Overstory conclut une série B de 43 millions de dollars pour développer la prévention des feux de forêt et la résilience du réseau grâce à l'IA

Blume Equity, le capital-risqueur européen spécialisé dans les technologies climatiques, a mené le tour de table avec la participation d'Energy Impact Partners et d'investisseurs existants.

Overstory a également annoncé sa nouvelle génération de Wildfire Intelligence, qui utilise désormais un modèle exclusif de détection des combustibles pour évaluer dynamiquement le risque de feux de forêt.

Tamara Mendelsohn, ancienne CMP d'Eventbrite, est nommée directrice de l'exploitation pour guider la prochaine phase de croissance de l'entreprise.

AMSTERDAM, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Overstory, le leader de la veille de la végétation pour l'industrie des services publics, annonce aujourd'hui un financement de série B de 43 millions de dollars. Le tour de table a été mené par Blume Equity, avec la participation d'Energy Impact Partners LP (« EIP ») et d'investisseurs existants tels que B Capital, Semapa Next, Pale Blue Dot, CapitalT, Convective Capital, Bentley Systems, MCJ et Moxxie Ventures. L'entreprise utilisera ce financement pour accélérer le développement de ses modèles de risque basés sur l'IA, renforcer son offre de prévention des feux de forêt et se développer à l'échelle mondiale.

Pour les services publics, la végétation n'est pas seulement la principale cause de pannes et de feux de forêt, mais aussi souvent la principale dépense opérationnelle. Ces dernières années, la mortalité des arbres, le coût de la main-d'œuvre, la demande et les phénomènes météorologiques extrêmes ont tous augmenté, ce qui a poussé les services publics à trouver de nouveaux moyens d'améliorer leur gestion de la végétation afin d'accroître la résilience et la fiabilité. Overstory utilise des données satellitaires à haute résolution et l'IA pour aider les services publics à identifier les risques arbre par arbre, réduisant ainsi les pannes, prévenant les feux de forêt et garantissant que l'électricité reste sûre, fiable et abordable.

« L'innovation et la technologie sont devenues les piliers du progrès en matière de prévention des feux de forêt », déclare Andy Abranches, vice-président chargé de l'atténuation des feux de forêt chez Pacific Gas and Electric Company (PG&E). « Les données satellitaires, l'IA et l'intelligence de gestion de la végétation que nous obtenons d'entreprises comme Overstory transforment la façon dont les services publics envisagent la prévention des feux de forêt. Les détails sont dans les données, et cette précision nous permet de déployer nos équipes là où le risque d'incendie est le plus élevé ».

Michelle Capiod, partner cofondatrice de Blume Equity, déclare : « Les entreprises qui auront le plus d'impact sur notre planète sont celles qui proposent des solutions climatiques ayant une réelle valeur économique. Overstory en est l'exemple même : il transforme les données satellitaires en informations exploitables qui aident les services publics à prévenir les catastrophes liées au climat et à améliorer leur efficacité opérationnelle. Son approche centrée sur le client et son leadership en matière d'IA leur ont permis de développer des solutions de pointe, mais aussi très pratiques, qui offrent un retour sur investissement tangible. C'est exactement le type de solution climatique évolutive et à fort impact que nous sommes fiers de soutenir chez Blume Equity ».

Ce financement fait suite à sept années de croissance catalytique, Overstory étant aujourd'hui au service de six des dix plus grandes entreprises de services publics des Amériques. L'équipe s'est agrandie et compte aujourd'hui plus de 80 personnes, représentant 16 nationalités et couvrant des disciplines allant de l'apprentissage automatique et de la science des données à des arboristes et des experts en feux de forêt. La nouvelle directrice des opérations de l'entreprise, Tamara Mendelsohn, guidera la prochaine phase de l'entreprise. Opératrice chevronnée et ancienne CMO d'Eventbrite, Mendelsohn apporte son expérience de la montée en puissance d'une entreprise, de la phase d'amorçage à l'introduction en bourse.

« Les services publics se trouvent à un moment charnière, confrontés chaque année à des phénomènes météorologiques plus extrêmes », déclare James Sprinz, principal d'EIP. « Overstory s'attaque à ce défi d'une manière qui permet aux services publics d'agir immédiatement, en s'appuyant sur les données satellitaires pour repérer l'arbre exact à élaguer, le poteau à dégager ou l'actif à remplacer.

Overstory développe l'intelligence des feux de forêt pour prévenir les incendies catastrophiques avant qu'ils ne se déclarent

Overstory s'est forgé une réputation en aidant les services publics à identifier la végétation susceptible de provoquer des pannes et des débuts d'incendie. Aujourd'hui, l'entreprise lance la prochaine évolution de son produit Wildfire Intelligence, qui s'appuie désormais sur son modèle exclusif de détection des combustibles, la technologie Fuel Detection Model. Cette technologie aide les services publics à repérer les zones de leur réseau qui contiennent les combustibles les plus dangereux, là où une étincelle est la plus susceptible de s'enflammer et de se propager. Contrairement aux cartes de risque d'incendie accessibles au public et couramment utilisées aujourd'hui, les outils d'Overstory, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, recommandent les lieux et les actions exacts qui auront un impact considérable sur l'atténuation des feux de forêt.

« Les services publics sont en première ligne pour assurer la sécurité des communautés et ils sont désireux d'utiliser les meilleures données disponibles. Lorsque nous expliquons comment les satellites et la télédétection permettent d'identifier les arbres en fin de vie et les risques de feux de forêt, ils se penchent vraiment sur la question », déclare Fiona Spruill, CEO d'Overstory. « Nous sommes reconnaissants à nos investisseurs visionnaires d'avoir soutenu ce nouveau chapitre, qui consiste à étendre notre produit d'intelligence aux tempêtes et aux feux de forêt, afin d'aider les services publics à construire un réseau plus résilient et plus fiable. »

À propos d'Overstory :

Overstory est une plateforme de résilience du réseau alimentée par l'IA qui modifie la façon dont les services publics protègent les communautés contre les pannes et les feux de forêt. L'entreprise exploite l'imagerie satellitaire à haute résolution et des modèles d'IA exclusifs pour fournir l'intelligence critique nécessaire pour aider les services publics à passer d'une maintenance réactive à une stratégie de résilience ciblée et basée sur les risques. En identifiant la végétation et les actifs les plus à risque, Overstory permet à ses partenaires d'affecter les ressources avec précision, de maximiser l'impact de chaque dollar dépensé et de construire un réseau plus sûr, plus fiable et plus résilient pour tout le monde. Overstory est une entreprise internationale dont le siège américain se trouve à Boston et le siège européen à Amsterdam.

À propos de Blume Equity :

Blume Equity est une société européenne de capital-risque spécialisée dans les technologies climatiques, basée à Londres et à Amsterdam. Blume Equity s'associe à des entreprises de technologie climatique de rupture qui augmentent l'efficacité et la résilience climatique. L'équipe de Blume est composée de spécialistes de la croissance, qui fournissent des capitaux flexibles et un soutien à la création de valeur à des entrepreneurs visionnaires qui stimulent l'innovation et résolvent l'urgence climatique. Pour plus d'informations sur Blume Equity, veuillez consulter le site : https://blumeequity.com

À propos d'Energy Impact Partners :

Energy Impact Partners LP (EIP) est un investisseur mondial dans le domaine de l'énergie, doté d'un modèle exclusif conçu pour stimuler l'innovation. EIP réunit des entrepreneurs et certaines des entreprises énergétiques et industrielles les plus avant-gardistes du monde afin de promouvoir l'innovation en vue d'un meilleur avenir énergétique. Spécialiste du capital-risque, du capital de croissance/privé et du crédit, EIP recherche pour ses investisseurs des rendements attrayants ajustés au risque en tirant parti de sa stratégie différenciée et de son écosystème industriel. Avec plus de 80 entreprises partenaires et plus de 4,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, EIP investit dans le monde entier avec plus de 100 spécialistes basés dans ses bureaux de New York, San Francisco, Washington, Atlanta, Palm Beach, Londres, Cologne et Oslo. Pour plus d'informations sur EIP, veuillez consulter le site www.energyimpactpartners.com .

