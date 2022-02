OutSystems nomme Persistent partenaire de l'année en Amérique pour la troisième année consécutive

- Reconnu comme visionnaire pour la « création et la livraison de solutions exceptionnelles »

PUNE, Inde, SANTA CLARA, Californie et BOSTON, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- OutSystems, leader mondial de plateformes de développement d'applications modernes, a nommé Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) partenaire de l'année en Amérique pour la troisième année consécutive, lors de l'événement annuel Partner Kickoff d'OutSystems.

Persistent a été reconnu comme un visionnaire dans la catégorie « Création et livraison de solutions exceptionnelles », reconnaissant les solutions professionnelles pré-construites et personnalisables pour les secteurs des services bancaires et financiers et des assurances, de la santé et des sciences de la vie, mises à disposition par le centre d'excellence (COE ) d'automatisation intelligente.

OutSystems aide les organisations à créer des applications de niveau entreprise et à transformer rapidement leurs activités. Les services informatiques essaient de répondre aux attentes des utilisateurs, tant internes qu'externes, en matière de nouvelles fonctionnalités ou applications. La nature cloisonnée de la pile d'entreprises rend la conception classique d'une fonctionnalité ou le développement de nouvelles applications très complexe et chronophage. OutSystems élimine cette complexité et économise du temps en adoptant une approche visuelle du développement d'applications à faible code et alimentées par l'IA. Il élimine la complexité tout en réduisant le temps de mise sur le marché, sans devoir dépendre de ses talents ni posséder des connaissances institutionnelles approfondies.

Michael Benson, vice-président principal, Amériques, OutSystems

« Avec près de 400 partenaires dans le monde, nos prix sont extrêmement compétitifs. En tant que lauréat, nous reconnaissons l'impact de Persistent sur notre entreprise et sa maîtrise de l'ingénierie numérique pour tirer parti de l'IA et du ML, le développement axé sur les modèles, sur l'ensemble du cycle de vie des applications. Persistent ne cesse d'exceller dans la mise en œuvre de solutions innovantes autour de la transformation numérique, avec des résultats commerciaux rapides et fructueux pour nos clients. Nous sommes ravis de poursuivre notre étroite collaboration. »

Ajai Kumar, vice-président principal de l'écosystème des partenaires, Persistent Systems

« Notre collaboration continue avec OutSystems dans la création et la livraison de solutions de pointe génère une valeur importante pour nos clients et leurs clients finaux. Grâce à OutSystems, nous concevons, développons et déployons rapidement des applications qui permettent aux clients d'être plus compétitifs, de réduire les délais de commercialisation et d'améliorer l'expérience client. Notre partenariat de confiance a changé la donne pour lancer des opportunités commerciales, alors que nous aidons nos clients à accélérer leurs calendriers de transformation numérique. »

À propos de Persistent

Avec plus de 16 500 employés, répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions relatifs à l'ingénierie numérique et à la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

Déclarations prospectives et mises en garde

Contact pour les médias

