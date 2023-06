Outfit7 Ingressa no Green Game Jam 2023

- E doa US$ 60.000 para a proteção da vida selvagem da Amazônia

LIMASSOL, Chipre, 5 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Outfit7 anunciou sua participação no Green Game Jam 2023, onde 40 jogos de empresas em todo o mundo estão se unindo para arrecadar US$ 1 milhão para proteger três ecossistemas selvagens. A empresa multinacional tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a conservação da vida selvagem por meio de eventos realizados em seus principais jogos, Talking Tom Gold Run e My Talking Angela 2. Além disso, a Outfit7 fez uma doação de US$ 60.000 para Re:wild em apoio à conservação do sapo arlequim. A Re:wild é uma organização sem fins lucrativos que protege e restaura a natureza. Eles trabalham em estreita colaboração com a Atelopus Survival Initiative, que se dedica a proteger os sapos arlequim, um dos grupos de anfíbios mais ameaçados do mundo, inclusive na Floresta Amazônica.

Play Talking Tom Gold Run and help protect the Amazon! Play My Talking Angela 2 and help protect the Amazon!

"Juntar-se ao Green Game Jam 2023 é uma prova de nosso compromisso em causar um impacto positivo no mundo", disse Xinyu Qian, CEO da Outfit7. "Ambos os eventos dentro do jogo oferecem uma maneira envolvente e divertida para os jogadores aprenderem sobre a importância de preservar a floresta tropical da Amazônia e inspirá-los a agir para protegê-la".

Os jogadores de Talking Tom Gold Run podem participar do evento "Grow & Go", onde coletam gotículas especiais de água para cultivar suas próprias árvores no jogo. À medida que os jogadores ajudam sua árvore a crescer, animais ameaçados da Amazônia aparecem e os jogadores são recompensados por seus esforços de conservação com guloseimas no jogo, incluindo moedas. Enquanto isso, em My Talking Angela 2, a ação verde está acontecendo na novíssima varanda da Talking Angela. Neste novo recurso, os jogadores ajudam a Angela a cultivar flores, com o objetivo de atrair e cuidar das abelhas — a vida selvagem que é vital para sustentar o ecossistema Amazônico. Ambos os eventos estarão disponíveis até 12 de junho de 2023, depois todos os fins de semana até o fim de Junho.

Os jogadores podem dar um impulso à sua ação ambiental usando o código promocional "BEE" em My Talking Angela 2 para 2.000 moedas extras, e "TREE" em Talking Tom Gold Run para 300 fichas adicionais de água.

Para participar dos interessantes eventos do jogo em Talking Tom Gold Run e My Talking Angela 2 ou para saber mais sobre a campanha, acesse https://talkingtomandfriends.com/ggj.

Sobre a OUTFIT7: A Outfit7 Limited é uma força dinâmica em jogos móveis, alcançando um público global de bilhões com seus jogos premiados. Impulsionada pela criatividade e experiência líder do setor, a talentosa equipe internacional da empresa de mais de 400 pessoas expande os limites do possível todos os dias. Os mais de 20 jogos da Outfit7 já foram baixados em todo o mundo mais de 20 bilhões de vezes e até 470 milhões de fãs os jogam todos os meses. Seu portfólio também inclui inúmeras séries animadas no topo das paradas, parques temáticos e um programa de licenciamento. Mais informações podem ser encontradas em www.outfit7.com.

Outfit7

