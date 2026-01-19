Outform lance sa division « Hospitality » pour accélérer des expériences clients guidées par la marque

Le modèle de service intégré combine la conception, l'approvisionnement et la technologie dans le but d'aider les marques du secteur de l'hôtellerie à gagner en rapidité grâce à une parfaite maîtrise des coûts et une cohérence à l'échelle mondiale

CHICAGO, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Outform Group, Inc. (avec ses filiales, « Outform » ou la « Société »), une agence internationale primée, spécialisée dans l'innovation et l'expérience client, a annoncé aujourd'hui le lancement de Outform Hospitality, une division commerciale dédiée conçue pour aider les marques hôtelières à concevoir, approvisionner et déployer des environnements hôteliers haut de gamme à grande échelle et avec une meilleure maîtrise des coûts.

Representative hospitality environments spanning guest rooms, arrival spaces, food and beverage, and shared social areas, illustrating Outform’s integrated approach to design, FF&E, and execution.

Outform Hospitality propose un modèle de bout en bout couvrant la planification et le conseil, les services de conception, l'achat et l'approvisionnement de mobilier, d'équipements et d'accessoires, la production, l'intégration technologique, la logistique et l'installation. Conçue pour le cycle de vie de l'hôtellerie, cette approche intégrée permet aux propriétaires, aux opérateurs et aux marques d'agir de manière cohérente dans toutes les régions, à mesure que les attentes des clients et l'adoption des technologies s'accélèrent.

Au cœur de la plateforme se trouve un système d'approvisionnement basé sur la technologie qui rationalise les spécifications du mobilier, des équipements et des accessoires, de la transparence des prix et de l'approvisionnement à travers un réseau mondial de fournisseurs. En combinant des informations en temps réel sur les achats avec des capacités de fabrication interne et d'exécution régionale, Outform Hospitality réduit les risques tout en accélérant les cycles de conception à la livraison, sans compromettre l'intégrité de la conception.

Ce lancement s'appuie sur les décennies d'expérience d'Outform en matière de création d'environnements complexes dans le monde entier. L'hôtellerie représente une extension naturelle et à forte croissance des points forts d'Outform, où l'expérience physique, le storytelling de marque, la performance opérationnelle et la certitude des coûts fonctionnent en parallèle.

Pour accélérer l'entrée sur le marché et approfondir l'expertise de la catégorie, Outform Hospitality est soutenu par une coentreprise stratégique avec SZ Design et Mejor Group, apportant à la plateforme un leadership primé en matière de conception d'hôtellerie et une expertise approfondie en matière d'approvisionnement.

« L'hôtellerie évolue rapidement et, aujourd'hui, le succès dépend de l'efficacité avec laquelle la vision peut être traduite en solutions évolutives et adaptables », déclare Ariel Haroush, PDG d'Outform. Outform Hospitality étend notre modèle éprouvé « Think, Make, Run » à une catégorie qui exige rapidité, précision et cohérence à l'échelle mondiale.

Outform Hospitality est dirigé par Johan Holm Thornhammar, vice-président principal, Hôtellerie, aux côtés du directeur créatif Saar Zafrir et d'une équipe de direction multidisciplinaire couvrant la direction créative, l'approvisionnement et les opérations. Avec des opérations localisées aux États-Unis, en Europe, en Israël et en Chine, la division soutient les destinations phares et les déploiements multisites, assurant une cohérence régionale tout en s'adaptant aux besoins du marché local.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.outform.com/hospitality/.

