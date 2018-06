Pagamento via código QR da UnionPay estreia na América do Norte

A América do Norte é um importante destino para turistas chineses que viajam ao exterior. Além disso, há muitos anos, a China é a maior provedora de alunos internacionais para os EUA e o Canadá. Por meio da cooperação com importantes instituições na América do Norte, a UnionPay International continua aprimorando sua rede de aceitação local. Até o momento, quase todas os caixas eletrônicos (ATMs) nos EUA aceitam cartões da UnionPay para retirada de dinheiro. Mais de 80% dos comerciantes nos EUA aceitam o cartão de crédito da UnionPay. No Canadá, com os cinco principais bancos aceitando cartões da UnionPay, 90% dos caixas eletrônicos e mais de 160.000 comerciantes aceitam cartões da UnionPay.

Com base em sua rede de aceitação em expansão, a UnionPay International está expedindo a implementação de serviços de pagamento via celular como o pagamento via código QR e o UnionPay mobile QuickPass, a fim de expandir os canais de uso do aplicativo "UnionPay". Até o momento, cerca de 80.000 terminais de POS nos EUA aceitam o UnionPay mobile QuickPass e espera-se que esse número cresça para 250.000 ainda este ano. Também há milhares de comerciantes ao consumidor diário no Canadá que aceitam o UnionPay mobile QuickPass. Após o lançamento do pagamento via código QR da UnionPay dessa vez, os usuário do aplicativo "UnionPay" podem, de maneira conveniente, escanear e pagar em lojas, bem como em restaurantes como o Hai Di Lao Hot Pot em San Francisco.

Cai Jianbo declarou que, para seguir a tendência crescente de intercâmbios de funcionários entre a China, EUA e Canadá, bem como usar cada vez mais o aplicativo "UnionPay" nacionalmente, a UnionPay está expandindo o escopo de aceitação de serviços de pagamento via celular fora da China continental e promovendo a estreia do pagamento via código QR da UnionPay na América do Norte, o que proporciona novas perspectivas para a promoção do aplicativo "UnionPay". A UnionPay International está acelerando a implementação de seus serviços inovadores de pagamento ao aprimorar a conexão entre diferentes mercados. Em primeiro lugar, estamos expandindo o escopo de aceitação dos serviços de pagamento via celular da UnionPay, concentrando-nos especialmente nos ramos do consumo diário e transporte. Em segundo lugar, estamos explorando as oportunidades de colaboração em desenvolvimento de e-wallets (carteiras digitais) com redes switch, emissoras e grupos de varejo, a fim de ofereces aos clientes globais serviços de pagamento via celular baseados em cartões da UnionPay. Em terceiro lugar, nós encorajaremos aqueles que preferem usar pagamentos móveis da UnionPay nacionalmente. Em quarto lugar, nós desenvolvemos plataformas para apoiar a inovação de pagamentos e concluímos a projeção da estrutura técnica de negócios inovadores da UnionPay, o que promoveu com eficácia o lançamento de nossos serviços em todo o mundo.

Li Aihua declarou que o Banco da China (Canadá) está praticamente ativamente a estratégia de desenvolver um banco em nível internacional em uma nova era. Como principal acionista da UnionPay no Canadá, continuamos desenvolvendo novas tecnologias e serviços a fim de aprimorar a experiência do consumidor. Nosso lançamento do serviço de pagamentos via código QR em conjunto com a UnionPay International atenderá melhor o crescente número de visitantes chineses ao Canadá. Isso vai aprimorar ainda mais os produtos de pagamentos via celular no Canadá bem como proporcionar mais serviços de pagamento para pessoas viajando entre a China e o Canadá.

Até o momento, usuários do aplicativo "UnionPay" podem desfrutar de serviços de pagamento via celular convenientes e seguros em 26 países e regiões fora da China continental. O pagamento via código QR da UnionPay é aceito em 21 regiões e países fora da China continental. No sudeste da Ásia, especialmente, é cada vez mais fácil pagar com o código QR da UnionPay. Por meio do aplicativo "UnionPay", os usuários também podem ativar o serviço UnionPay mobile QuickPass, que é aceito em mais de um milhão de terminais POS no Japão, Cingapura, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Rússia, etc.

