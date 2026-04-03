ORS™ Haircare与Crystal Renée Hayslett携手打造以科学赋能的ORS Unapologetic™卷发护理与造型系列，再度引领行业新标杆

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ORS Hair Care

Apr 03, 2026, 10:15 ET

ORS Unapologetic™由演员、制片人兼慈善家Crystal Renee Hayslett携手共创，将文化、科学与性能融入精心设计、以研究为依据的配方，旨在滋养头皮健康、增强发丝韧性，且有助于维持卷发与螺旋卷发的卷度。

芝加哥, 2026年4月3日 /美通社/ -- 作为备受信赖的卷发护理领导品牌，ORS Haircare™宣布与Crystal Renée Hayslett联合打造以科学赋能的ORS Unapologetic™全新卷发护理与造型系列。

该系列由一支由有色人种女性组成的创新团队共同打造，她们本身就是卷发与螺旋发质的使用者与护理者。正因拥有真实的日常体验，她们对卷发结构与护理需求有着更深层的理解。 凭借数十年的专业积累与先进配方科学的支撑，该体系将有针对性的成分选择与富含营养的植物精华相结合，带来高性能的护发解决方案。

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Crystal Renee Hayslett代言ORS Unapologetic
Crystal Renee Hayslett代言ORS Unapologetic

Hayslett因其在BET电视台的《Sistas》《Zatima》中的角色而闻名，她在整个开发过程中与ORS紧密合作，将自身经历、高标准以及毫不妥协的态度融入到产品开发的每个环节中。

在整个研发过程中，Hayslett亲自用自己的原生卷发测试了每款配方的无数个版本，从保湿效果、卷曲定型到发丝强韧度和易打理度等各个方面进行了评估。 若某一配方未能达到她对性能与功效的严格预期，便会被退回，重新优化。

Hayslett表示：“效果不行，就过不了关。 仅此而已。 长久以来，在选购高端护发产品时，卷发人士不得不迎合主流，或将就凑合。”

品牌认为，围绕卷发与螺旋卷发，人们往往各有见解，但并非每个品牌都能真正提供行之有效的解决方案。 ORS Unapologetic™专为那些自信展现自身发质、坚持自我风格的女性而打造，她们所追求的是以真实头发健康、科研支持与卓越性能为基础的产品。

与许多优先强调香气或快速表面效果的美妆产品不同，ORS Unapologetic™有意面向真正重视秀发健康的人群——她们关注头皮健康、发丝强韧，并希望通过科学配方与经过验证的成分，实现真实的长度维持效果。

Hayslett作为ORS Unapologetic™的联合创作者，在整个研发过程中均深度参与其中。 从早期概念讨论到原料选择，再到大量产品测试，她与ORS团队通力合作，确保每一款配方都能达到她所设定的性能标准。

本系列的核心成分是直接从洪都拉斯采购的100%纯正巴塔纳油，这种稀有且备受追捧的成分以其卓越的功效著称，有助于修复受损发质，深层补水，恒久支持秀发彰显更强韧、更健康的外观。

巴塔纳油与ORS® ProLength™复合配方强强结合，这一专有油类复合配方旨在滋养毛囊、维护头皮健康，并从发根到发梢强化发丝，从而促进健康生长，并改善长度维持效果。

此次与ORS的合作，对我而言意义非凡。 ‘Unapologetic’的核心理念，就是拒绝设限，拥抱真正有效的产品。 我们研究了各类成分，测试了多款配方，并不断优化调整，直到确信我们研发出了真正有助于头发健康的产品。”Hayslett表示。

此次推出的六件套产品系列提供完整的洗护与造型护理流程，在作为整体系统使用时，可帮助秀发更显强韧与健康，并提升长度维持效果。

该系列产品包括：

  • 3-in-1 Miracle Conditioning Treatment (5oz, $12.99) – 一款多功能头发与头皮护理产品，质地从固态转为油状，可软化发丝、顺滑打结、强韧发质，同时提升秀发顺滑度和保湿力。
  • Deep Cleanse Fortifying Shampoo (12.5oz, $11.99) – 一款无硫酸盐的清洁配方。可清除头皮堆积物，同时不剥夺头发天然油脂，从头皮开始强化发质。
  • Deep Moisture + Strengthening Leave-In Conditioner (8.5o, $11.99) – 一款质地轻盈的免洗护发素，可深层补水、强韧发丝，并帮助抵御断裂。
  • Root-to-Tip Nourishing Oil (2oz, $12.99) – 一款富含营养成分的滋养油，可滋养头皮、锁住水分，为秀发的健康生长创造良好环境。
  • Define, Style & Hold Mousse (7.6oz, $11.99) – 一款独特的凝胶转泡沫慕斯，可转化为轻盈蓬松的质地，有效提升卷发曲度、增加发量，并帮助抑制毛躁。
  • Define, Shape & Shine Styling Gel (12oz, $11.99) – 一款不易脱落的凝胶，可提供柔软、触感舒适的定型效果和光泽，同时不会让头发僵硬发脆。

ORS Haircare首席营销官Jolorie Williams表示：“ORS在秀发健康和修复领域拥有数十年的深厚积淀，而ORS Unapologetic™代表着我们产品组合的一次重要升级当今的消费者期待兼具卓越性能与文化真实性的解决方案。 与Crystal的合作，使我们能够提高标准，以毫不妥协的态度实现两者兼具的系列产品。”

ORS Unapologetic™将于2026年4月起在 orsunapologetic.com发售，并同步登陆亚马逊及部分美妆专卖店。

消费者可于2026年4月18日至19日，在佐治亚州亚特兰大举行的World Natural Hair Show亲临品牌的全国首发活动现场，亲身体验该系列的全线产品。

如需了解关于ORS™及其产品组合的更多信息，请访问orsunapologetic.com，或在社交媒体上关注@ orshaircare。

关于ORS™ Haircare
 ORS™ (Original Root Stimulator)是Namaste Laboratories, LLC的旗下的品牌，致力打造适用于天然秀发修复与护理的优质产品。 ORS以科学和秀发健康为基础，提供多元化的产品组合，包括Olive Oil、Olive Oil Braidzone、ORS Curlshow和全新的ORS Unapologetic系列。

关于Crystal Renée Hayslett
Crystal Renée Hayslett是一名演员、制片人、企业家和慈善家，因在BET电视台的《Sistas》和《Zatima》中饰演Fatima Wilson一角而广为人知。 她同时也是播客节目《Keep It Positive, Sweetie》的主持人，在节目中鼓励听众要树立自信、不断成长，并无畏地表达自我。 作为ORS Unapologetic™的联合创始人和代言人，Hayslett将自身关于卷发的真实经历与热情，融入这一以真实本色为根基、注重性能的系列产品中。

媒体联系人
he Wilder Agency
[email protected]

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