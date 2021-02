Ouverture du concours X-Creator aux candidatures mondiales centrées sur les solutions d'équipements intelligents pour les secours en cas d'urgence et de catastrophe

Les deux catégories du concours X-Creator font appel à des idées de conception d'équipements révolutionnaires dans le but d'aider les missions d'urgence et de secours/sauvetage en cas de tremblement de terre, de glissement de terrain, de coulée de boue ainsi que d'accident de production, en utilisant notamment des technologies intelligentes pour sauver des vies dans les situations d'urgence. La soumission de suggestions de modification dans les deux catégories est également encouragée pour remporter des prix.

« Rien qu'en 2020, les catastrophes naturelles ont touché environ 138 millions de personnes en Chine. Il est donc de la plus haute importance de trouver rapidement des solutions aux problèmes d'engorgement en matière de secours et de sauvetage en cas de catastrophe. Les nouvelles technologies telles que la 5G, les équipements de secours d'urgence multifonctionnels et modulaires, le démontage/montage rapide d'équipements ainsi que le contrôle à distance sont sans aucun doute la clé du développement futur », a déclaré Xiaodong Xu, directeur général adjoint de XCMG Fire-fighting Safety Equipment.

Les participants du monde entier sont désormais invités à téléverser leurs créations jusqu'en juin. En plus des prix financiers et des bourses, les lauréats du premier prix auront la possibilité de réaliser leur projet avec des universités ou des entreprises. Les participants excellents aux tours préliminaires peuvent recevoir une invitation à un entretien de la part de XCMG, et les gagnants exceptionnels peuvent même recevoir des offres pour rejoindre l'équipe de XCMG.

X-Creator a mis en place un fonds de financement de la transformation industrielle d'un montant total de 10 millions de yuans (1,55 million de dollars). En plus de la conception de solutions et d'équipements complets, les commentaires excellents concernant l'optimisation des produits et des fonctions soumis par les participants internationaux seront également pris en compte pour l'attribution des prix.

Lancée en 2016, le concours de la Coupe XCMG fait partie des 14 projets de bien-être public très bien positionnés de XCMG et constitue une percée majeure du modèle traditionnel de R&D pour promouvoir l'innovation technologique et encourager les jeunes talents à faire progresser le développement durable de l'industrie.

De nombreux concepts et idées innovants des concours précédents ont été appliqués à la conception et au développement de produits, notamment le ventilateur compact à faible bruit et à haute efficacité proposé lors de la première Coupe XCMG, la conception de petits excavateurs multifonctions alimentés à l'énergie verte la deuxième année, entre autres.

Pour plus d'informations sur le concours X-Creator, veuillez consulter le site : https://www.xcmgapprentice.com/

