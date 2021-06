OTC Markets Group utnevner Carsted Rosenberg som en OTCQX-sponsor

NEW YORK, 8. juni 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), som driver finansmarkeder for 11 000 amerikanske verdipapirer og i resten av verden, kunngjorde at Carsted Rosenberg, et spesialisert internasjonalt advokatfirma med kontorer i Danmark, Tyskland og Sveits, er utpekt som OTCQX-sponsor.

OTC Markets Group har godkjent Carsted Rosenberg-advokatene Brad Furber, Michael Carsted Rosenberg og Andreas Tamasauskas som sponsor for selskaper som skal børsnoteres på OTCQX- og OTCQB-markedet. Carsted Rosenberg har en spesiell kompetanse innen transnasjonal bank og finans, kapitalmarkeder, fusjoner og oppkjøp, samt bedrifts- og kommersielle forhold.

«OTC Markets Group ønsker Carsted Rosenberg velkommen i selskap med de andre OTCQX-sponsorene», sier Joe Coveney, VP, International Corporate Services hos OTC Markets Group. «Etterhvert som globale utstedere ønsker å øke omsetteligheten av verdipapirene i USA, fortsetter kvalifiserte rådgivere med å gi kritisk ekspertise og praktisk innsikt i å navigere innen retningslinjene som er fastsatt i OTCQX- og OTCQB-reglene våre.»

Alle amerikanske og internasjonale selskaper må engasjere en OTCQX-sponsor for å kvalifisere seg for OTCQX-markedet. Hvis du vil vite mer om OTCQX -markedet, kan du kontakte Joe Coveney på [email protected].

Om Carsted Rosenberg

Carsted Rosenberg er et spesialisert internasjonalt advokatfirma med fokus på bank og finans over landegrensene, kapitalmarkeder, fusjoner og oppkjøp, samt bedrifts- og kommersielle forhold.

Carsted Rosenberg tilbyr avanserte juridiske rådgivertjenester i forbindelse med store transnasjonale transaksjoner, med særlig fokus på det danske markedet. Kundene våre stoler på oss for å få praktisk rådgivning og for å sørge for at transaksjonene blir utført på den beste måten. Vi spesialiserer oss i saker som krever transaksjonsekspertise, betydelig transnasjonal erfaring og høy grad av ferdigheter og effektivitet.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best-markedet, OTCQB® Venture-markedet og Pink® Open-markedet med 11 000 amerikanske og globale verdipapirer. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN kobler vi sammen ulike nettverk med børsmeglere som tilbyr likviditet- og ordreutførelsestjenester. Vi gjør det mulig for investorer å foreta aksjehandel på en enkel måte med den megleren de vil, og for selskaper å forbedre kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for investorene.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skaper markeder som er bedre informert og mer effektive, besøk www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATS-er, som drives av OTC Link LLC, medlem av FINRA/SIPC

