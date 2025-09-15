OxBarrier lance son premier programme de licences pour sa technologie brevetée de capsules compostables pour capsules de café à usage unique

Pionniers des technologies de capsules compostables à usage unique depuis plus de 10 ans

Technologie protégée par un vaste portefeuille de brevets délivrés et en cours

Validité et solidité des brevets confirmées récemment dans de multiples procédures

RHENEN, Pays-Bas, 15 septembre 2025 /PRNewswire/ -- OxBarrier annonce aujourd'hui le lancement officiel de son premier programme de licences de technologies, fruit de plus d'une décennie d'innovation dans les solutions d'emballage durables pour l'alimentation et les boissons. Au cœur de l'offre d'OxBarrier se trouve sa technologie brevetée de capsules compostables à usage unique, qui intègre une barrière à oxygène, conçue pour répondre aux exigences spécifiques de l'industrie des capsules de café à usage unique. Cette innovation de pointe garantit la fraîcheur et la saveur à long terme tout en éliminant les inconvénients environnementaux des capsules traditionnelles.

OxBarrier Capsule Top

La technologie de l'entreprise est protégée par un vaste portefeuille de droits de propriété intellectuelle. La validité de nombreux brevets européens a récemment été confirmée par la Division d'opposition et les Chambres de recours techniques de l'Office Européen des Brevets dans le cadre de multiples procédures contentieuses. Les brevets relatifs à la technologie des capsules à usage unique d'OxBarrier ont été délivrés dans plus de 30 pays, y compris tous les principaux marchés européens, le Canada et l'Australie, offrant ainsi une base solide pour les partenariats internationaux et la concession de licences.

Grâce à son programme de licences, OxBarrier met ses technologies à la disposition de partenaires du monde entier. Les marques et les fabricants de café peuvent ainsi accélérer leur engagement en matière de développement durable tout en répondant à la demande des consommateurs pour des solutions à usage unique performantes et compostables.

Le marché mondial des dosettes et des capsules de café était évalué à plus de 38 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser les 58 milliards de dollars d'ici 2030 (Grand View Research, 2024). Cette expansion a toutefois un coût environnemental puisqu'on estime que 576 000 tonnes métriques de déchets de capsules sont générées chaque année et que des millions d'entre elles finissent en décharge (Mongabay, 2022 ; Earth.org, 2024).

« Les capsules à usage unique sont un symbole de la commodité moderne, mais elles posent un défi mondial en matière de déchets », déclare Boele Oltmans, directeur général d'OxBarrier. « La technologie d'OxBarrier permet aux marques de proposer des capsules compostables sans compromis sur la qualité ou la durée de conservation. Nous avons pour objectif de soutenir la transition de l'industrie vers une adoption massive d'emballages à usage unique durables, d'où notre engagement à « Conserver avec du sens ».

À propos d'OxBarrier :

OxBarrier est pionnier de l'emballage durable dans le domaine de l'alimentation et des boissons, spécialisé dans les technologies brevetées de capsules compostables à usage unique. Validée par l'Office européen des brevets et protégée sur les principaux marchés européens, sa technologie est disponible dans le monde entier grâce à un programme de licences. Fondée sur plus d'une décennie de R&D, la mission d'OxBarrier est de faciliter la transition mondiale vers des emballages à usage unique durables, en aidant les grandes marques de café et d'alimentation et boissons à offrir d'excellentes performances sans compromis environnementaux. www.OxBarrier.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2771764/OxBarrier_Capsule_Top.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2771765/OxBarrier_Logo.jpg