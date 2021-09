Pactum, idealizadora da tecnologia de negociação autônoma, vence competição de prestígio para startups Digital Procurement World 2021

Ao comentar sobre a premiação da Pactum, o corpo de jurados do DEMO 2021 destacou que "A visão da Pactum é automatizar as negociações com fornecedores para os gastos não gerenciados pelas áreas de compras, que representam a maior parte dos processos e que, com frequência, exigem muito tempo e agregam pouco valor à empresa. Ao automatizar o processo, não só estão economizando tempo valioso, como também estão construindo uma sólida base de dados que pode ser usada para otimizar ainda mais os processos de negociação futuros."

"A maioria dos investimentos das empresas envolve interação com um pequeno grupo de seus fornecedores. Isso significa que cerca de 80% dos provedores de empresas não são gerenciados, deixando o dinheiro na mesa", diz Kaspar Korjus, diretor de produtos e cofundador da Pactum. Os gastos com custos não gerenciados, especialmente relacionados a grandes fornecedores, são demorados e demandam um trabalho intensivo, o que leva muitos profissionais de compras a concluir que tentar otimizar esses gastos não compensa o esforço. Para a empresa média Fortune 500, isso significa 240 milhões de dólares bloqueados em ineficientes acordos que muitas vezes não são gerenciados. A Pactum muda isso.

Nossas negociações autônomas são conduzidas com base em modelos matemáticos avançados e em ciência cognitiva e desenvolvidas para que se chegue a acordos ideais para ambas as partes em questão de minutos, rendendo o potencial de economia de 5 a 15% nesta categoria de despesas[1].

Atualmente, a Pactum está capacitando empresas como o Walmart, um dos dez maiores bancos do mundo, uma fabricante de eletricidade Fortune 200, uma grande marca de logística e outros líderes no setor de varejo, bens embalados para o consumidor, serviços de logística, industriais, financeiros e autônomos a criar entre dois milhões e 11 milhões de dólares de novo valor por 100 milhões de dólares de despesas não gerenciadas (tail spend). Algumas dessas empresas já estão obtendo ganhos de até 6,5% em rentabilidade com cada fornecedor que a Pactum negocia em seu nome.

"Acreditamos que a estratégia deve ser orientada por ação humana, enquanto as máquinas cuidam da implementação. É por isso que criamos uma nova tecnologia, negociações autônomas. Este prêmio é uma prova da maneira como a Pactum atua com líderes globais do setor como o Walmart para automatizar o processo de negociação com fornecedores de ponta a ponta, para que eles possam desbloquear esse valor oculto sem qualquer esforço humano", acrescentou Kaspar.

Nossa solução foi desenvolvida para se enquadrar facilmente na estratégia e no pacote de tecnologia de nossos clientes, permitindo que eles permaneçam na vanguarda da inovação, ao mesmo tempo que aceleram seu tempo de valorização. "As negociações autônomas da Pactum ajudam os profissionais de compras a automatizar e simplificar processos repetitivos e tarefas manuais para aumentar a eficiência, melhorar a precisão e gerar valor", destacou Matthias Gutzmann, fundador da Digital Procurement World (DPW).

As equipes de compras podem aproveitar essa tecnologia recém-criada e usar negociações autônomas para transformar o que era um desafio inevitável em uma fonte de novo valor para sua empresa.

A Pactum é um sistema fundamentado em IA que ajuda empresas globais a realizar de forma autônoma negociações comerciais personalizadas em grande escala. O sistema agrega valor e economiza tempo tanto para o cliente da Pactum quanto para seu parceiro de negociação, alinhando seus valores para determinar acordos benéficos para ambas as partes por meio de uma interface por chat de fácil utilização que implementa estratégias de negociação segundo as melhores práticas. As aplicações da ferramenta via internet têm foco em negociações de compras corporativas. A empresa está sediada em Mountain View, com engenharia e operações na Estônia. A Pactum foi desenvolvida por visionários do Skype, da Starship Technologies e do programa de residência eletrônica do governo da Estônia. Saiba mais em www.pactum.com

