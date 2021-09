Pactum, créateur de la technologie de négociation autonome, remporte la prestigieuse compétition pour startups « Digital Procurement World 2021 »

Le jury de DEMO 2021 a souligné, au sujet du prix décerné à Pactum, que « leur vision est d'automatiser les négociations avec les fournisseurs pour les dépenses finales qui font partie des processus de base de l'approvisionnement et souvent très chronophages, tout en ajoutant peu de valeur à l'entreprise. Non seulement ils permettent de libérer un temps précieux en automatisant le processus, mais ils sont également en train de construire une base de données solide qui peut être utilisée pour optimiser davantage les futurs processus de négociation. »

« La majorité des investissements des entreprises visent à traiter avec un petit groupe de leurs fournisseurs. Cela signifie qu'environ 80 % des fournisseurs d'entreprises ne sont pas gérés, laissant de l'argent sur la table, » confie Kaspar Korjus, Chief Product Officer et co-fondateur de Pactum. Les dépenses finales, surtout lorsqu'il s'agit de gros fournisseurs, sont très chronophages et exigent beaucoup de main-d'œuvre, ce qui amène de nombreux professionnels de l'approvisionnement à conclure qu'il ne vaut pas la peine d'essayer d'optimiser ces dépenses. Pour une entreprise moyenne de la Fortune 500, cela signifie 240 millions de dollars bloqués dans des contrats à long terme inefficaces et qui souvent ne sont pas gérés. Pactum permet de changer la donne.

Nos négociations autonomes reposent sur des modèles mathématiques avancés et sur la science cognitive et sont conçues pour parvenir à des ententes optimales pour les deux parties en quelques minutes, permettant d'économiser de 5 à 15 % dans cette catégorie de dépenses[1].

Pactum permet actuellement à des entreprises telles que Walmart, l'une des dix plus grandes banques du monde, un fabricant d'électricité Fortune 200, une marque de logistique haut de gamme, et d'autres leaders de l'industrie dans le commerce de détail, les biens de consommation emballés, la logistique, industrielle, les services financiers et l'automobile de créer entre 2 et 11 millions de dollars de nouvelle valeur par tranche de 100 millions de dollars de dépenses. Certaines de ces entreprises voient déjà des gains de rentabilité allant jusqu'à 6,5 % pour chaque contrat de fournisseur que Pactum négocie en leur nom.

« Nous estimons que la stratégie devrait être pilotée par les humains pendant que les machines s'occupent de la mise en œuvre. C'est pourquoi nous avons créé une toute nouvelle technologie, les négociations autonomes. Ce prix témoigne de la façon dont Pactum travaille avec des leaders mondiaux de l'industrie comme Walmart pour automatiser le processus de négociation de leurs fournisseurs de bout en bout, afin qu'ils puissent débloquer cette valeur cachée sans aucun effort humain, » ajoute Kaspar.

Notre solution est conçue pour s'adapter facilement à la stratégie et à la technologie de nos clients, leur permettant de rester au premier plan de l'innovation tout en accélérant leur temps de valorisation. « Les négociations autonomes de Pactum aident les professionnels de l'approvisionnement à automatiser et à rationaliser les processus répétitifs et les tâches manuelles pour accroître la rentabilité, améliorer la précision et créer de la valeur, » souligne Matthias Gutzmann, fondateur de Digital Procurement World (DPW).

Les équipes d'approvisionnement peuvent tirer parti de cette nouvelle technologie et utiliser des négociations autonomes pour transformer ce qui était auparavant un défi inévitable en une source de nouvelle valeur pour leur entreprise.

À propos de Pactum

Pactum est un système basé sur l'IA qui aide les entreprises internationales à offrir des négociations commerciales personnalisées autonomes à grande échelle. Le système ajoute de la valeur et économise du temps pour le client Pactum et son partenaire de négociation en alignant leurs valeurs pour déterminer des accords gagnant-gagnant via une interface de chat facile à utiliser qui met en œuvre les meilleures pratiques des stratégies de négociation. Les applications web de l'outil sont axées sur les négociations d'approvisionnement de l'entreprise. La société est basée à Mountain View, et l'ingénierie et les opérations se font en Estonie. Pactum a été construit par des sommités de Skype, de Starship Technologies et du programme e-Residency du gouvernement estonien. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pactum.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629726/Pactum_World_DEMO.jpg

Contact pour les médias

Angela Gonzalez-Rodriguez

Responsable de la communication de Pactum

[email protected]

Ligne directe +1 718 766 8547

[1] Selon les estimations de McKinsey. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/long-tail-big-savings-digital-unlocks-hidden-value-in-procurement

SOURCE Pactum