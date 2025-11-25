Overstory schließt Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 43 Mio. USD ab, um KI-gestützte Waldbrandprävention und Netzstabilität auszubauen

Die europäische Wachstumsbeteiligungsgesellschaft für Klimatechnologie Blume Equity leitete die Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Energy Impact Partners und bestehenden Investoren.

Overstory hat außerdem die nächste Generation seiner Wildfire Intelligence angekündigt, die nun ein proprietäres Brennstofferkennungsmodell verwendet, um das Risiko von Waldbränden dynamisch zu bewerten.

Tamara Mendelsohn, ehemalige CMO bei Eventbrite, wurde zur Chief Operating Officer ernannt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu leiten.

AMSTERDAM, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Overstory, der führende Anbieter von Vegetationsdaten für die Versorgungsindustrie, hat heute eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 43 Mio. USD bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde wurde von Blume Equity angeführt, unter Beteiligung von Energy Impact Partners LP („EIP") und bestehenden Investoren, darunter B Capital, Semapa Next, Pale Blue Dot, CapitalT, Convective Capital, Bentley Systems, MCJ und Moxxie Ventures. Das Unternehmen wird die Finanzierung nutzen, um die Entwicklung seiner KI-basierten Risikomodelle zu beschleunigen, sein Angebot zur Verhütung von Waldbränden weiterzuentwickeln und weltweit zu expandieren.

Für Versorgungsunternehmen ist Vegetation nicht nur die Hauptursache für Stromausfälle und Waldbrände, sondern oft auch der größte Einzelposten bei den Betriebskosten. In den letzten Jahren haben die Baumsterblichkeit, die Arbeitskosten, die Nachfrage und extreme Wetterereignisse zugenommen, was Versorgungsunternehmen dazu veranlasst hat, neue Wege zu finden, um ihr Vegetationsmanagement zu optimieren und so die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Overstory nutzt hochauflösende Satellitendaten und künstliche Intelligenz, um Versorgungsunternehmen dabei zu unterstützen, Risiken Baum für Baum zu lokalisieren – wodurch Ausfälle reduziert, Waldbrände verhindert und eine sichere, zuverlässige und erschwingliche Stromversorgung gewährleistet werden.

„Innovation und Technologie sind zu den tragenden Säulen des Fortschritts im Bereich der Waldbrandprävention geworden", erklärte Andy Abranches, Vice President für Waldbrandbekämpfung bei Pacific Gas and Electric Company (PG&E). „Satellitendaten, künstliche Intelligenz und die Erkenntnisse zum Vegetationsmanagement, die wir von Unternehmen wie Overstory erhalten, verändern die Herangehensweise von Versorgungsunternehmen an die Prävention von Waldbränden. Die Details sind in den Daten enthalten, und diese Präzision ermöglicht es uns, unsere Einsatzkräfte dort einzusetzen, wo die Gefahr von Waldbränden am größten ist."

Michelle Capiod, Co-Gründungspartnerin bei Blume Equity, sagte: „Die Unternehmen, die den größten Einfluss auf unseren Planeten haben werden, sind diejenigen, die Klimalösungen mit echtem wirtschaftlichem Wert anbieten. Overstory ist ein hervorragendes Beispiel dafür – es wandelt Satellitendaten in umsetzbare Erkenntnisse um, die Versorgungsunternehmen dabei unterstützen, klimabedingte Katastrophen zu verhindern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Dank ihrer kundenorientierten Herangehensweise und ihrer Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz konnten sie innovative und dennoch äußerst praktische Lösungen entwickeln, die einen greifbaren Return on Investment bieten. Dies ist genau die Art von skalierbarer, wirkungsvoller Klimalösung, die wir bei Blume Equity mit Stolz unterstützen."

Die Finanzierung folgt auf sieben Jahre katalytischen Wachstums, in denen Overstory mittlerweile sechs der zehn größten Versorgungsunternehmen in Nord- und Südamerika bedient. Das Team ist auf über 80 Personen angewachsen, die 16 Nationalitäten vertreten und verschiedene Fachgebiete abdecken, von maschinellem Lernen und Datenwissenschaft bis hin zu Baumpflegerinnen und Baumpfleger sowie Expertinnen und Experten für Waldbrände. Die nächste Phase des Unternehmens wird von der neuen Chief Operating Officer, Tamara Mendelsohn, geleitet werden. Als erfahrener Unternehmer und ehemaliger CMO von Eventbrite verfügt Herr Mendelsohn über umfassende Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen von der Gründungsphase bis zum Börsengang.

„Versorgungsunternehmen befinden sich in einer entscheidenden Phase und sind jedes Jahr mit extremeren Wetterereignissen konfrontiert", erklärte James Sprinz, Principal bei EIP. „Overstory geht diese Herausforderung auf eine Weise an, die Versorgungsunternehmen sofort umsetzen können, indem es Satellitendaten auswertet, um genau die Bäume zu identifizieren, die beschnitten werden müssen, die Masten, die entfernt werden müssen, oder die Anlagen, die ersetzt werden müssen."

Overstory erweitert Wildfire Intelligence, um katastrophale Brände zu verhindern, bevor sie entstehen

Overstory hat sich einen Namen gemacht, indem es Versorgungsunternehmen dabei unterstützt, Vegetation zu identifizieren, die zu Stromausfällen und Funkenbildung führen könnte. Das Unternehmen hat heute die nächste Entwicklungsstufe seines Produkts Wildfire Intelligence vorgestellt, das nun durch sein proprietäres, branchenweit erstes Brennstofferkennungsmodell (Fuel Detection Model) unterstützt wird. Die Technologie unterstützt Versorgungsunternehmen dabei, Bereiche in ihrem Netzwerk zu identifizieren, die die risikoreichsten Brennstoffe enthalten, wo eine Funkenbildung am wahrscheinlichsten ist und sich ausbreiten kann. Im Gegensatz zu den heute üblicherweise verwendeten öffentlich zugänglichen Brandrisikokarten empfehlen die KI-gestützten Tools von Overstory die genauen Standorte und Maßnahmen, die einen überdurchschnittlich großen Einfluss auf die Eindämmung von Waldbränden haben.

„Versorgungsunternehmen stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, die Sicherheit von Gemeinden zu gewährleisten, und sind bestrebt, die besten verfügbaren Daten zu nutzen. Wenn wir darüber sprechen, wie Satelliten und Fernerkundung sterbende Bäume und Waldbrandrisiken identifizieren können, zeigen sie großes Interesse", sagte Fiona Spruill, CEO von Overstory. „Wir sind unseren zukunftsorientierten Investoren sehr dankbar, dass sie dieses nächste Kapitel unterstützen – die Erweiterung unseres Informationsprodukts um Stürme und Waldbrände, um Versorgungsunternehmen beim Aufbau eines widerstandsfähigeren und zuverlässigeren Netzes zu unterstützen."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte overstory.com

Informationen zu Overstory:

Overstory ist eine KI-gestützte Plattform für Netzstabilität, die die Art und Weise revolutioniert, wie Versorgungsunternehmen Gemeinden vor Stromausfällen und Waldbränden schützen. Das Unternehmen nutzt hochauflösende Satellitenbilder und proprietäre KI-Modelle, um die entscheidenden Informationen bereitzustellen, die erforderlich sind, um Versorgungsunternehmen von einer reaktiven Wartung zu einer gezielten, risikobasierten Resilienzstrategie zu führen. Durch die genaue Ermittlung der Vegetation und Anlagen mit dem höchsten Risiko ermöglicht Overstory seinen Partnern, Ressourcen präzise einzusetzen, die Wirkung jedes ausgegebenen Dollars zu maximieren und ein sichereres, zuverlässigeres und widerstandsfähigeres Netz für alle aufzubauen. Overstory ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, USA, und europäischer Zentrale in Amsterdam.

Informationen zu Blume Equity:

Blume Equity ist eine europäische Growth-Equity-Firma im Bereich Klimatechnologie mit Sitz in London und Amsterdam. Blume Equity arbeitet mit klimatechnologischen Scale-ups zusammen, die Effizienz und Klimaresilienz erhöhen. Das Blume-Team ist auf Wachstum spezialisiert und stellt visionären Unternehmern, die Innovation vorantreiben und die Klimakrise bewältigen, flexibles Scale-up-Kapital sowie Unterstützung bei der Wertschöpfung bereit. Für weitere Informationen zu Blume Equity besuchen Sie bitte unsere Website: https://blumeequity.com

Informationen zu Energy Impact Partners:

Energy Impact Partners LP (EIP) ist ein globaler Energie-Investor mit einem firmeneigenen Modell zur Förderung von Innovationen. EIP bringt Unternehmer und einige der weltweit zukunftsorientiertesten Energie- und Industrieunternehmen zusammen, um Innovationen für eine bessere Energiezukunft voranzutreiben. EIP investiert in Venture Capital, Wachstums-/Private-Equity- und Kreditgeschäfte und strebt für seine Investoren attraktive risikobereinigte Renditen an, indem es seine differenzierte Strategie und sein industrielles Ökosystem nutzt. Mit über 80 Unternehmenspartnern und einem verwalteten Vermögen von über 4,5 Mrd. USD investiert EIP weltweit mit über 100 Fachkräften in seinen Niederlassungen in New York, San Francisco, Washington D.C., Atlanta, Palm Beach, London, Köln und Oslo. Für weitere Informationen zu EIP besuchen Sie bitte www.energyimpactpartners.com .

Pressekontakt:

Cait Harding, VP Marketing, Overstory

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831246/Overstory_Logo.jpg