Przedstawiamy INKR - dostępny globalnie wciągający świat komiksu

„Miłość do komiksów stała się siłą napędową naszych działań na rzecz stworzenia platformy, która mogłaby mieć pozytywny wydźwięk na ogromną skalę - powiedział Ken Luong, dyrektor naczelny INKR. - Przy naszej wiedzy i doświadczeniu w opracowywaniu produktów, które gromadziliśmy latami, zdaliśmy sobie sprawę, że mamy niepowtarzalną możliwość skutecznego zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich rodzajów komiksów z całego świata".

INKR oferuje czytelnikom nieograniczony dostęp do komiksów z całego świata, w tym do japońskiej mangi od Kadansha i Tokyopop, koreańskich internetowych kreskówek tworzonych przez Mr. Blue i Toons Family, chińskich komiksów manhua od Weibo i FanFan oraz amerykańskich komiksów od takich wydawców jak Image, które łącznie tworzą niezrównany katalog zróżnicowanych utworów dostępnych w jednej aplikacji.

INKR również oferuje INKR Localize, oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie lokalizacyjne, które pozwala na tłumaczenie komiksów i ich publikację przez uprawnionych do tego twórców w rekordowym czasie. INKR Localize jest rozwiązaniem problemu związanego z praktyką publikowania bezpłatnych, nieautoryzowanych tłumaczeń skanów komiksów.

Oprócz Localize usługa INKR for Publishers jest dla autorów furtką do międzynarodowej dystrybucji ich katalogu komiksów. INKR for Publishers pozwala na elastyczne sposoby na zarabianie na twórczości i na jej promocję w aplikacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://inkr.com/publishers.

Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android.

INKR Global Pte. Ltd.

INKR Global jest ukierunkowaną na design spółką technologiczną stawiającą w centrum swojej działalności odbiorców jej produktów, której celem jest stwarzanie powszechnego dostępu do komiksów. INKR pomaga wydawcom i twórcom komiksów docierać do czytelników na całym świecie, udostępniając wspaniałe treści konsumentom, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Firma INKR z siedzibą w Singapurze i zespołem pracującym z Wietnamu została stworzona przez pełnych pasji czytelników komiksów i mangi, przekonanych o potencjale tego środka przekazu nie tylko jako sposobu na opowiadanie historii, ale również jako nośnika treści edukacyjnych i środka komunikacji. Wśród pozostałych aplikacji stworzonych przez zespół INKR znajdują się Fuzel Collage, Woodpost, Wikly i KeepShot.

Więcej informacji na temat INKR na stronie https://inkr.com.

KONTAKT:

Pan Hieu Tran

Współzałożyciel i kierownik linii biznesowej

phone +84-902-509-898

e-mail: [email protected]

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=uQ7upR-3lQ0

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1310067/hero_banner.jpg

Related Links

https://inkr.com



SOURCE INKR