Osoby poszkodowane wskutek wadliwego działania poduszek powietrznych firmy Takata mogą nadal ubiegać się o odszkodowanie w ramach prowadzonego przez specjalnego pełnomocnika sądu i powiernika dochodzenia roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zawinionej śmierci

BOSTON, 31 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Niniejsze oświadczenie zostało wydane przez prof. Erica D. Greena, specjalnego pełnomocnika sądu nadzorującego Fundusz Indywidualnych Restytucji z tytułu wadliwego działania poduszek powietrznymi firmy Takata, ustanowiony przy Departamencie Sprawiedliwości, a jednocześnie powiernika nadzorującego Fundusz Powierniczy ds. Rekompensat z tytułu odpowiedzialności deliktowej w sprawach upadłościowych firmy Takata.

Roszczenia dotyczące wadliwych poduszek powietrznych firmy Takata

Prof. Eric D. Green, działając jako specjalny pełnomocnik sądu i powiernik, ogłosił uruchomienie w maju 2018 r. programu odszkodowań dla osób, które doznały lub doznają uszczerbku na zdrowiu lub zawinionej śmierci wskutek awarii lub agresywnego otwarcia się nadmuchiwacza stabilizowanych fazowo poduszek powietrznych firmy Takata wypełnianych azotanem amonu (w dalszej części: „awaria nadmuchiwacza poduszki powietrznej firmy Takata"). W ramach wspomnianego programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o odszkodowanie do Departamentu Sprawiedliwości poprzez Fundusz Indywidualnych Restytucji (IRF) o wartości 125 mln USD i/lub Fundusz Powierniczy ds. rekompensat z tytułu odpowiedzialności deliktowej firmy Takata (TATCTF) o wartości ok. 140 mln USD. Dochodzenie roszczeń jest w toku, co oznacza, że wnioskodawcy spełniający wymogi kwalifikowalności nadal mogą podjąć działania.

Wyszczególniono trzy rodzaje roszczeń, jakie mogą być składane z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zawinionej śmierci wskutek awarii nadmuchiwacza poduszki powietrznej firmy Takata, tj. (1) „roszczenia IRF" przeciwko firmie Takata o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zawinionej śmierci z funduszu IRF nadzorowanego przez specjalnego pełnomocnika sądu i ustanowionego w myśl zarządzenia w sprawie restytucji, wydanego przez Sąd Dystryktowy USA dla Wschodniego Dystryktu Michigan w związku z procesem karnym prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości przeciwko firmie Takata, tj. sprawa USA przeciwko korporacji Takata, syng. akt 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (2) „roszczenia powiernicze" przeciwko firmie Takata o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zawinionej śmierci z funduszu TATCTF nadzorowanego przez powiernika i ustanowionego w myśl zapisów Rozdziału 11 Planu Reorganizacji firmy Takata przez Sąd Upadłościowy dla Dystryktu Delaware oraz (3) „roszczenia POEM" przeciwko producentowi oryginalnego sprzętu będącemu stroną postępowania (w dalszej części: „POEM"; obecnie jedynym POEM jest Honda/Acura) o odszkodowanie od POEM, które będą rozpatrywane za pośrednictwem funduszu TATCTF nadzorowanego przez powiernika.

Dla każdego z wymienionych trzech rodzajów roszczeń ustanowiono odrębne wymogi kwalifikowalności, przy czym wszystkie dotyczą przypadków uszczerbku na zdrowiu i zawinionej śmierci wskutek awarii nadmuchiwacza poduszki powietrznej firmy Takata. Roszczenia w przypadkach obrażeń lub zawinionej śmierci wskutek awarii innych komponentów poduszki powietrznej, w tym nieotwarcia się poduszki powietrznej, jej przypadkowego otwarcia, obrażeń odniesionych w wyniku wypadku, lecz niezwiązanych z działaniem nadmuchiwacza, czy też strat ekonomicznych niezwiązanych z obrażeniami fizycznymi lub śmiercią, nie wchodzą w zakres opisanych powyżej trzech rodzajów roszczeń.

Osoby prywatne mogą pobrać formularze wniosków wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi ich wypełniania ze stron internetowych funduszu IRF: www.takataspecialmaster.com lub funduszu TATCTF: www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Ogólne informacje dotyczące dochodzenia roszczeń i dane kontaktowe

Prof. Green został wyznaczony przez sąd dystryktowy jako specjalny pełnomocnik sądu ds. roszczeń IRF, natomiast sąd upadłościowy wyznaczył go na stanowisko powiernika ds. roszczeń powierniczych i roszczeń POEM.

Więcej informacji na temat wymogów kwalifikowalności, terminów składania wniosków i związanych z tym procedur można znaleźć na stronach: www.takataspecialmaster.com i www.TakataAirbagInjuryTrust.com, kontaktując się pocztą elektroniczną na adres: [email protected], lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod numer: (888) 215-9544.

