UnionPay lance les paiements par code QR en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue une destination majeure pour les touristes en provenance de Chine. En outre, la Chine est la plus grande source d'étudiants étrangers pour les États-Unis et le Canada depuis de nombreuses années consécutives. Via une coopération avec les principales institutions d'Amérique du Nord, UnionPay International continue d'améliorer son réseau local d'acceptation. À ce jour, la quasi-totalité des DAB aux États-Unis acceptent les cartes UnionPay pour le retrait d'espèces. Plus de 80 % des commerçants aux États-Unis acceptent les cartes de crédit UnionPay. Au Canada, dans la mesure où les cinq meilleures banques ont toutes accepté les cartes UnionPay, 90 % des DAB et plus de 160 000 commerçants acceptent les cartes UnionPay.

Grâce à son réseau d'acceptation croissant, UnionPay International accélère le déploiement de services de paiement mobile, tels que le QuickPass mobile et le paiement par code QR UnionPay, afin d'étendre les canaux d'utilisation de l'application « UnionPay ». À ce jour, près de 80 000 terminaux de PDV aux États-Unis acceptent le QuickPass mobile UnionPay, étant prévu que ce chiffre augmente pour atteindre 250 000 d'ici la fin de l'année. En outre, des milliers de commerçants de produits de consommation courante au Canada ont accepté le QuickPass mobile UnionPay. Désormais, suite au lancement du paiement par code QR UnionPay, les utilisateurs de l'application « UnionPay » peuvent facilement scanner et payer dans les boutiques Foodymart de Toronto et Vancouver, ainsi que dans des restaurants tels que Hai Di Lao Hot Pot à San Francisco.

Cai Jianbo a expliqué que pour suivre la tendance croissante des échanges personnels entre la Chine et les États-Unis ainsi qu'entre la Chine et le Canada à l'heure où de plus en plus de consommateurs utilisent l'application « UnionPay » à l'échelle nationale, UnionPay étend le périmètre d'acceptation des services de paiement mobile en dehors de Chine continentale en procédant au lancement en avant-première du paiement par code QR d'UnionPay en Amérique du Nord, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la promotion de l'application « UnionPay ». UnionPay International accélère actuellement le déploiement de ses services de paiement innovants, en améliorant les liens entre les différents marchés. Premièrement, nous étendons le périmètre d'acceptation des services de paiement mobile d'UnionPay, en plaçant principalement l'accent sur les domaines des produits de consommation courante et des transports. Deuxièmement, nous explorons les opportunités de collaboration en matière de développement de portefeuilles électroniques auprès des réseaux d'échange, des émetteurs et des groupes de vente au détail, afin d'offrir aux clients mondiaux des services de paiement mobile basés sur les cartes UnionPay. Troisièmement, nous encouragerons ceux qui favorisent les services de paiement mobile UnionPay à les utiliser à l'échelle nationale. Quatrièmement, nous avons bâti des plateformes visant à soutenir l'innovation dans le domaine des paiements, et avons achevé l'élaboration d'un cadre technique pour l'activité innovante d'UnionPay, qui promeut efficacement le lancement de nos services innovants à l'échelle mondiale.

Li Aihua a affirmé que la Banque de Chine (Canada) participait activement à la stratégie de développement consistant à bâtir une banque de classe mondiale dans une nouvelle ère. En tant qu'acquéreur leader d'UnionPay au Canada, nous continuons de développer de nouvelles technologies et de nouveaux services afin d'améliorer l'expérience des clients. Notre lancement du service de paiement par code QR aux côtés d'UnionPay International permettra de mieux desservir le nombre croissant de visiteurs chinois au Canada. Ceci enrichira également les produits de paiement mobile au Canada, et fournira davantage de services de paiement pour les individus voyageant entre la Chine et le Canada.

À ce jour, les utilisateurs de l'application « UnionPay » bénéficient de services de paiement mobile sécurisés et pratiques dans 26 pays et régions en dehors de Chine continentale. Le paiement par code QR UnionPay est accepté dans 21 pays et régions en dehors de Chine continentale. En Asie du Sud-Est, plus particulièrement, il est de plus en plus facile d'effectuer des paiements par code QR UnionPay. Via l'application « UnionPay », les utilisateurs peuvent également activer le service QuickPass mobile UnionPay, qui est accepté sur plus d'un million de terminaux de PDV au Japon, à Singapour, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Russie, etc.

