ORS™ Haircare与Crystal Renée Hayslett携手打造以科学赋能的ORS Unapologetic™卷发护理与造型系列，再度引领行业新标杆

ORS Unapologetic™由演员、制片人兼慈善家Crystal Renee Hayslett携手共创，将文化、科学与性能融入精心设计、以研究为依据的配方，旨在滋养头皮健康、增强发丝韧性，且有助于维持卷发与螺旋卷发的卷度。

芝加哥, 2026年4月3日 /美通社/ -- 作为备受信赖的卷发护理领导品牌，ORS Haircare™宣布与Crystal Renée Hayslett联合打造以科学赋能的ORS Unapologetic™全新卷发护理与造型系列。

该系列由一支由有色人种女性组成的创新团队共同打造，她们本身就是卷发与螺旋发质的使用者与护理者。正因拥有真实的日常体验，她们对卷发结构与护理需求有着更深层的理解。 凭借数十年的专业积累与先进配方科学的支撑，该体系将有针对性的成分选择与富含营养的植物精华相结合，带来高性能的护发解决方案。

Crystal Renee Hayslett代言ORS Unapologetic

Hayslett因其在BET电视台的《Sistas》和《Zatima》中的角色而闻名，她在整个开发过程中与ORS紧密合作，将自身经历、高标准以及毫不妥协的态度融入到产品开发的每个环节中。

在整个研发过程中，Hayslett亲自用自己的原生卷发测试了每款配方的无数个版本，从保湿效果、卷曲定型到发丝强韧度和易打理度等各个方面进行了评估。 若某一配方未能达到她对性能与功效的严格预期，便会被退回，重新优化。

Hayslett表示：“效果不行，就过不了关。 仅此而已。 长久以来，在选购高端护发产品时，卷发人士不得不迎合主流，或将就凑合。”

品牌认为，围绕卷发与螺旋卷发，人们往往各有见解，但并非每个品牌都能真正提供行之有效的解决方案。 ORS Unapologetic™专为那些自信展现自身发质、坚持自我风格的女性而打造，她们所追求的是以真实头发健康、科研支持与卓越性能为基础的产品。

与许多优先强调香气或快速表面效果的美妆产品不同，ORS Unapologetic™有意面向真正重视秀发健康的人群——她们关注头皮健康、发丝强韧，并希望通过科学配方与经过验证的成分，实现真实的长度维持效果。

Hayslett作为ORS Unapologetic™的联合创作者，在整个研发过程中均深度参与其中。 从早期概念讨论到原料选择，再到大量产品测试，她与ORS团队通力合作，确保每一款配方都能达到她所设定的性能标准。

本系列的核心成分是直接从洪都拉斯采购的100%纯正巴塔纳油，这种稀有且备受追捧的成分以其卓越的功效著称，有助于修复受损发质，深层补水，恒久支持秀发彰显更强韧、更健康的外观。

巴塔纳油与ORS® ProLength™复合配方强强结合，这一专有油类复合配方旨在滋养毛囊、维护头皮健康，并从发根到发梢强化发丝，从而促进健康生长，并改善长度维持效果。

“此次与ORS的合作，对我而言意义非凡。 ‘Unapologetic’的核心理念，就是拒绝设限，拥抱真正有效的产品。 我们研究了各类成分，测试了多款配方，并不断优化调整，直到确信我们研发出了真正有助于头发健康的产品。”Hayslett表示。

此次推出的六件套产品系列提供完整的洗护与造型护理流程，在作为整体系统使用时，可帮助秀发更显强韧与健康，并提升长度维持效果。

该系列产品包括：

3-in-1 Miracle Conditioning Treatment (5oz, $12.99) – 一款多功能头发与头皮护理产品，质地从固态转为油状，可软化发丝、顺滑打结、强韧发质，同时提升秀发顺滑度和保湿力。

– 一款多功能头发与头皮护理产品，质地从固态转为油状，可软化发丝、顺滑打结、强韧发质，同时提升秀发顺滑度和保湿力。 Deep Cleanse Fortifying Shampoo (12.5oz, $11.99) – 一款无硫酸盐的清洁配方。可清除头皮堆积物，同时不剥夺头发天然油脂，从头皮开始强化发质。

– 一款无硫酸盐的清洁配方。可清除头皮堆积物，同时不剥夺头发天然油脂，从头皮开始强化发质。 Deep Moisture + Strengthening Leave-In Conditioner (8.5o, $11.99) – 一款质地轻盈的免洗护发素，可深层补水、强韧发丝，并帮助抵御断裂。

– 一款质地轻盈的免洗护发素，可深层补水、强韧发丝，并帮助抵御断裂。 Root-to-Tip Nourishing Oil (2oz, $12.99) – 一款富含营养成分的滋养油，可滋养头皮、锁住水分，为秀发的健康生长创造良好环境。

– 一款富含营养成分的滋养油，可滋养头皮、锁住水分，为秀发的健康生长创造良好环境。 Define, Style & Hold Mousse (7.6oz, $11.99) – 一款独特的 凝胶转泡沫慕斯 ，可转化为轻盈蓬松的质地，有效提升卷发曲度、增加发量，并帮助抑制毛躁。

– 一款独特的 ，可转化为轻盈蓬松的质地，有效提升卷发曲度、增加发量，并帮助抑制毛躁。 Define, Shape & Shine Styling Gel (12oz, $11.99) – 一款不易脱落的凝胶，可提供柔软、触感舒适的定型效果和光泽，同时不会让头发僵硬发脆。

ORS Haircare首席营销官Jolorie Williams表示：“ORS在秀发健康和修复领域拥有数十年的深厚积淀，而ORS Unapologetic™代表着我们产品组合的一次重要升级。 当今的消费者期待兼具卓越性能与文化真实性的解决方案。 与Crystal的合作，使我们能够提高标准，以毫不妥协的态度实现两者兼具的系列产品。”

ORS Unapologetic™将于2026年4月起在 orsunapologetic.com发售，并同步登陆亚马逊及部分美妆专卖店。

消费者可于2026年4月18日至19日，在佐治亚州亚特兰大举行的World Natural Hair Show亲临品牌的全国首发活动现场，亲身体验该系列的全线产品。

如需了解关于ORS™及其产品组合的更多信息，请访问orsunapologetic.com，或在社交媒体上关注@ orshaircare。

关于ORS™ Haircare

ORS™ (Original Root Stimulator)是Namaste Laboratories, LLC的旗下的品牌，致力打造适用于天然秀发修复与护理的优质产品。 ORS以科学和秀发健康为基础，提供多元化的产品组合，包括Olive Oil、Olive Oil Braidzone、ORS Curlshow和全新的ORS Unapologetic系列。

关于Crystal Renée Hayslett

Crystal Renée Hayslett是一名演员、制片人、企业家和慈善家，因在BET电视台的《Sistas》和《Zatima》中饰演Fatima Wilson一角而广为人知。 她同时也是播客节目《Keep It Positive, Sweetie》的主持人，在节目中鼓励听众要树立自信、不断成长，并无畏地表达自我。 作为ORS Unapologetic™的联合创始人和代言人，Hayslett将自身关于卷发的真实经历与热情，融入这一以真实本色为根基、注重性能的系列产品中。

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