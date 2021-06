OTC Markets Group nimittää Carsted Rosenbergin OTCQX:n sponsoriksi

NEW YORK, Yhdysvallat, 8. kesäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), 11 000 Yhdysvaltalaisen ja maailmanlaajuisen arvopaperin rahoitusmarkkinoiden toimija ilmoitti, että Carsted Rosenberg, erikoistunut kansainvälinen asianajotoimisto, jolla on toimintaa Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä, on nimitettyOTCQX:n sponsoriksi.

OTC Markets Group on hyväksynyt Carsted Rosenbergin asianajajat, Brad Furberin, Michael Carsted Rosenbergin, ja Andreas Tamasauskasin toimimaan sponsoreina yrityksille, jotka tullaan noteeraamaan OTCQX- ja OTCQB -markkinoilla. Carsted Rosenbergilla on erityistä, kansainvälistä pankki- ja taloustoimintaa, pääomamarkkinoita, sulaumia ja hankintoja sekä yritysasioita ja kaupallisia asioita koskevaa ammattitaitoa.

"OTC Markets Group toivottaa Carsted Rosenbergin riemulla tervetulleeksi pätevien OTCQX-sponsoriemme yhteisöön," sanoi Joe Coveney, OTC Markets Groupin kansainvälisten yrityspalveluiden johtaja. "Kansainvälisten liikkeeseenlaskijoiden pyrkiessä kasvattamaan arvopaperiensa kaupattavuutta Yhdysvalloissa, pätevät neuvonantajat tarjoavat edelleen kriittistä ammattitaitoa ja käytännön oivalluksiaOTCQX:ää jaOTCQB:tä koskevissa säännöissämme esitettyjen suuntaviivojen navigoinnissa."

Kaikkien yhdysvaltalaisten ja kansainvälisten yritysten on saatava OTCQX-sponsori päästäkseen OTCQX-markkinoille. Lisätietoja OTCQX Market saat ottamalla yhteyttä Joe Coveneyyn osoitteessa [email protected].

Tietoa Carsted Rosenbergista

Carsted Rosenberg on erikoistunut kansainvälinen asianajotoimisto, joka keskittyy kansainväliseen pankki- ja taloustoimintaan, pääomamarkkinoihin, sulaumiin ja hankintoihin sekä yritysasioita ja kaupallisia asioita koskeviin asioihin.

Carsted Rosenberg tarjoaa huippuluokkaisia oikeudellisia neuvontapalveluja suuren mittakaavan kansainvälisten liiketoimien yhteydessä, keskittyen erityisesti Tanskan markkinoihin. Asiakkaamme tukeutuvat meihin tarvitessaan käytännön apua ja ylivertaista kaupallista ammattitaitoa. Olemme erikoistuneet kaupallista ammattitaitoa, kattavaa kansainvälistä kokemusta ja suurta pätevyyttä ja tehokkuutta vaativiin ongelmiin.

OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) hallinnoi OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market -pörssejä 11 000 arvopaperisalkulle Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Yhdistämme OTC Link® ATS:n ja OTC Link ECN:n kautta laajan likviditeetti- ja toimeenpanopalveluita tarjoavien kaupan välittäjien verkoston. Avullamme sijoittavat voivat käydä kauppaa haluamansa välittäjän kautta helposti, ja autamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille tuotettavan tiedon laatua.

Lue lisää siitä, miten luomme parempaan tietoon perustuvia ja tehokkaampia markkinoita sivuillamme www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC-säänneltyjä ATS-järjestelmiä, joita hallinnoi FINRA/SIPC-jäsen OTC Link LLC.

Tilaa OTC Markets -RSS-syöte

Mediayhteydenotot:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394986/News_Update_Logo.jpg

Related Links

http://www.otcmarkets.com



SOURCE OTC Markets Group Inc.