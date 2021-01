Los emisores que transmiten en vivo se unen para celebrar la resiliencia y la creatividad en la Gala de los Premios BIGO 2021

"La COVID-19 nos ha obligado a distanciarnos físicamente de las personas que más queremos, y la gran mayoría de los eventos se han trasladado a entornos virtuales. Esto ha hecho que la transmisión en vivo emerja como el mejor canal para conectar personas de todo el mundo y compartir experiencias en tiempo real", expresó un portavoz de BIGO Technology. "A pesar de la pandemia, los usuarios de Bigo Live han demostrado que no es necesario estar juntos físicamente para entablar vínculos verdaderos. Estamos muy orgullosos de cómo se han apoyado entre sí nuestros usuarios durante un año tan difícil y nos entusiasma celebrar el impacto que han tenido al conectar el mundo a través de transmisiones en vivo. Y debido a que el evento de este año es totalmente virtual, anticipamos una audiencia mucho mayor que la del año pasado".

La ceremonia también contará con una variedad de presentaciones por parte de los emisores, incluidos bailes de fuego, sets de DJ, bailes de K-pop y canciones en urdu. Con más de 400 millones de usuarios en el mundo, estas actuaciones tienen como objetivo reflejar las diversidad del público de todo el mundo que utiliza Bigo Live todos los días. La Gala de este año también incluirá nuevas y emocionantes formas para que la audiencia participe en el evento de manera virtual. Al votar por sus emisores, familias y presentaciones favoritas, los usuarios recibirán boletos que luego podrán usar en el sorteo. Entre los premios de este año se incluyen almohadas de Dino y obsequios virtuales como colgantes, efectos de animación, insignias y medallas, todos diseñados específicamente para la Gala.

Una de las ganadoras más destacadas del evento de este año fue Ami Ohta, también conocida como Amy de Tokio, una emisora de Japón que fue nombrada la mejor emisora global en Bigo Live. Además de interactuar a diario con su audiencia, Amy logró su popularidad gracias a la transmisión en vivo de sus viajes antes del brote de la pandemia. Para Amy, la parte más emocionante de transmitir en vivo con Bigo Live es la función PK, que les permite a los usuarios competir entre sí en diferentes juegos. Amy asiste regularmente a eventos internacionales de PK y ganó la Copa Mundial de PK este año.

"No puedo expresar lo honrada que estoy por haber ganado como mejor emisora global de la Gala de BIGO este año", observó Ami Ohta. "Con todo lo que está pasando en el mundo en este momento, Bigo Live ha hecho un trabajo increíble para mantener a sus usuarios conectados y activos, y me emociona que me reconozcan por ser parte de eso".

Otra notable ganadora de la Gala de este año fue Megan Nguyen, la mejor emisora de los Estados Unidos de Bigo Live, también conocida por su nombre de emisora MeganQQ. Con cerca de 2 millones de seguidores en Bigo Live, MeganQQ se hizo popular por medio de grandes eventos en la plataforma y en big box PK. Además es bilingüe, por lo que puede comunicarse y conectarse con un grupo más amplio de la audiencia global de BIGO. "Uno de mis mayores retos este año fue intentar convertirme en la mejor emisora de los Estados Unidos, dado que hay muchos otros emisores talentosos e importantes en los Estados Unidos", comentó Nguyen. "Estoy muy orgullosa de ser la mejor emisora de los Estados Unidos en la actualidad y de que mi familia Bigo Live siga creciendo con fuerza".

Cada ganador recibirá una medalla y una caja de obsequios por su logro, así como recompensas en la aplicación. Los galardonados también aparecerán en diversas vallas publicitarias ubicadas en sitios emblemáticos de 23 países de todo el mundo. Mientras la transmisión en vivo se convierte en una forma líder de infoentretenimiento, los principales emisores de Bigo Live se están convirtiendo en celebridades por derecho propio, y sus seguidores celebran su éxito en todo el mundo.

Para ver la próxima Gala anual de BIGO, puede conectarse directamente a través de la aplicación Bigo Live, descargable desde: https://bigolive.onelink.me/sG8X/2021GALAPRGLOBAL.

Acerca de BIGO Technology

BIGO Technology (BIGO) es una de las compañías tecnológicas de Singapur de más rápido crecimiento, con más de 30 oficinas y 6 centros de II&D en todo el mundo. Gracias a la tecnología de la inteligencia artificial, los productos y servicios basados en vídeo de BIGO han alcanzado una inmensa popularidad y hoy cuentan con casi 400 millones de usuarios activos mensuales en más de 150 países. Entre ellos, se incluyen Bigo Live (transmisiones en vivo) y Likee (videos cortos).

Visite http://www.bigo.sg/ para obtener más información sobre la marca y los productos de BIGO.

Acerca de Bigo Live

Bigo Live es una de las comunidades sociales de transmisión en vivo de más rápido crecimiento del mundo, en la que los usuarios transmiten contenido en tiempo real para compartir momentos de la vida, mostrar sus talentos e interactuar con personas de todo el planeta. Bigo Live cuenta con cerca de 400 millones de usuarios en más de 150 países y actualmente es el líder del mercado en la industria de transmisiones en vivo. Lanzada en marzo de 2016, Bigo Live es propiedad de Bigo Technology, con sede en Singapur.

