X-Creator Challenge öffnet für weltweite Einreichungen, die sich auf intelligente Ausrüstungslösungen für Notfall- und Katastrophenschutz konzentrieren

In beiden Kategorien der X-Creator Challenge sind bahnbrechende Design-Ideen für Not- und Katastrophenhilfe/Rettungseinsätze nach Erdbeben, Erdrutschen, Schlammlawinen sowie Produktionsunfällen gefragt, insbesondere die Nutzung intelligenter Technologien zur Lebensrettung in Notsituationen. Änderungsvorschläge unter den beiden Kategorien sind ebenfalls zur Einreichung für einen Preis aufgerufen.