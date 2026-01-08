OSF Digital im IDC MarketScape-Bericht als wichtiger Akteur ausgezeichnet: Anbieterbewertung für weltweite Salesforce-Implementierungsdienstleistungen 2025-2026

SAN FRANCISCO, 8 Januar 2026 /PRNewswire/ -- OSF Digital, ein führendes Salesforce-only-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es im IDC-MarketScape-Bericht „Worldwide Salesforce Implementation Services 2025–2026 Vendor Assessment" (Dok.-Nr. US51272324, Dezember 2025) als wichtiger Akteur (Major Player) eingestuft wurde.

Der IDC MarketScape bewertet Anbieter anhand ihrer Fähigkeiten und Strategien im Bereich Salesforce-Implementierungsdienstleistungen. Die Einstufung von OSF Digital als wichtiger Akteur unterstreicht den strategiegeleiteten, beratungsorientierten Ansatz des Unternehmens sowie seine Fähigkeit, Unternehmen über alle Phasen der Salesforce-Transformation zu begleiten – von der Geschäftsstrategie über Implementierung und Integration bis hin zu Managed Services. In Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Hightech, Einzelhandel, Fertigung, Automobilindustrie, Telekommunikation sowie Energie und Versorgungswirtschaft unterstützt OSF Digital Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu modernisieren und sicher auf der Salesforce-Plattform zu skalieren.

„Diese Anerkennung zeigt unseren strategischen Ansatz bei jedem Salesforce-Projekt", sagte David Northington, CEO von OSF Digital. „Die Einstufung als wichtiger Akteur steht für das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, um komplexe Multi-Cloud-Salesforce-Projekte erfolgreich umzusetzen. Wir liefern nicht nur Projekte – wir helfen Unternehmen dabei, eine skalierbare Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Dieser Ansatz prägt unsere langfristige Zusammenarbeit mit Kunden, von der Strategie über die Umsetzung bis zu Managed Services und darüber hinaus."

Diese Anerkennung durch IDC MarketScape folgt auf ein Jahr kontinuierlichen Wachstums, das geprägt war durch den Ausbau von Partnerschaften, verstärkte Investitionen in KI- und agentenbasierte Fähigkeiten sowie die fortlaufende Weiterentwicklung des Beratungs- und Managed-Services-Portfolios in Nordamerika, EMEA, APAC und Lateinamerika.

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell bietet einen umfassenden Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt. Die Analyse basiert auf einer strengen Methodik, die qualitative und quantitative Kriterien berücksichtigt und die Marktposition jedes Anbieters in einer einheitlichen grafischen Darstellung abbildet. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, um die Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von Technologieanbietern zu vergleichen. Für Technologiekäufer ermöglicht dieser Rahmen eine umfassende 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen sowohl aktueller als auch potenzieller Anbieter.

Über OSF Digital

OSF Digital ist ein Salesforce-first-Beratungspartner, der Unternehmen dabei unterstützt, KI, Daten und Kundenvertrauen in messbare Geschäftserfolge umzuwandeln. Mit 20 Jahren Salesforce-Erfahrung und umfassendem Multi-Cloud-Expertise begleitet OSF Kunden aller Branchen – von der Strategie über die Umsetzung bis hin zu Managed Services.

Wir beschleunigen die Wertschöpfung unserer Kunden – sei es durch Modernisierung bestehender Systeme, Nutzung von Customer 360 oder Aufbau einer digitalen Belegschaft mit Agentforce. Unser innovativer Delivery-Ansatz macht uns zur Erweiterung der Teams unserer Kunden, um nachhaltige Wirkung und messbare Ergebnisse zu erzielen. Mit Präsenz in Nordamerika, Lateinamerika, APAC und EMEA verbinden wir globale Reichweite mit maßgeschneiderten Lösungen. Weitere Informationen zu OSF Digital: osf.digital.

Salesforce und andere genannte Marken sind Marken von Salesforce, Inc.

Alle hier genannten Marken- und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit anerkannt.



Kontakt: OSF Digital, [email protected], 1-(888)-548-4344