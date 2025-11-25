-Overstory cierra una ronda de financiación de Serie B de 43 millones de dólares para ampliar la prevención de incendios forestales y la resiliencia de la red impulsada por IA

Blume Equity, firma europea de capital de crecimiento en tecnología climática, lideró la ronda con la participación de Energy Impact Partners e inversores existentes.

Overstory también anunció su próxima generación de Inteligencia contra Incendios Forestales, que ahora utiliza un Modelo de Detección de Combustible patentado para evaluar dinámicamente el riesgo de incendios forestales.

Tamara Mendelsohn, exdirectora de marketing de Eventbrite, ha sido nombrada directora de operaciones para liderar la siguiente fase de crecimiento de la compañía.

AMSTERDAM, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Overstory, líder en inteligencia de vegetación para el sector de servicios públicos, anunció hoy una financiación de Serie B de 43 millones de dólares. La ronda fue liderada por Blume Equity, con la participación de Energy Impact Partners LP ("EIP") y otros inversores, como B Capital, Semapa Next, Pale Blue Dot, CapitalT, Convective Capital, Bentley Systems, MCJ y Moxxie Ventures. La empresa utilizará la financiación para acelerar el desarrollo de sus modelos de riesgo basados en IA, impulsar su oferta de prevención de incendios forestales y expandirse globalmente.

Para las empresas de servicios públicos, la vegetación no solo es la principal causa de cortes de suministro e incendios forestales, sino que a menudo representa el mayor gasto operativo. En los últimos años, la mortalidad de los árboles, los costes laborales, la demanda y los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado, lo que ha impulsado a las empresas a buscar nuevas maneras de optimizar la gestión de la vegetación para aumentar su resiliencia y fiabilidad. Overstory utiliza datos de satélite de alta resolución e IA para ayudar a las empresas a identificar los riesgos árbol por árbol, reduciendo los cortes de suministro, previniendo incendios forestales y garantizando que el suministro eléctrico se mantenga seguro, fiable y asequible.

"La innovación y la tecnología se han convertido en los pilares del progreso en la prevención de incendios forestales", afirmó Andy Abranches, vicepresidente de Mitigación de Incendios Forestales de Pacific Gas and Electric Company (PG&E). "Los datos satelitales, la IA y la inteligencia sobre la gestión de la vegetación que obtenemos de empresas como Overstory están transformando la forma en que las empresas de servicios públicos abordan la prevención de incendios forestales. Los detalles están en los datos, y esa precisión nos permite desplegar a nuestros equipos donde el riesgo de incendio es mayor".

Michelle Capiod, socia cofundadora de Blume Equity, afirmó: "Las empresas que generarán el mayor impacto en nuestro planeta son aquellas que ofrecen soluciones climáticas con un valor económico real. Overstory es un claro ejemplo de ello: transforma datos satelitales en información práctica que ayuda a las empresas de servicios públicos a prevenir desastres relacionados con el clima e impulsar la eficiencia operativa. Su enfoque centrado en el cliente y su liderazgo en IA les han permitido desarrollar soluciones innovadoras, pero a la vez muy prácticas, que ofrecen un retorno tangible de la inversión. Este es exactamente el tipo de solución climática escalable y de alto impacto que nos enorgullece apoyar en Blume Equity".

La financiación se produce tras siete años de crecimiento catalítico, con Overstory prestando servicios a seis de las diez empresas de servicios públicos más grandes de América. El equipo ha crecido a más de 80 personas, que representan 16 nacionalidades y abarcan disciplinas que van desde el aprendizaje automático y la ciencia de datos hasta arboristas y expertos en incendios forestales. La nueva directora de operaciones, Tamara Mendelsohn, guiará la siguiente fase de la empresa. Mendelsohn, una operadora experimentada y ex directora de marketing de Eventbrite, aporta experiencia en la ampliación de una empresa desde la etapa inicial hasta IPO.

"Las empresas de servicios públicos se encuentran en un momento crucial, ya que cada año se enfrentan a fenómenos meteorológicos más extremos", afirmó James Sprinz, director de EIP. "Overstory está abordando este desafío de forma que las empresas puedan actuar de inmediato, interpretando los datos satelitales para identificar el árbol exacto que hay que podar, el poste que hay que despejar o el activo que hay que reemplazar".

Overstory amplía la inteligencia sobre incendios forestales para prevenir incendios catastróficos antes de que se produzcan

Overstory se ha forjado una reputación ayudando a las empresas de servicios públicos a identificar la vegetación que podría causar cortes de suministro y chispas. Hoy, la compañía lanzó la nueva versión de su producto Wildfire Intelligence, ahora respaldado por su modelo de detección de combustible patentado, pionero en la industria. Esta tecnología ayuda a las empresas de servicios públicos a identificar las zonas de su red que contienen los combustibles de mayor riesgo, donde es más probable que una chispa se encienda y se propague. A diferencia de los mapas de riesgo de incendio disponibles públicamente que se utilizan habitualmente hoy en día, las herramientas de Overstory, basadas en IA, recomiendan las ubicaciones y acciones exactas que tendrán un impacto significativo en la mitigación de incendios forestales.

"Las empresas de servicios públicos están en primera línea para mantener la seguridad de las comunidades y están deseosas de utilizar la mejor información disponible. Cuando hablamos de cómo los satélites y la teledetección pueden identificar árboles moribundos y el riesgo de incendios forestales, se inclinan hacia adelante", dijo Fiona Spruill, consejera delegada de Overstory. "Agradecemos a nuestros inversores con visión de futuro por apoyar este nuevo capítulo: expandir nuestro producto de inteligencia para abordar tormentas e incendios forestales, ayudando a las empresas de servicios públicos a construir una red más resiliente y confiable".

