PacketFabric e Unitas Global anunciam fusão

CULVER CITY, Califórnia, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A PacketFabric e a Unitas Global, provedoras líderes no setor de serviços de rede empresarial, anunciaram hoje a intenção, sujeita a aprovação regulatória, de fundir as duas empresas. A fuão resultará em uma PacketFabric maior, que será também a nova líder global no segmento de Redes como Serviço (NaaS - Network as Service). A operação de investimento é liderada pela Digital Alpha Advisors, LLC., que decidiu juntar as duas empresas, com base no feedback dos clientes e do mercado, para criar a maior plataforma do setor.

A fusão criará uma empresa que transformará finalmente a arquitetura da internet empresarial em um modelo definido por software e totalmente programável, por oposição aos sistemas tradicionais, que são rígidos e têm dificuldade em atender às necessidades dos clientes empresariais em termos de preço, desempenho e flexibilidade. A fusão dos ativos de plataforma e recursos de automação das duas empresas oferecerá controle sob demanda e em tempo real, do edge para qualquer lugar.

Por meio da plataforma PacketFabric Converge, líder do setor e projetada para atender às necessidades de conectividade empresarial, a PacketFabric ajuda as empresas a construir malhas seguras de rede privada, permitindo assim a conexão de seus principais sites e ativos em nuvem, bem como o gerenciamento de alterações na gravidade dos dados por meio do armazenamento integrado a essas malhas. A PacketFabric Converge permite conectar, sob demanda, instalações de localização conjunta, provedores de nuvem e redes privadas em todo o mundo. Graças à agilidade da conectividade da PacketFabric, as empresas podem se movimentar na velocidade da nuvem, transformar digitalmente seus negócios e oferecer experiências digitais de qualidade superior.

A Unitas Global é líder mundial no setor de automação inteligente para conectividade de internet empresarial, oferecendo desenvolvimento, tarifação, ordenação e visibilidade de ponta a ponta em mais de mil redes de primeira, média e última milha, com acesso a mais de 50 milhões de edifícios com iluminação de fibra. O sistema de automação Unitas Nexus permite que as empresas acessem a imbatível conectividade empresarial da rede Unitas Reach, bem como seus amplos serviços privados de peering e o IP de otimização de rotas MIRO para atender a suas necessidades de rede pública.

"Somos a única empresa que ajuda as empresas a ser proativas, em vez de reativas, diante da constante transformação das operações digitalizadas", disse Dave Ward, diretor executivo da PacketFabric. "Nossas plataformas permitem uma mudança profunda na forma como uma empresa moderna é arquitetada e operacionalizada. Permitimos a reconstrução de operações simplificadas com automação sob demanda e em tempo real, autoatendimento, telemetria completa e consumo flexível, aplicados a todos os aspectos da conectividade empresarial. Fazemos isso cumprindo a promessa de disponibilizar uma rede definida por software e AIOps, através de nossas plataformas de nuvem nativas. Nenhuma outra oferta de NaaS permite que o edge chegue a todos os lugares por meio de sua plataforma. Acreditamos que isso faz de nós o único NaaS verdadeiro".

"A Unitas Global possui uma plataforma automatizada de desenvolvimento e tarifação, bem como uma rede global de acesso e internet que abrange mais de 50 milhões de locais em 173 países, criando uma oferta atraente que permite a transformação das redes empresariais", disse Patrick Shutt, diretor executivo da Unitas Global. "Esta fusão oferece às empresas automação e flexibilidade de ponta, permitindo que nossos clientes e parceiros em todo o mundo acessem uma oferta incomparável de edge para todos os lugares".

"A fusão da plataforma e dos ativos de rede da PacketFabric e da Unitas Global demonstra claramente o compromisso da Digital Alpha em desenvolver e investir em redes de última geração que permitam oferecer uma solução de NaaS com capacidade de liderança no mercado fragmentado atual. É um investimento importante no futuro da internet e uma empresa igualmente importante para revolucionar a infraestrutura digital das empresas", afirmou Rick Shrotri, sócio-gerente da Digital Alpha Advisors.

Os recursos alargados da PacketFabric criam uma oferta atraente para empresas, canais globais e parceiros de tecnologia. As empresas e parceiros não precisam mais possuir, gerenciar e operar a base de comunicação de seus negócios. A PacketFabric permite que uma empresa desenvolva e controle sua própria arquitetura de comunicação, sem o fardo de possuir e operar qualquer parte de sua rede.

A PacketFabric traz para o mercado uma mudança fundamental na arquitetura de conectividade empresarial, por meio de um verdadeiro NaaS, oferecendo uma plataforma de conectividade completa e segura para o desenvolvimento de estratégias de negócios digitais, do edge para todos os lugares.

PacketFabric é a única provedora de Redes de Serviço (NaaS - Network as Service) na verdadeira acepção do termo. Nossa plataforma foi criada do zero para dar suporte aos modelos de agilidade, consumo e automação de rede necessários para uma arquitetura de internet empresarial em constante mudança. Cobrimos todos os aspectos da conectividade empresarial - acesso privado, núcleo, nuvem, armazenamento de dados e rede de internet pública - como um serviço sob demanda e totalmente programável e seguro. A plataforma Edge to Everywhere (do edge para todos os lugares) da PacketFabric está redefinindo os serviços de WAN e o modelo de conectividade empresarial. Entre os investidores da PacketFabric estão a NantWorks e a Digital Alpha Advisors. Para obter mais informações, acesse www.packetfabric.com.

Digital Alpha Advisors, LLC é uma empresa de investimento focada nas infraestruturas digitais necessárias para uma economia digital em rápida expansão. Os ativos sob gestão da empresa têm um valor superior a 1,5 bilhões de dólares. A empresa firmou um acordo de colaboração estratégica com a Cisco Systems, Inc. e tem parceria com outras empresas líderes do Vale do Silício. A Digital Alpha acredita que é a primeira empresa focada em fazer investimentos de capital privado nas oportunidades de crescimento que são necessárias para apoiar a economia digital, incluindo redes de comunicação de última geração, plataformas de IoT para infraestruturas urbanas e plataformas de gerenciamento de dados em nuvem. A Digital Alpha foi fundada em 2017 por Rick Shrotri, ex-diretor da Global Infrastructure Funds (GIF) da Cisco, e encerrou seu mais recente fundo (o Digital Alpha Fund II, LP) no início de 2021. Para obter mais informações, acesse www.digitalalpha.net.

