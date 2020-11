Os clientes da Huawei ganham três prêmios World Smart City e três indicações no Congresso Mundial da Smart City Expo 2020

-- Xangai, Shenzhen e o distrito de Nanhai de Foshan ganharam prêmios

XANGAI, 20 de novembro de 2020 /PRNewswire/ - Em 18 de novembro, no 10º Congresso Mundial da Smart City Expo, os clientes da Huawei ganharam três World Smart City Awards e três indicações por suas ideias inovadoras e realizações excepcionais na promoção de iniciativas de cidades inteligentes. Shenzhen ganhou o prêmio Enabling Technologies Award pela governança urbana refinada habilitada para tecnologia. Xangai foi agraciada com o City Award, um prêmio que reconhece cidades inteligentes de classe mundial. O distrito de Nanhai de Foshan, em Guangdong, ganhou o Prêmio Economy Award. Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), Zhengdong New District of Henan, Huangshan of Anhui foram nomeados para o Inclusive & Sharing Cities Award, Innovative Idea Award, Governance & Service Award e Economy Award, respectivamente. Esses reconhecimentos demonstraram não apenas o reconhecimento do comitê aos vencedores, mas também a apreciação do setor pela Huawei na construção de cidades inteligentes. Durante a Expo, a Huawei também organizou um Smart City Summit com o tema "Capacitando a cidade com inteligência e vitalidade" para discutir a construção da cidade no futuro.

Yue Kun, presidente da Unidade de Negócios Governamentais Globais da Huawei, disse: "À medida que navegamos mais pela construção e desenvolvimento de cidades inteligentes, temos que começar, de forma concreta e prática, um novo estágio de desenvolvimento de cidades inteligentes com nossa experiência e visão. Considerando que a cidade inteligente é uma nova forma de desenvolvimento da cidade futura, precisamos nos concentrar nos principais pontos fracos da cidade, aderir a um conceito orientado para as pessoas, almejar o senso de aquisição e a experiência de serviços urbanos e realizar a conexão horizontal e a reengenharia de processos. Este processo inclui o planejamento geral do sistema de negócios, a sinergia entre os cinco principais domínios de tecnologia, a conexão eficiente do sistema de dados e o desenvolvimento sustentável do sistema operacional. Somente por meio da construção sistemática de nossa casa feliz, podemos construir as cidades-gêmeas inteligentes (City Intelligent Twins) e criar juntos uma vida melhor na cidade."

Uma cidade inteligente e feliz com base em tecnologia: Xangai ganha o City Award

O desenvolvimento de uma cidade depende do conceito, da fundação e do padrão de construção da cidade. Xangai, uma cidade inteligente de nível mundial impulsionada pelas inovações da Huawei na era digital, foi reconhecida com o distinto prêmio global City Award.

No distrito de Xuhui em Xangai, a Huawei e o Centro de Operação e Gerenciamento Urbano desenvolveram em conjunto o sistema de detecção inteligente "12345" usando tecnologias de IA para analisar dinamicamente a inter-relação entre tópicos importantes de três dimensões: tempo, espaço e pessoas. Com base no tratamento histórico de tópicos importantes, um modelo fundamental é extraído para construir um processo de circuito fechado de detecção inteligente de consciência, análise de dados e tratamento colaborativo homem-máquina. Dessa forma, os principais tópicos de tendências e riscos podem ser previstos com antecedência, fornecendo suporte à tomada de decisão para um tratamento eficiente do serviço.

Durante a construção de uma área urbana inteligente, o distrito Huangpu de Xangai propôs de forma inovadora o objetivo geral e a tarefa de construção de "IoT, conexão de dados e conexão inteligente". Guiado por um design inovador de nível mundial, ele criará o Centro de Gerenciamento de Operação Urbana no distrito de Huangpu por meio de modelos de operação e gerenciamento inovadores, abrangentes, de todo o tempo, de processo completo e de circuito fechado. Atualmente, o distrito tem 15 aplicativos especiais em quatro setores: segurança pública, gestão pública, serviço público e operação econômica. No processo de implementação de gerenciamento refinado de megacidades, o conceito de "gerenciamento de rede unificada" promove a governança da cidade inteligente para um distrito de Huangpu mais inteligente.

A tecnologia torna a vida melhor: Shenzhen ganha o prêmio Enabling Technologies Award

Com base no objetivo de construir uma "Nova Cidade Inteligente Dupla de Primeira Classe", Shenzhen construiu as "Gêmeas Inteligentes Pengcheng" com base na capacitação tecnológica para melhorar continuamente a competitividade abrangente da cidade. Ao estabelecer seis sistemas - serviço público, segurança pública, governança municipal, indústria inteligente, serviço de big data e rede de percepção - Shenzhen construiu preliminarmente um novo padrão de construção integrado de cidade inteligente. Esse padrão apresenta plataformas, aplicativos e o cérebro inteligente da cidade, que melhora de forma abrangente o desenvolvimento de áreas como governança da cidade, serviço público e desenvolvimento da indústria.

Shenzhen pintou um quadro vívido do futuro cenário inteligente de uma maneira "tudo em UM": UM mapa para a cidade, UM número para todos os serviços da cidade, UM clique para visibilidade total, UMA estrutura para operação e conexão integrada, UM ponto de inovação e empreendedorismo e UMA tela para uma vida inteligente. Com um sistema de serviços governamentais conectados digitalmente, todos os serviços de governo eletrônico são constantemente atualizados e aprimorados. Em 2020, Shenzhen planeja construir 46.000 estações de base 5G, tornando-a a primeira cidade na China a atingir cobertura total de infraestrutura 5G e rede independente. Shenzhen está no rumo acelerado para se tornar um marco inovador em matéria de inteligência industrial e liderança tecnológica.

Além disso, ao estabelecer serviços de governo eletrônico com relatórios e processamento em segundos, Shenzhen permitiu que 350 serviços básicos em 53 escritórios do governo migrassem para a nuvem, realizando o gerenciamento da plataforma de nuvem dentro da cidade e distritos, melhorando a qualidade do serviço público. Por meio da plataforma de nuvem da cidade, os dados serão transmitidos diretamente, minimizando a necessidade de procedimentos presenciais, potencializando uma nova onda de serviços sem contato em vários serviços na cidade. Além disso, Shenzhen aproveita várias maneiras de otimizar os horários das operações comerciais, reduzindo o tempo necessário para o registro e aprovação de novas empresas para menos de um minuto. Leva apenas seis segundos para o arquivamento de projetos corporativos, desde o pedido até a aprovação.

O distrito de Nanhai de Foshan, em Guangdong, ganhou o Prêmio Economy Award.

O distrito de Nanhai de Foshan foi premiado com o Prêmio Economy Award por passar da história à modernidade. O distrito de Nanhai usa novas TIC para construir um "Nanhai Digital" que integra os centros de integração de dados, monitoramento de operação, análise de tomada de decisão, exibição abrangente e comando e colaboração. Assim, a cidade pode ser visualizada em um único mapa, com operação inteligente em uma única tela e aplicativos unificados em uma única nuvem.

Os clientes da Huawei são reconhecidos como finalistas para vários prêmios

A Área de Desenvolvimento Econômico-Tecnológico de Tianjin estava entre os finalistas do Prêmio Inclusive & Sharing Cities Award por sua conquista em promover um ambiente favorável para a construção de cidades inteligentes. Em 2018, a Huawei fez parceria com a Área de Desenvolvimento Econômico-Tecnológico de Tianjin e anunciou a primeira "AI + Smart City" da China - TEDA New City. Após três anos de construção, a inteligente TEDA New City tem uma série de sistemas de infraestrutura e aplicações de nível mundial para oferecer um forte suporte para inovação social e serviços sociais. Ela tornou-se uma cidade moderna próspera, habitável e feliz e estabeleceu uma nova referência para o estabelecimento de uma cidade inteligente.

Zhengzhou Smart Island foi reconhecida como uma indicada para o Prêmio Innovative Idea Award por seus laboratórios inovadores. Centrado no "futuro" e na "inovação", Zhengzhou Smart Island construiu um laboratório panorâmico da cidade do futuro para construir cenários de vida na cidade orientados para o futuro. Atualmente, são usados drones, 5G e IA para monitorar o ambiente de maneira geral, o que é uma substituição automatizada e eficiente das operações manuais. Com base em big data, o Smart Island implementa perfil empresarial detalhado de 360 graus, constrói um sistema preciso de promoção de investimentos e desenvolve um banco de dados dinâmico de 54 milhões de empresas em toda a China. A Ilha Inteligente realiza modelagem digital para cada objeto físico para formar um gêmeo digital 1: 1, construindo uma nova vitrine de cidades inteligentes e um novo motor para a transformação da economia digital.

A cidade de Huangshan foi reconhecida como indicada para o Prêmio Governance & Service Award por fazer uma transformação digital como uma cidade turística famosa. Com base em conceitos e tecnologias avançadas, como computação em nuvem e big data, a cidade de Huangshan segue o princípio de "compartilhamento de plataforma, co-construção de conteúdo e compartilhamento de conquistas" para acelerar a construção de padrões de recursos de dados e melhorar a construção da infraestrutura da cidade. Baseado no cérebro da cidade de Huangshan, surge o centro de operação e comando do "governo digital". Além disso, ao se concentrar na inovação dos aplicativos de análise de big data inteligente em cultura, turismo e proteção ambiental, a cidade de Huangshan facilita a transformação digital do setor cultural e turístico.

No domínio da cidade inteligente, a Huawei usa o City Intelligent Twins para coordenar o planejamento colaborativo e a construção de várias plataformas técnicas, como 5G, nuvem, IA e terminais inteligentes, permitindo a colaboração de serviços. A Huawei trabalha com parceiros para inovar soluções em vários cenários, como serviço governamental, governança social, serviço público, civilização ecológica e serviço econômico, atendendo aos diversos requisitos de desenvolvimento da cidade e ajudando os clientes a construir cidades gêmeas inteligentes para melhorar a competitividade geral. Atualmente, a Huawei fornece soluções de cidades inteligentes para mais de 200 cidades em mais de 40 países.

