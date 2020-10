Oznámenie od spoločnosti INKR: Medzinárodný, pohlcujúci svet komiksov

„Z našej lásky ku komiksu vzišla snaha o vybudovanie platformy, ktorá by mohla zanechať pozitívny dopad vo veľkom meradle," uviedol Ken Luong, generálny riaditeľ spoločnosti INKR. „Vďaka všetkým poznatkom a skúsenostiam pri vytváraní produktov, ktoré sme nazhromaždili v priebehu rokov, sme si uvedomili, že sme v jedinečnej pozícii, kedy môžeme efektívne priniesť všetky typy komiksov čitateľom na celom svete."

INKR ponúka čitateľom univerzálny prístup ku komiksom z celého sveta, vrátane japonskej mangy od spoločností Kodansha a Tokyopop, kórejských webtoónov od Mr. Blue a Toons Family, čínskej manhuy od spoločností Weibo a FanFan a amerických komiksov od vydavateľov ako Image, bezkonkurenčný katalóg rôznych diel dostupných na čítanie v jednej aplikácii.

INKR taktiež ponúka INKR Localize, lokalizačný softvér s podporou umelej inteligencie, ktorý umožňuje preklad komiksov a ich zverejnenie autorizovanými tvorcami v rekordnom čase. INKR Localize efektívne ukončí problémy s neplatenými, neoprávnenými, skenovanými prekladmi.

Spolu so službou Localize je služba INKR pre vydavateľov (INKR for Publishers) bránou každého tvorcu do globálnej distribúcie svojich komiksových katalógov. INKR pre vydavateľov umožňuje flexibilné speňaženie a propagáciu obsahu v aplikácii. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://inkr.com/publishers.

Aplikácia je momentálne k dispozícii pre iOS a Android.

O spoločnosti INKR Global Pte. Ltd.

INKR Global je technologická spoločnosť zameraná na človeka a dizajn, ktorej cieľom je univerzálne sprístupniť komiksy. INKR pomáha vydavateľom a tvorcom komiksov osloviť čitateľov na celom svete tým, že sprístupňuje úžasný obsah spotrebiteľom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Spoločnosť INKR má sídlo v Singapure a tím, ktorý pracuje z Vietnamu. Spoločnosť vytvorili vášniví čitatelia komiksov a manga. Veria v potenciál tohto média nielen ako cesty pre rozprávanie príbehov, ale aj ako prostriedku vzdelávania a komunikácie. Medzi ďalšie aplikácie vytvorené tímto tímom patria Fuzel Collage, Woodpost, Wikly a KeepShot.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o INKR, navštívte stránku https://inkr.com.

Kontakt:

Mr. Hieu Tran

Co-founder & Business Lead

+84-902-509-898

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=uQ7upR-3lQ0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310067/hero_banner.jpg

