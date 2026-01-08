OSF Digital nombrada «mayor player» en el informe IDC MarketScape: Análisis de proveedores de servicios de implementación de Salesforce a escala mundial 2025-2026

SAN FRANCISCO, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- OSF Digital , empresa de consultoría y servicios especializada en Salesforce, ha anunciado que ha sido nombrada actor principal en el informe IDC MarketScape: Análisis de proveedores internacionales de servicios de implementación de Salesforce 2025-2026 (doc. n.º US51272324, diciembre de 2025).

IDC MarketScape evalúa a los proveedores de servicios en función de sus capacidades y estrategias en materia de servicios de implementación de Salesforce. Creemos que la posición de OSF Digital como actor principal refleja su enfoque estratégico centrado en el asesoramiento y su capacidad para guiar a las empresas a lo largo de su transformación con Salesforce, desde la estrategia comercial hasta la implementación, pasando por la integración y los servicios gestionados. Ya sea en el sector financiero, sanitario, tecnológico, minorista, manufacturero, automovilístico, de telecomunicaciones, energético o de servicios públicos, OSF Digital ayuda a las empresas a modernizar sus operaciones y a crecer con confianza en la plataforma Salesforce.

«Creemos que este reconocimiento refleja nuestro enfoque estratégico para cada proyecto de Salesforce», afirma David Northington, CEO de OSF Digital. «Para nosotros, ser nombrados mayor player principal refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para llevar a cabo proyectos complejos y multicloud de Salesforce. No nos limitamos a entregar proyectos, sino que ayudamos a nuestros clientes a construir una base escalable para un crecimiento sostenible. Esta mentalidad determina la forma en que colaboramos con nuestros clientes a largo plazo, desde la estrategia hasta la entrega, pasando por los servicios gestionados y mucho más».

Este reconocimiento por parte de IDC MarketScape se produce tras un año de crecimiento marcado por la expansión de las alianzas, el aumento de las inversiones en IA y capacidades de acción, y la mejora continua de su cartera de servicios de consultoría y gestión en Norteamérica, la región EMEA, Asia-Pacífico y Latinoamérica.

Acerca de IDC MarketScape:

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad. El análisis utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una ilustración gráfica única de la posición de cada proveedor en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco preciso en el que se pueden comparar de forma relevante las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, así como los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de tecnología presentes en el mercado. Este marco también ofrece a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Acerca de OSF Digital

OSF Digital es un socio consultor especializado en Salesforce que ayuda a las empresas a transformar la inteligencia artificial, los datos y la confianza de los clientes en un impacto medible a nivel comercial. Con 20 años de experiencia en Salesforce y un profundo conocimiento de las plataformas (multicloud), OSF acompaña a sus clientes de todos los sectores, desde la estrategia hasta la implementación, pasando por los servicios gestionados.

Ayudamos a nuestros clientes a acelerar la creación de valor, ya sea modernizando sus sistemas existentes, aprovechando Customer 360 con datos o creando una fuerza de trabajo digital con Agentforce. Reconocidos por nuestro servicio de delivery y nuestro enfoque innovador en cuanto a nuestras alianzas, actuamos como una extensión de los equipos de nuestros clientes para lograr un impacto duradero y resultados medibles. Con presencia local en América del Norte, América Latina, APAC y EMEA, combinamos un alcance global con servicios personalizados. Para obtener más información sobre OSF Digital, visita osf.digital.

Salesforce y otros son marcas comerciales de Salesforce, Inc.

Todos los nombres de marcas y nombres comerciales mencionados aquí son propiedad de sus respectivos propietarios y se reconocen como tales.



