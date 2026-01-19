Outform gründet Geschäftsbereich Hospitality zur Beschleunigung markenorientierter Gästeerlebnisse

Integriertes Servicemodell kombiniert Design, Beschaffung und Technologie, um Gastgewerbemarken zu helfen, mit klaren Kosten und globaler Konsistenz schneller zu agieren

CHICAGO, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Outform Group, Inc. (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, „Outform" oder das „Unternehmen"), eine preisgekrönte globale Innovations- und Erlebnisagentur, gab heute die Einführung von Outform Hospitality bekannt, einem speziellen Geschäftsbereich, der darauf ausgerichtet ist, Marken des Gastgewerbes dabei zu unterstützen, qualitativ hochwertige Gästeumgebungen in großem Umfang und mit größerer Kostenkontrolle zügig zu entwerfen, zu beschaffen und bereitzustellen.

Representative hospitality environments spanning guest rooms, arrival spaces, food and beverage, and shared social areas, illustrating Outform’s integrated approach to design, FF&E, and execution.

Outform Hospitality bietet ein End-to-End-Modell an, das Planung und Beratung, Designdienstleistungen, Beschaffung und Einkauf von FF&E, Produktion, Technologieintegration, Logistik und Installation umfasst. Dieser integrierte Ansatz wurde speziell für den Lebenszyklus des Gastgewerbes entwickelt und ermöglicht Eigentümern, Betreibern und Marken eine konsistente Umsetzung in allen Regionen, da die Erwartungen der Gäste und der Einsatz von Technologien rasant zunehmen.

Das Herzstück der Plattform ist ein technologiegestütztes Beschaffungssystem, das die Spezifikation von FF&E, die Preistransparenz und die Beschaffung über ein globales Lieferantennetzwerk rationalisiert. Durch die Kombination von Echtzeit-Beschaffungsinformationen mit firmeneigenen Fertigungs- und regionalen Ausführungsfähigkeiten reduziert Outform Hospitality das Risiko und beschleunigt gleichzeitig die Zyklen von der Entwicklung bis zur Auslieferung, ohne die Integrität des Designs zu beeinträchtigen.

Die Markteinführung baut auf der jahrzehntelangen Erfahrung von Outform bei der Realisierung komplexer, designorientierter Umgebungen weltweit auf. Das Hotel- und Gaststättengewerbe stellt eine natürliche, wachstumsstarke Erweiterung der Kernkompetenzen von Outform dar, wo physisches Erlebnis, Markenerzählung, betriebliche Leistung und Kostensicherheit Hand in Hand gehen.

Um den Markteintritt zu beschleunigen und das Fachwissen in der Kategorie zu vertiefen, wird Outform Hospitality durch ein strategisches Joint Venture mit SZ Design und der Mejor Group unterstützt, das die Plattform mit preisgekröntem Design und fundiertem Fachwissen im Bereich Beschaffung bereichert.

„Das Gastgewerbe entwickelt sich rasant, und der Erfolg hängt heute davon ab, wie effektiv eine Vision in ausbaubare, skalierbare Lösungen umgesetzt werden kann", sagte Ariel Haroush, CEO von Outform. „Outform Hospitality erweitert unser bewährtes Think, Make, Run-Modell auf eine Kategorie, die Schnelligkeit, Präzision und globale Konsistenz erfordert."

Outform Hospitality wird von Johan Holm Thornhammar, SVP Hospitality, zusammen mit Creative Director Saar Zafrir und einem multidisziplinären Führungsteam geleitet, das die Bereiche kreative Leitung, Beschaffung und Betrieb abdeckt. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Israel und China unterstützt die Abteilung Flaggschiff-Destinationen sowie Rollouts an mehreren Standorten und sorgt für regionale Konsistenz bei gleichzeitiger Anpassung an lokale Marktanforderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.outform.com/hospitality/.

Kontakte

Johan Holm Thornhammar

Senior Vice President Hospitality

[email protected]

Alex Rangel

Vice President Marketing & Strategy

[email protected]

