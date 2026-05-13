PagBank annonce un bénéfice net récurrent de 575 millions de R$ au 1er trimestre 26, grâce à la croissance des recettes et à des gains d'efficacité

La plateforme de banque numérique dépasse 42 milliards de R$ de dépôts et 5 milliards de R$ de portefeuille de prêts, grâce à l'expansion de sa plateforme bancaire et à l'effet de levier opérationnel au cours de la période

SÃO PAULO, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE : PAGS), l'une des plus grandes plateformes bancaires numériques du Brésil et un spécialiste au service des entrepreneurs brésiliens, présente ses résultats pour le premier trimestre 2026 (1T26).

Au cours du trimestre, le bénéfice net récurrent s'est élevé à 575 millions de R$, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente.

« Nous avons commencé l'année avec des résultats cohérents, même dans un environnement macroéconomique plus difficile, ce qui renforce le bien fondé de notre stratégie et la force de notre discipline d'exécution. La période a été marquée par l'augmentation des recettes, la poursuite du développement de notre plateforme bancaire, ainsi que par des gains d'efficacité et un effet de levier opérationnel », déclare Gustavo Sechin, directeur financier de PagBank.

Le chiffre d'affaires net a atteint 3,3 milliards de R$ au cours du trimestre, soit une croissance de 6 % par rapport à la période équivalente de l'exercice précédent, principalement due à l'accélération de la croissance de la plateforme bancaire.

Le fait marquant reste la forte croissance des recettes bancaires, qui ont augmenté de 41 % en glissement annuel. En conséquence, le rendement des capitaux propres moyens a atteint 15,8 %, soit une augmentation de 80 points de base par rapport à l'exercice précédent, ce qui renforce l'amélioration du profil de rentabilité de la société.

Les dépôts ont totalisé 42 milliards de BRL, soit une augmentation de 23 % en glissement annuel, ce qui reflète la confiance des clients et la solidité de la structure du capital de la société, qui est également soutenue par les notations AAA des trois plus grandes agences mondiales de notation du crédit. Le portefeuille de prêts a atteint 5 milliards de R$, soit une croissance de 36 % par rapport à l'année précédente, les points forts étant notamment les prêts pour fonds de roulement , qui ont augmenté de 191 % par rapport à l'année précédente, ainsi que les cartes de crédit et les prêts pour les salaires.

PagBank a terminé le trimestre avec 34 millions de clients, en hausse de 6 % par rapport à l'année précédente et une base de 6,3 millions de commerçants et d'entrepreneurs. En conséquence, le volume des encaissements - qui comprend les entrées sur nos comptes PagBank - a totalisé 81 milliards de R$ au cours de la période, soit une augmentation de 11 % en glissement annuel.

« Nous sommes une plateforme bancaire entièrement intégrée, spécialisée dans les entrepreneurs brésiliens. Nous continuons d'investir dans des produits et des services qui aident nos clients à prospérer dans leurs activités. Notre croissance continuera d'être basée sur la simplicité, la solidité et l'innovation de l'une des plus grandes institutions financières du pays », a déclaré Carlos Maud, PDG de PagBank.

Privilégiant les petites et moyennes entreprises, PagBank continue d'offrir une plateforme complète et unique qui intègre les paiements, les services bancaires et les solutions de crédit. Conformément à son objectif de simplifier la vie financière des personnes et des entreprises, l'entreprise exploite un écosystème numérique intégré qui soutient la gestion financière avec plus d'efficacité, de sécurité, de numérisation et d'accès aux solutions financières.

Pour accéder aux états financiers de PagBank pour le premier trimestre de l'exercice 2026, cliquez ici.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, celles concernant les attentes, les intentions, les convictions ou les stratégies de la Société, constituent des déclarations prospectives. Des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « estimer », l'emploi du futur ou du conditionnel, ainsi que des variations de ces mots et des expressions similaires peuvent permettre d'identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à divers risques et incertitudes. Elles reposent sur de nombreuses hypothèses et facteurs, notamment les conditions économiques et de marché, les conditions du secteur et les facteurs opérationnels. Toute modification de ces hypothèses ou de ces facteurs est susceptible d'entraîner un écart important entre les attentes actuelles de la Société et les résultats réels.

À propos de PagBank

PagBank promeut des solutions innovantes en matière de services financiers et de méthodes de paiement, en automatisant le processus d'achat, de vente et de transfert afin de promouvoir les activités de toute personne ou entreprise de manière simple et sécurisée. PagBank, une société du Groupe UOL, leader brésilien de l'Internet, agit en tant qu'émetteur et acquéreur, offrant des comptes numériques et des solutions complètes pour les paiements en ligne et en personne (via des appareils mobiles et des points de vente). PagBank propose également un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et les cartes prépayées, les virements bancaires, les paiements par boleto et les soldes de compte, entre autres. La solidité de l'institution est reconnue par des certifications de premier ordre (AAA / triple A) attribuées par trois évaluateurs mondiaux de premier plan, attestant de l'un des niveaux de fiabilité les plus élevés du marché - un facteur de différenciation qui renforce sa sécurité, sa gouvernance solide et sa capacité constante à remplir ses obligations financières. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) est réglementée par la Banque centrale du Brésil en tant qu'établissement de paiement, émetteur de monnaie électronique, émetteur d'instruments postpayés et acquéreur, dans le cadre de partenariats avec les principales marques de cartes. Sa société mère, PagSeguro Digital Ltd, est cotée à la Bourse de New York (NYSE : PAGS) et est réglementé par la Securities and Exchange Commission (SEC). La distribution des fonds communs de placement est assurée par BancoSeguro S.A., qui est autorisée par la Banque centrale du Brésil et la Securities and Exchange Commission, et qui est affiliée à ANBIMA.

CONTACTS PRESSE

XCOM by Atrevia - l'agence de communication de PagBank : [email protected]

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