髮質，同時提升梳理順滑度及鎖水能力。

– 這款同時適用於頭髮和頭皮的多功能護理產品，質感由固態轉化為油狀，能軟化髮絲、撫平打結並強化髮質，同時提升梳理順滑度及鎖水能力。 深層淨化強韌洗髮露 (Deep Cleanse Fortifying Shampoo)（12.5 安士，11.99 美元） – 零硫酸鹽的淨化洗髮露，輕柔卸除殘留雜質而不損髮絲水潤，從頭皮根源開始強化髮絲。

– 零硫酸鹽的淨化洗髮露，輕柔卸除殘留雜質而不損髮絲水潤，從頭皮根源開始強化髮絲。 深層保濕+強韌免沖洗護髮素 (Deep Moisture + Strengthening Leave-In Conditioner)（8.5 安士，11.99 美元） – 輕若無物的免沖洗修護霜，傾注水分，鞏固髮芯，有助保護頭髮免受斷裂損傷。

– 輕若無物的免沖洗修護霜，傾注水分，鞏固髮芯，有助保護頭髮免受斷裂損傷。 髮根至髮尾滋養護髮油 (Root-to-Tip Nourishing Oil)（2安士，12.99 美元） – 這款營養豐富的護髮油，能滋養頭皮、鎖緊水分，並營造有利頭髮健康的生長環境。

– 這款營養豐富的護髮油，能滋養頭皮、鎖緊水分，並營造有利頭髮健康的生長環境。 造型定型持久慕絲 (Define, Style & Hold Mousse)（7.6 安士，11.99 美元） – 別樹一格的 「啫喱變泡沫」慕絲 ，轉化為輕盈細緻的空氣感質地，令捲度更顯分明，髮絲蓬鬆豐盈，毛躁悄然退散。

– 別樹一格的 ，轉化為輕盈細緻的空氣感質地，令捲度更顯分明，髮絲蓬鬆豐盈，毛躁悄然退散。 塑型勾勒亮澤定型啫喱 (Define, Shape & Shine Styling Gel)（12 安士，11.99 美元） – 此塑型啫喱絕無白屑，賦予柔軟親觸的定型效果及迷人光澤，告別僵硬之感。

ORS Haircare 市場推廣總監 Jolorie Williams 表示：「ORS 深耕頭髮健康與修護領域數十載，ORS Unapologetic™ 的誕生象徵品牌產品組合一次別具意義的演進。 現今消費者既追求高效產品，也要求產品帶有真實的文化底蘊。 與 Crystal 合作令我們得以突破界限，創製出在效能與文化上完美平衡的系列。」

ORS Unapologetic™ 將於 2026 年 4 月起在 orsunapologetic.com 網站上架，並同步於 Amazon 及部分精選美髮用品店有售。

品牌將於 2026年 4月 18 日至 19 日在喬治亞州亞特蘭大舉行的 World Natural Hair Show（世界天然秀髮展）上進行全國發佈活動，屆時消費者可親身體驗整個系列產品。

如欲了解 ORS™ 及其旗下產品的更多詳情，請瀏覽 orsunapologetic.com，或在社交平台上追蹤 @orshaircare。

關於 ORS™ Haircare

ORS™ (Original Root Stimulator) 為 Namaste Laboratories, LLC 旗下品牌，致力研發高效能產品，專注於天然髮質修護及保養。 ORS 的產品建基於科學與頭髮健康理念，產品組合豐富多樣，包括 Olive Oil、Olive Oil Braidzone、ORS Curlshow 及全新的 ORS Unapologetic 系列。

關於 Crystal Renée Hayslett

Crystal Renée Hayslett 是演員、監製、企業家兼慈善家，憑藉在 BET 劇集《Sistas》及《Zatima》 中飾演 Fatima Wilson 一角而廣為人知。 她也是播客 (Podcast)《Keep It Positive, Sweetie》 的主持人，在節目中鼓勵聽眾建立自信、追求成長，並勇於真實地做自己。 身為 ORS Unapologetic™ 的共同創作人兼代言人，Hayslett 將自己多年來護理捲曲髮質的親身體會及滿腔熱情，傾注到這個追求真實、效能至上的產品系列中。

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ORS Hair Care