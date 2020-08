Outreach posilňuje svoje pozície v Európe a otvára novú kanceláriu v pražskom technologickom hotspote

Šesť mesiacov po otvorení svojej prvej zahraničnej pobočky v Londýne, posilňuje táto najlepšia platforma pre zapojenie zákazníkov zo Seattlu svoje pozície v Európe a otvára ďalšiu novú inžiniersku kanceláriu

PRAHA, 31. júla 2020 /PRNewswire/ -- Outreach , najlepšia platforma pre zapájanie zákazníkov, dnes oznámila, že otvorila nové vývojové centrum v Prahe a posilnila tak svoju pozíciu v Európe. Zo svojej novej pobočky v jednom z piatich najrýchlejšie rastúcich technologických hubov v Európe bude firma Outreach pokračovať v modernizácii európskeho obchodného priemyslu. Outreach je už dnes najväčšou firmou v oblasti zapájania zákazníkov v Európe. K otvoreniu pražskej pobočky firmy dochádza krátko po tom, čo v júni spoločnosť Outreach získala financovanie vo výške 50 miliónov dolárov a vymenovala do pozície finančnej riaditeľky Melissu Fisher.

K otvoreniu pražskej pobočky firmy Outreach došlo šesť mesiacov po tom, čo táto platforma otvorila svoju prvú zahraničnú pobočku v Londýne. Miestny tím povedie Tomáš Bergl, ktorý bude zodpovedný za zavádzanie inovácií do európskych pobočiek Outreach. Bergl má viac ako 15 rokov skúseností s riešením technických problémov a návrhom špičkových produktov a služieb, zo svojho pôsobenia vo firmách Microsoft, Skype a Opera. Prichádza do rastúceho tímu pre umelú inteligenciu (AI) spoločnosti Outreach a okrem neho nastupujú taktiež dva ďalší bývalí pracovníci firmy Microsoft, Abhi Abhishek a Eugene Ho, ktorí majú bohaté skúsenosti s komunikačnými platformami a umelou inteligenciou.

"Praha je pre spoločnosť Outreach prirodzenou voľbou, jedná sa o mesto, ktoré myslí na budúcnosť, je jednotkou v oblasti výskumu umelej inteligencie a je to miesto plné technických talentov," povedal Manny Medina, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Outreach. "Tomáš má neoceniteľné skúsenosti s vytváraním produktov, ktoré ľudí spájajú a pomáhajú im spolupracovať. Jeho skúsenosti a znalosti sa budú skvele hodiť pri ďalšom posilňovaní našej pozície v oblasti zapájania zákazníkov."

"Teším sa na prácu v spoločnosti Outreach a rád pomôžem s ďalším vývojom technologických riešení, vďaka ktorým sme jednotkou v oblasti zapájania zákazníkov," povedal Bergl. "Náš pražský tím hrá dôležitú úlohu pri vývoji novej generácie riešení s využitím umelej inteligencie, ktoré budú definovať budúcnosť zapájania zákazníkov. Priamo v Prahe máme tie najlepšie technické talenty a ja sa nemôžem dočkať, až spolu s nimi budeme pokračovať v budovaní nášho tímu."

Pražský tím usporiada "deň otvorených dverí", a to 13. augusta o 18:00 stredoeurópskeho času, a to v budove Visionary. Táto akcia bude príležitosťou k vzájomnému osobnému stretnutie s tímom firmy Outreach a dozviete sa na nej aj to, na čom tím momentálne pracuje. Počet účastníkov tohto podujatia je obmedzený. Pokiaľ máte záujem o účasť na tejto akcii, zaregistrujte sa tu.

Poradenská firma Deloitte ocenila rýchly rast spoločnosti Outreach a udelila jej prestížne ocenenie Technology Fast 500 (500 najrýchlejšie rastúcich technologických firiem) za rok 2019, v ktorom spoločnosť zaradila na štvrté miesto medzi najrýchlejšie rastúcimi technologickými firmami v severnej Amerike. Outreach bola tiež zverejnená v zozname Cloud 100 (100 najväčších cloudových firiem) časopisu Forbes za rok 2019 a v zozname Top Startups (Najlepší nováčikovia) na sociálnej sieti LindkedIn. Časopis Inc. firmu Outreach zaradil do zoznamu najlepších miest pre prácu (Best Places to Work), časopis Seattle Business Magazine ju zaradil do zoznamu 100 najlepších firiem pre ktoré sa oplatí pracovať (100 Best Companies to Work For) a časopis Puget Sound Business Journal ju uviedol medzi najlepšími firmami, v ktorých sa dá pracovať v štáte Washington (Best Places to Work in Washington).

O spoločnosti Outreach

Platforma Outreach je jednotka v oblasti zapájania zákazníkov, s najväčším počtom zákazníkov a najväčším počtom priemyselných odborov, ktoré pokrýva. Platforma Outreach pomáha firmám výrazne zvyšovať produktivitu a inteligentnejšie a lepšie pracovať so svojimi zákazníkmi. Nedávno si spoločnosť objednala štúdiu od agentúry Forrester, ktorá popisuje, ako služby platformy Outreach ponúkajú skvelú návratnosť investície (387% do troch rokov) a uvádza, že sa počiatočné investície do služieb Outreach vrátia za menej ako 3 mesiace. Na jej skvelé služby a robustné inovatívne technológie s umelou inteligenciou sa spolieha viac ako 4500 firiem, vrátane Adobe, Tableau, DoorDash, Splunk, DocuSign alebo SAP. Outreach je súkromná spoločnosť so sídlom v Seattli v štáte Washington. Viac informácií nájdete na webových stránkach www.outreach.io.

PR kontakt:

Amanda Woolley

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/563661/Outreach_Logo.jpg

Related Links

https://www.outreach.io



SOURCE Outreach