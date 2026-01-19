Outform lanza una división de hospitalidad para impulsar las experiencias de los huéspedes impulsadas por la marca

El modelo de servicio integrado combina diseño, adquisiciones y tecnología para ayudar a las marcas hoteleras a avanzar más rápido con claridad de costes y consistencia global.

CHICAGO, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Outform Group, Inc. (junto con sus subsidiarias, "Outform" o la "compañía"), una galardonada agencia global de innovación y experiencia, anunció hoy el lanzamiento de Outform Hospitality, una división comercial dedicada diseñada para ayudar a las marcas hoteleras a diseñar, obtener y entregar rápidamente entornos para huéspedes de alta calidad a escala y con un mayor control de costes.

Representative hospitality environments spanning guest rooms, arrival spaces, food and beverage, and shared social areas, illustrating Outform’s integrated approach to design, FF&E, and execution.

Outform Hospitality ofrece un modelo integral que abarca planificación y consultoría, servicios de diseño, adquisición y abastecimiento de mobiliario, accesorios y equipamiento, producción, integración tecnológica, logística e instalación. Diseñado específicamente para el ciclo de vida de la hostelería, este enfoque integrado permite a propietarios, operadores y marcas ejecutar de forma consistente en todas las regiones a medida que se aceleran las expectativas de los huéspedes y la adopción de tecnología.

La plataforma se basa en un sistema de compras basado en tecnología que optimiza las especificaciones de mobiliario, accesorios y equipamiento, la transparencia de precios y el abastecimiento en una red global de proveedores. Al combinar la inteligencia de compras en tiempo real con la fabricación interna y las capacidades de ejecución regional, Outform Hospitality reduce el riesgo y acelera los ciclos de diseño a entrega, sin comprometer la integridad del diseño.

El lanzamiento se basa en la trayectoria de décadas de Outform en la creación de entornos complejos y de diseño en todo el mundo. El sector hotelero representa una extensión natural y de alto crecimiento de las fortalezas principales de Outform, donde la experiencia física, la narrativa de marca, el rendimiento operativo y la seguridad de costes se complementan a la perfección.

Para acelerar el ingreso al mercado y profundizar la experiencia en la categoría, Outform Hospitality cuenta con el respaldo de una empresa conjunta estratégica con SZ Design y Mejor Group, que aporta a la plataforma un liderazgo en diseño hotelero galardonado y una profunda experiencia en adquisiciones.

"La hostelería está evolucionando rápidamente, y el éxito actual depende de la eficacia con la que la visión se traduzca en soluciones escalables y viables", afirmó Ariel Haroush, consejero delegado de Outform. "Outform Hospitality extiende nuestro modelo de eficacia probada: Pensar, Crear, Ejecutar, a una categoría que exige velocidad, precisión y consistencia global".

Outform Hospitality está dirigida por Johan Holm Thornhammar, vicepresidente sénior de Hospitalidad, junto con el director creativo Saar Zafrir y un equipo multidisciplinario que abarca la dirección creativa, las compras y las operaciones. Con operaciones en Estados Unidos, Europa, Israel y China, la división apoya destinos emblemáticos e implementaciones en múltiples sedes, ofreciendo consistencia regional y adaptándose a las necesidades del mercado local.

Aprenda más en https://www.outform.com/hospitality/ .

