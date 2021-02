X-Creator Challenge abre o prazo de inscrições globais para participação na categoria de soluções de equipamentos inteligentes para resgate de emergência e desastres

As duas categorias do X-Creator Challenge exigem ideias de design de equipamentos revolucionários para ajudar as missões de emergência e o socorro/resgate em desastres como terremotos, deslizamentos de terra, deslizamentos de lama, bem como acidentes de produção, especialmente utilizando tecnologias inteligentes para salvar vidas em situações urgentes. Também são encorajadas sugestões para modificações em ambas as categorias para ganhar o prêmio.

"Somente em 2020, os desastres naturais afetaram aproximadamente 138 milhões de pessoas na China, de forma, encontrar rapidamente soluções para os problemas de gargalo no socorro e resgate em desastres é de extrema importância. As novas tecnologias como 5G, equipamentos de resgate de emergência multifuncionais modularizados, rápida desmontagem/montagem de equipamentos, bem como controle remoto, são, sem dúvida, a chave para um maior desenvolvimento", declarou Xiaodong Xu, diretor adjunto da XCMG Fire-fighting Safety Equipment.

Os participantes de todo o mundo agora são convidados a enviar seus designs on-line até junho. Além dos prêmios financeiros e bolsas, os ganhadores do primeiro prêmio terão oportunidade de realizar seus projetos com universidades ou empresas. Os participantes que tiverem excelente desempenho durante as eliminatórias poderão receber um convite para uma entrevista com a XCMG e os ganhadores excepcionais poderão receber inclusive ofertas para se juntar à equipe da XCMG.

O X-Creator estabeleceu um fundo de financiamento de transformação industrial que totaliza 10 milhões de yuans (US$ 1,55 milhão). Além de soluções completas e projetos de equipamentos, também serão considerados para premiação os excelentes comentários de otimização de produtos e funções enviados pelos participantes internacionais.

Lançada em 2016, a competição XCMG Cup faz parte dos 14 projetos da XCMG de bem-estar público globais posicionados com precisão e um grande avanço do modelo tradicional de P&D para promover a inovação tecnológica e incentivar os jovens talentos a seguir o desenvolvimento sustentável do setor.

Múltiplos conceitos e ideias inovadoras de competições anteriores foram aplicadas no projeto e desenvolvimento de produtos, incluindo o projeto de ventilador compacto de baixo ruído e alta eficácia da primeira XCMG Cup, o projeto de pequena escavadeira multifuncional que utiliza energia verde no segundo ano, entre outros.

Para obter mais informações sobre o X-Creator Challenge, acesse: https://www.xcmgapprentice.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1445440/X_Creator_Challenge_Opens_Global_Submissions_Centering_Intelligent_Equipment_Solutions_Emergency.jpg

FONTE XCMG

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG