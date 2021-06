OTC Markets Group udpeger Carsted Rosenberg som OTCQX-sponsor

NEW YORK, 8. juni 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør på de finansielle markeder med 11.000 amerikanske og globale værdipapirer, meddelte, at Carsted Rosenberg, der er et specialiseret internationalt advokatfirma med kontorer i Danmark, Tyskland og Schweiz, er udpeget som OTCQX-sponsor.

Carsted Rosenberg-advokaterne Brad Furber, Michael Carsted Rosenberg og Andreas Tamasauskas er godkendt af OTC Markets Group til at fungere som sponsor for virksomheder, der skal noteres på OTCQX- og OTCQB-markederne. Carsted Rosenberg har en særlig ekspertise inden for bank- og finansmarkeder, kapitalmarkeder, fusioner og overtagelser samt virksomheds- og kommercielle forhold på tværs af landegrænser.

"OTC Markets Group byder Carsted Rosenberg velkommen til vores netværk af OTCQX-sponsorer," sagde Joe Coveney, VP, International Corporate Services hos OTC Markets Group. "Da globale udstedere ønsker at øge deres værdipapirers omsættelighed i USA, leverer kvalificerede rådgivere fortsat kritisk ekspertise og praktisk indsigt i at navigere i retningslinjerne i vores OTCQX- og OTCQB-regler."

For at opnå notering på OTCQX skal alle internationale selskaber engagere en OTCQX-sponsor. Kontakt Joe Coveney på [email protected] for at få mere at vide om OTCQX Market.

Om Carsted Rosenberg

Carsted Rosenberg er et specialiseret internationalt advokatfirma med fokus på bank- og finansmarkeder, kapitalmarkeder, fusioner og opkøb samt virksomheds- og kommercielle forhold på tværs af landegrænser.

Carsted Rosenberg leverer på tværs af landegrænser avancerede juridiske rådgivningstjenester i forbindelse med store transaktioner med særligt fokus på det danske marked. Vores kunder stoler på os for vores pragmatiske rådgivning og transaktionsekspertise. Vi er specialiserede i forhold, der kræver transaktionel ekspertise, betydelig erfaring og en høj grad af dygtighed og effektivitet på tværs af landegrænser.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market med 11.000 amerikanske og globale værdipapirer. Gennem OTC Link® ATS og OTC Link ECN forbinder vi et mangesidigt netværk af børsmæglere og handlere, der leverer likviditet og udførelse af finansielle operationer. Vi gør investorerne i stand til enkelt at handle hos den mægler, disse ønsker, og gør selskaberne i stand til at forbedre kvaliteten af den information, som er tilgængelig for investorerne.

For at lære mere om hvordan vi skaber bedre informerede og mere effektive markeder, besøg www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerede ATS'er der drives af OTC Link LLC, medlem af FINRA/SIPC.

