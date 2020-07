Outreach rozszerza swoją obecność w Europie, otwierając biuro w praskim zagłębiu technologii

Sześć miesięcy po otwarciu swojego pierwszego międzynarodowego biura w Londynie, pochodzący ze Seattle startup o wartości przekraczającej miliard dolarów amerykańskich z sektora wspomagania interakcji sprzedażowych zwiększa swoje znaczenie w Europie, zakładając nowe biuro technologiczne.

PRAGA, 30 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Outreach , czołowa platforma wspomagania interakcji sprzedażowych (ang. sales engagement), ogłosiła otwarcie nowego centrum rozwijania produktów w czeskiej Pradze, zwiększając swoją obecność w Europie. Z nowego biura w jednym z pięciu wschodzących ośrodków technologicznych Europy Outreach będzie kontynuował modernizację europejskiej branży sprzedażowej. Spółka już dziś jest największą firmą z branży wspomagania interakcji sprzedażowych w Europie. Otwarcie biura w Pradze następuje wkrótce po czerwcowym zakończeniu przez Outreach rundy finansowania wartej 50 mln dolarów i mianowaniu Melissy Fisher dyrektorem ds. finansowych.

Praskie biuro Outreach rozpoczyna działalność sześć miesięcy po starcie pierwszego międzynarodowego biura firmy w Londynie. Lokalnym zespołem kierował będzie Tomas Bergl, który odpowiada za rozwój innowacji w europejskiej działalności Outreach. Bergl posiada przeszło 15-letnie doświadczenie w pracy nad wyzwaniami technicznymi i projektowaniu nowoczesnych produktów i usług do współpracy, które nabył podczas pracy dla Microsoftu, Skype'a i Opery. Bergl dołącza do rozrastającego się zespołu AI firmy Outreach, do którego należą już Abhi Abhishek i Eugene Ho, weterani Microsoftu z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie AI i platform komunikacyjnych.

„Praga doskonale pasuje do Outreach - to miasto nastawione na przyszłość, lider badań nad sztuczną inteligencją i prawdziwa kopalnia talentów technicznych - stwierdził Manny Medina, dyrektor generalny i współzałożyciel Outreach. - Tomas wnosi bezcenne doświadczenie w tworzeniu produktów, które łączą ludzi i pomagają im współpracować ze sobą. Jego wiedza i doświadczenie będą niezwykle istotne dla dalszych działań Outreach w kierunku zwiększenia naszego udziału w sprzedaży opartej na angażowaniu klientów".

„Cieszę się, że mogę dołączyć do Outreach, aby kontynuować tworzenie rozwiązań technologicznych, które kształtują dziedzinę sales engagement i dają nam prymat w tej kategorii. - powiedział Tomas Bergl - Nasz praski zespół odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu nowej generacji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które określą przyszłość sprzedaży opartej na angażowaniu klientów. Prascy specjaliści są jednymi z najlepszych, dlatego już nie mogę się doczekać, aby dokończyć kompletowanie naszego zespołu".

Zespół praski organizuje „drzwi otwarte" 13 sierpnia o godz. 18:00 w gmachu Visionary Building . Będzie możliwość osobistego spotkania się z członkami zespołu Outreach i dowiedzenia się wielu rzeczy na temat realizowanych przez nich projektów. Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowanych firma prosi o rejestrację pod tym adresem .

Dynamiczny rozwój firmy znalazł uznanie w oczach Deloitte, która przyznała jej prestiżową nagrodę Technology Fast 500 za 2019 r., ogłaszając ją czwartą najszybciej rozwijającą się firmą technologiczną w Ameryce Północnej. Firma Outreach trafiła także do rankingu Forbes Cloud 100 2019 i listy Top Startups serwisu LinkedIn. Doskonała kultura organizacyjna Outreach została dostrzeżona w rankingu Inc Best Places to Work (najlepszych miejsc do pracy), listy 100 Best Companies to Work For (najlepszych firm do pracy) Seattle Business Magazine i Best Places to Work in Washington (najlepszych miejsc do pracy w stanie Waszyngton) Puget Sound Business Journal.

Outreach jest platformą numer jeden w dziedzinie wspomagania interakcji sprzedażowych (sales engagement) z największą bazą klientów i najlepszą w branży skalą zastosowania. Outreach pomaga firmom znacząco podnieść produktywność i wspiera bardziej inteligentne i trafne interakcje z klientami. Na zlecenie Outreach powstało najnowsze badanie firmy Forrester , które potwierdza, że Outreach zapewnia najlepszy w branży zwrot z inwestycji w wysokości 387 procent w ciągu trzech lat i okres zwrotu krótszy niż trzy miesiące od poczynienia początkowej inwestycji. Na innowacyjnych rozwiązaniach Outreach na skalę przedsiębiorstwa, o niezrównanej skali zastosowania wśród klientów i opartych na solidnej technologii AI polegają takie firmy jak Adobe, Tableau, DoorDash, Splunk, DocuSign, i SAP. Outreach to prywatna spółka z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton. Więcej informacji na stronie internetowej www.outreach.io .

