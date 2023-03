PacketFabric et Unitas Global finalisent leur fusion

Création du leader du software-defined networking entièrement programmable, en service Edge to Everywhere

CULVER CITY, Californie, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- PacketFabric et Unitas Global , les principaux fournisseurs de services de réseau d'entreprise, ont annoncé aujourd'hui la finalisation de leur fusion.

Grâce à cette fusion, PacketFabric devient le premier fournisseur de réseau en tant que service (NaaS), offrant de vastes capacités dans les transports publics et privés pour les entreprises, les canaux mondiaux et les partenaires technologiques.

L'automatisation de PacketFabric permet aux entreprises de concevoir et de contrôler leur propre architecture de communication, sans avoir à supporter le poids de posséder et d'exploiter une partie de leur réseau.

PacketFabric Converge™ orchestre la connectivité TruNaaS™ à la demande sur l'ensemble des installations de colocations, des fournisseurs cloud et de l'interconnexion de réseaux privés à travers le monde. Les capacités Edge to Everywhere étendent la connectivité TruNaaS™ aux emplacements périphériques d'entreprise grâce à des capacités de traitement de données distribuées.

L'automatisation de PacketFabric Nexus™ élargit l'agilité et la flexibilité à la pointe de l'industrie aux services d'accès et de réseau public, permettant aux entreprises de tirer parti de la meilleure expérience d'Internet professionnel grâce à notre réseau mondial Reach™, au On-Ramp™ SaaS, aux services complets de peering privé et à la technologie d'optimisation des routages MIRO™.

Les nouvelles capacités et la nouvelle portée de PacketFabric élargissent les offres NaaS au-delà des rampes d'accès au cloud public et de l'interconnexion de centres de données (DCI), et créent un Internet entièrement programmable pour les entreprises ; en service Edge to Everywhere. PacketFabric est un Internet d'entreprise défini par logiciel.

Cette stratégie a été mise en œuvre par Digital Alpha Advisors, LLC, qui a investi et acquis ces actifs, en fonction des retours des clients et du marché, afin de créer cette plateforme stratégique de premier plan.

À propos de PacketFabric

PacketFabric est le seul fournisseur de TruNaaS™ (réseau en tant que service). Nous nous attachons à fournir un Internet accessible, flexible et entièrement programmable qui bénéficie aux utilisateurs et aux entreprises du monde entier. Pour tous ceux qui recherchent la facilité, la sécurité et l'automatisation d'une solution logicielle sophistiquée, PacketFabric offre une plateforme API avec le dernier kilomètre, l'accès au cloud et la connectivité Internet, entièrement à la demande. La promesse de PacketFabric est une connectivité réseau inégalée, aussi dynamique que le monde d'aujourd'hui, et infiniment plus fiable. Nous sommes des innovateurs, nous nous inspirons de nos clients et de nos partenaires, en établissant un lien entre la périphérie et le reste du monde. Pour plus d'informations, consultez www.packetfabric.com.

À propos de Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC est une société de placement axée sur l'infrastructure et les services numériques requis par l'économie numérique, avec un actif total sous gestion de plus de 1,5 G$. La société a conclu un accord de collaboration stratégique avec Cisco Systems, Inc. et est partenaire d'autres grandes entreprises de la Silicon Valley. Digital Alpha estime être le premier cabinet axé sur les investissements privés dans des opportunités de croissance importantes nécessaires au soutien de l'économie numérique, y compris les réseaux de communications de nouvelle génération, les plateformes d'IoT pour infrastructures urbaines et les plateformes cloud de gestion des données. Digital Alpha a été fondée en 2017 par Rick Shrotri, ancien responsable de l'équipe des fonds mondiaux d'infrastructure (FPG) chez Cisco, et a fermé son dernier fonds – Digital Alpha Fund II, LP – au début de l'année 2021. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.digitalalpha.net.

