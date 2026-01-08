OSF Digital désigné comme Acteur Majeur dans le rapport IDC MarketScape : Analyse des fournisseurs de services de mise en œuvre Salesforce à l'échelle mondiale 2025-2026

SAN FRANCISCO, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- OSF Digital, société de conseil et de services spécialisée dans Salesforce, a annoncé avoir été désignée comme acteur majeur dans le rapport IDC MarketScape : Analyse des fournisseurs internationaux de services de mise en œuvre Salesforce 2025-2026 (doc. n° US51272324, décembre 2025).

IDC MarketScape évalue les prestataires de services en fonction de leurs capacités et de leurs stratégies en matière de services de mise en œuvre Salesforce. Nous pensons que la position d'OSF Digital en tant qu'acteur majeur reflète son approche stratégique axée sur le conseil et sa capacité à guider les entreprises tout au long de leur transformation Salesforce, de la stratégie commerciale à la mise en œuvre, en passant par l'intégration et les services managés. Qu'il s'agisse de services financiers, de santé, de technologie, de vente au détail, de fabrication, d'automobile, de télécommunications, d'énergie ou de services publics, OSF Digital aide les entreprises à moderniser leurs opérations et à se développer en toute confiance sur la plateforme Salesforce.

« Nous pensons que cette reconnaissance reflète notre approche stratégique pour chaque projet Salesforce », a déclaré David Northington, PDG d'OSF Digital. « Pour nous, être nommé acteur majeur reflète la confiance que nos clients nous accordent pour mener à bien des projets Salesforce complexes et multi-cloud. Nous ne nous contentons pas de livrer des projets, nous aidons nos clients à construire une base évolutive pour une croissance durable. Cet état d'esprit détermine la manière dont nous collaborons avec nos clients sur le long terme, de la stratégie au delivery, en passant par les services managés et bien plus encore. »

Cette reconnaissance par IDC MarketScape fait suite à une année de croissance marquée par l'expansion des partenariats, l'augmentation des investissements dans l'IA et les capacités d'action, et l'amélioration continue de son portefeuille de services de conseil et de gestion en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

À propos d'IDC MarketScape :

Le modèle d'évaluation des fournisseurs par IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité. L'analyse utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre précis dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs des fournisseurs de technologies présents sur le marché peuvent être comparés de manière pertinente. Ce cadre offre également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos d'OSF Digital

OSF Digital est un partenaire de conseil Salesforce-first qui aide les entreprises à transformer l'IA, les données et la confiance client en un impact commercial mesurable. Fort de 20 ans d'expérience Salesforce et d'une expertise approfondie des plateformes (multi-cloud), OSF accompagne ses clients dans tous les secteurs, de la stratégie à la mise en œuvre, en passant par les services managés.

Nous aidons nos clients à accélérer leur création de valeur, que ce soit en modernisant leurs systèmes existants, en exploitant Customer 360 avec des données ou en créant une main-d'œuvre numérique avec Agentforce. Reconnus pour notre service de delivery et notre approche innovante concernant nos partenariats, nous agissons comme une extension des équipes de nos clients afin d'obtenir un impact durable et des résultats mesurables. Avec une présence locale à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'APAC et l'EMEA, nous combinons une portée mondiale avec des prestations personnalisées. Pour plus d'informations sur OSF Digital, rendez-vous sur osf.digital.

Salesforce et autres sont des marques commerciales de Salesforce, inc.

Tous les noms de marques et noms commerciaux mentionnés ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.



