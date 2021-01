Os apresentadores de transmissão ao vivo se unem para comemorar a resiliência e a criatividade na Premiação BIGO Gala Awards 2021

Para coincidir com o fato de que o evento deste ano é completamente virtual, a BIGO planeja dar início à cerimônia com comentários de abertura de ninguém menos do que DINO, o mascote virtual da Bigo Live. Mais de 72 famílias, formadas por grupos de usuários do Aplicativo Bigo Live, e 78 apresentadores serão premiados na cerimônia anual, com a BIGO planejando destacar o sucesso de cada pessoa ao longo do ano. As quatro categorias de ganhadores são "Melhor Transmissora Regional", "Melhor Família Regional", "Principal Transmissora Global" e a "Principal Família Global" indicando o melhor dos melhores nas regiões individuais e globalmente. Os apresentadores selecionados deste ano são provenientes de 150 países e regiões diferentes em todo o mundo.

"A COVID-19 forçou o nosso distanciamento físico, das pessoas que mais amamos e a grande maioria dos eventos foram transferidos para um ambiente virtual, o que fez com que a transmissão ao vivo surgisse como o melhor canal para conectar pessoas em todo o mundo, para compartilhar experiências em tempo real", disse um porta-voz da BIGO Technology. "Apesar da pandemia, os usuários da Bigo Live comprovaram que vocês não precisam estar juntos fisicamente para formar conexões significativas. Estamos muito orgulhosos de como nossos usuários apoiaram uns aos outros durante um ano tão desafiador e estamos animados para comemorar o impacto que causaram ao conectar o mundo por meio da transmissão ao vivo. E como o evento deste ano é totalmente virtual, estimamos um público ainda maior do que o ano passado."

O evento também contará com uma variedade de apresentações realizadas pelos próprios apresentadores, que incluem fire dancers, conjuntos de DJ, danças K-pop e músicas de Urdu. Com mais de 400 milhões de usuários globais no total. Essas apresentações têm como objetivo refletir os públicos diversos e globais que utilizam a Bigo Live todos os dias. A festa deste ano, também incluirá, novas e interessantes formas para o público participar do evento virtualmente. Ao votar em seus apresentadores, famílias e apresentações favoritas, o público receberá ingressos que, em troca, podem ser usados no sorteio. Alguns dos prêmios deste ano incluem um travesseiro Dino, bem como presentes virtuais, como pingentes, efeitos de entrada, emblemas e medalhas, especificamente projetados para o Gala.

Um dos vencedores mais notáveis do evento deste ano foi Ami Ohta, também conhecida como Amy, de Tóquio, uma apresentadora do Japão, foi nomeada a Melhor Apresentadora Global da Bigo Live. Além de se envolver diariamente com seu público, Amy conquistou seguidores com transmissões ao vivo durante sua viagem antes do início da pandemia. Para Amy, a parte mais emocionante da transmissão ao vivo na Bigo Live é o recurso PK, que permite aos usuários competirem entre si em vários jogos. Ela frequentemente participa de eventos internacionais de PK e até ganhou a Copa do Mundo de PK este ano.

"Não consigo expressar o quanto estou honrada por ser premiada como a melhor apresentadora global na BIGO Gala deste ano", disse Ami Ohta. "Com tanta coisa acontecendo no mundo no momento, a Bigo Live fez um trabalho incrível em manter seus usuários conectados e engajados, e estou entusiasmada em ser reconhecida por fazer parte disso."

Outra vencedora notável da Gala deste ano foi, a melhor apresentadora americana da Bigo Live, Megan Nguyen, também conhecida por seu nome de transmissão, MeganQQ. Com cerca de 2 milhões de fãs no Bigo Live, MeganQQ ganhou sua popularidade por meio de grandes eventos na plataforma e em big box PK. Ela também é bilíngue, então, pode se comunicar e se conectar com um amplo grupo dentre o público global da BIGO. "Um dos meus maiores desafios este ano foi tentar ser a melhor transmissora nos EUA, já que existem tantos outros anfitriões talentosos e fortes nos EUA", declarou Nguyen. "Estou muito orgulhosa de ser atualmente uma das principais apresentadoras dos Estados Unidos e que a minha família Bigo Live ainda esteja se fortalecendo."

Cada vencedor receberá uma medalha e uma caixa de presentes por sua conquista, além de recompensas no aplicativo. Eles também serão apresentados em uma variedade de anúncios, que estarão localizados em marcos de 23 países em todo o mundo. À medida que a transmissão ao vivo se torna a principal forma de entretenimento informativo, os principais apresentadores da Bigo Live estão se tornando celebridades por si mesmos, com seus fãs celebrando seu sucesso em todo o mundo.

Sobre a BIGO Technology

BIGO Technology (BIGO) é uma das empresas com maior crescimento exponencial em Singapura, com mais de 30 escritórios e 6 centros de P&D em todo o mundo. Alimentada por tecnologia de Inteligência Artificial, os produtos e serviços com base em vídeo da BIGO têm ganhado popularidade imensa, com quase 400 milhões de usuários ativos em mais de 150 países. Esses incluem o Bigo Live (transmissão ao vivo) e Likee (vídeo de curta duração).

Sobre a Bigo Live

A Bigo Live é uma das comunidades sociais de transmissão ao vivo de maior crescimento do mundo, em que os usuários transmitem em tempo real para compartilhar momentos de suas vidas, mostrar seus talentos e interagir com pessoas de todo o mundo. A Bigo Live tem cerca de 400 milhões de usuários em mais de 150 países e atualmente é líder de mercado no setor de transmissão ao vivo. Lançada em março de 2016, a Bigo Live é de propriedade da Bigo Technology, sediada em Singapura.

